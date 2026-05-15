«Գաղափար անգամ չունեի, որ դա տեղի կունենա». Պենտագոնի պաշտոնյաները ապշած են Լեհաստանում զորքերի վերաբերյալ Հեգսեթի որոշումից

Պարզ չէ, թե ինչու է պաշտպանության նախարարը հրաման տվել զորքեր չուղարկել սովորական առաքելությամբ այն երկիր, որին վարչակազմը անվանում է «օրինակելի դաշնակից»։
Ծուխ է բարձրանում Լեհաստանի զորավարժություններից։
Պիտ Հեգսեթի վերջին րոպեի որոշումը՝ չեղարկել 4000 զինվորականների տեղակայումը Լեհաստան, անակնկալի բերեց Պենտագոնի աշխատակիցներին և եվրոպացի դաշնակիցներին՝ պաշտպանության նախարարի կողմից անձնակազմի կտրուկ տեղափոխության վերջին օրինակը, որը կուրացրեց Ատլանտյան օվկիանոսի երկու կողմերը։
Հետևաբար, հարցին ծանոթ երեք պաշտպանության պաշտոնյաների խոսքով, հստակ պարզ չէր, թե ինչու է Հեգսեթը հրաման տվել։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը բազմիցս արտահայտել է իր զայրույթն ու հիասթափությունը եվրոպացի դաշնակիցների նկատմամբ՝ Իրանի պատերազմին չօգնելու համար, չնայած Թրամփը Լեհաստանին անվանել է «օրինակելի դաշնակից»՝ իր բարձր պաշտպանական ծախսերի համար։
Որոշումն ավելի զարմանալի էր, քանի որ զորքերն ու սարքավորումներն արդեն սկսել էին ժամանել երկիր։ Հինգշաբթի օրը դա նոր անհանգստություն առաջացրեց եվրոպական մայրաքաղաքներում և Պենտագոնի ներսում՝ այն մասին, թե արդյոք նման քայլերը կարող են խրախուսել Ռուսաստանին, և որ դաշնակիցը կարող է դառնալ հաջորդ թիրախը։
«Մենք պատկերացում անգամ չունեինք, որ սա տեղի է ունենում», – ասաց ԱՄՆ պաշտոնյաներից մեկը՝ հավելելով, որ եվրոպացի և ամերիկացի պաշտոնյաները վերջին 24 ժամերը հեռախոսով փորձել են հասկանալ որոշումը և պարզել, թե արդյոք սպասվում են ավելի շատ անակնկալներ։
Քայլը հաջորդեց Հեգսեթի այս ամսվա հայտարարությանը, որ Պենտագոնը 5000 զինվոր կհանի Գերմանիայի բազաներից։ Սակայն այդ որոշումը հետևեց Թրամփի սպառնալիքին, որը հնչեցրեց Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը, այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ-ն ասաց, որ ԱՄՆ-ն «նվաստացնում է» իրեն Իրանի հակամարտության պատճառով։
Տեխասում տեղակայված 4000 զինվորականներ պատրաստվում էին մեկնել Լեհաստան՝ երկար ժամանակ պլանավորված ինը ամսվա ռոտացիայով, որը ներառում էր ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների հետ վարժանքներ, երբ ուժի մեջ մտավ դադարեցման հրամանը։
Այս սովորական առաքելության չեղարկումը հատկապես անսովոր է, հաշվի առնելով, որ մայրցամաքում տեղակայված ամերիկյան զորքերը Ռուսաստանի համար հիմնական զսպող գործոն են։ Թրամփը պնդել է, որ Եվրոպան ստիպված կլինի ինքնուրույն հոգ տանել իր մասին, նույնիսկ այն դեպքում, երբ նա քննադատել է դաշնակիցների դիմադրությունը Իրանի հակամարտությանը, և այս վերջին հրամանը ենթադրում է, որ նախագահը լուրջ է վերաբերվում մայրցամաքում ամերիկյան ներկայության նվազեցմանը։
Բանակի դերը Եվրոպայում «ամբողջովին ռուսներին զսպելու, Ամերիկայի ռազմավարական շահերը պաշտպանելու և դաշնակիցներին վստահեցնելու մասին է», – ասել է Եվրոպայում ԱՄՆ բանակի նախկին հրամանատար, գեներալ-լեյտենանտ Բեն Հոջեսը։ «Եվ հիմա շատ կարևոր ակտիվը, որը պետք է դառնար այդ զսպման մաս, վերացել է»։
Սպիտակ տունը հարցեր է ուղղել Պենտագոնին, որը պաշտպանել է այս քայլը՝ այն համարելով ուշադիր մշակված գործընթաց։ «Զորքերի դուրսբերման որոշումը կայացվել է համապարփակ, բազմաշերտ գործընթացի միջոցով, որը ներառում է [Եվրոպայում ԱՄՆ զինված ուժերի] և հրամանատարական շղթայի բոլոր ղեկավարների տեսակետները», – ասել է Պենտագոնի մամուլի քարտուղարի պաշտոնակատար Ջոել Վալդեսը: «Սա անսպասելի, վերջին րոպեի որոշում չէր»:
Սակայն ավելի լայն ռազմավարությունը մնում է անորոշ: Գերմանիայի դուրսբերումը դեռևս պլանավորման փուլում է, ըստ հարցին ծանոթ ԱՄՆ երկու պաշտոնյաների, որոնք, ինչպես որոշ ուրիշներ, անանուն են մնացել՝ ներքին զրույցները քննարկելու համար: Դա կազմում է երկրում գտնվող 38,000 ԱՄՆ զորքերի համեմատաբար աննշան կրճատում, բայց ազդանշան է ուղարկում եվրոպացի դաշնակիցներին, որ նրանք կարող են գին վճարել Սպիտակ տան հետ հրապարակայնորեն անհամաձայնություն հայտնելու համար:
«Լեհերը, անշուշտ, երբեք չեն քննադատել նախագահ Թրամփին, և նրանք անում են այն ամենը, ինչ պետք է անեն լավ դաշնակիցները», – ասել է Հոջեսը: «Եվ այնուամենայնիվ, դա տեղի է ունենում»:
Լեհ պաշտոնյաները սոցիալական ցանցերում դիմել են կա՛մ պաշտպանելու որոշումը, կա՛մ արտահայտվելու դաշինքի վրա դրա ազդեցության մասին: Ոմանք հույս ունեին, որ բանակը կփոխարինի այս ռոտացիոն զորքերի ներկայությունը Եվրոպայում արդեն տեղակայված մշտական ներկայությամբ: Մյուսները փորձել են նվազեցնել հնարավոր ազդեցությունը:
«Այս հարցը չի վերաբերում Լեհաստանին», – սոցիալական ցանցերում գրել է Լեհաստանի փոխվարչապետ Վլադիսլավ Կոսինյակ-Կամիշը: «Դա կապված է Եվրոպայում ԱՄՆ ռազմական ուժերի մի մասի վերադասավորման նախկինում հայտարարված հետ», – նկատի ունենալով մայրցամաքում ամերիկյան զորքերի վերագնահատման ԱՄՆ-ի շարունակական ջանքերը:
Վերջին հարցումների համաձայն՝ լեհերի մեծամասնությունը կողմ է իրենց տարածքում ԱՄՆ ռազմական բազայի տեղակայմանը, ի տարբերություն շատ այլ եվրոպական երկրների։ Եվ Լեհաստանի պաշտպանական ծախսերը, կանխատեսումների համաձայն, այս տարի կաճեն մինչև ՀՆԱ-ի 4.7 տոկոսը, ինչը ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների շրջանում ամենաբարձր ցուցանիշն է։
Պենտագոնը վերջերս վերանայել է ԱՄՆ զորքերի ներկայությունը ամբողջ աշխարհում, չնայած այն չի հրապարակվի։ Պաշտոնյաները նշել են, որ ուսումնասիրությունը չի նախատեսում զորքերի մեծ դուրսբերում Եվրոպայից։ Սակայն այս տարի հրապարակված մեկ այլ կարևոր փաստաթուղթ՝ Ազգային պաշտպանության ռազմավարությունը, խոստանում է ավելի շատ ռազմական միջոցներ ներգրավել այլուր և եվրոպական անվտանգությունը թողնել եվրոպական երկրներին։
Պենտագոնը հոկտեմբերին հայտարարեց, որ չի փոխարինի բանակային բրիգադը, որը նախատեսված էր լքել Ռումինիան անցյալ տարվա վերջին, քայլ, որը հիասթափեցրեց պաշտպանության բազեներին Կապիտոլիումի բլրի վրա։
«Սա լուրջ մարտահրավեր է Եվրոպայի անվտանգությանը և պատասխանատվությունը եվրոպացիներին փոխանցելու խիստ խաթարող միջոց», – ասել է Ջոել Լիննայնմակին, նախկին ֆինն պաշտոնյա: «Ռուսաստանի կողքին գտնվող դաշնակիցների համար դա ստիպված կլինի փոխել իրենց հաշվարկը»:
Սակայն դաշինքի որոշ անդամներ փորձեցին նվազեցնել ամերիկյան բրիգադի Լեհաստանում չներկայանալու հետևանքները: ՆԱՏՕ-ի բարձրաստիճան պաշտոնյան ասաց, որ ռոտացիոն ուժերը, ինչպիսին է ամերիկյան զորքերի տեղակայումը Լեհաստանում, հաշվի չեն առնվում դաշինքի երկարաժամկետ ծրագրերում՝ մայրցամաքում զորքերի ներկայություն ստեղծելու համար, որը կարող է զսպել Ռուսաստանին։
«Մենք գիտենք, որ ԱՄՆ-ն աշխատում է Եվրոպայում իր դիրքորոշումը փոխելու ուղղությամբ», – ասաց պաշտոնյան: «Եվ մենք արդեն տեսնում ենք Կանադայի և Գերմանիայի ներկայության աճը արևելյան թևում, որոնք բոլորն էլ նպաստում են ՆԱՏՕ-ի ընդհանուր ամրապնդմանը»։
Պաշտոնյան ասաց, որ Ֆրանսիան և Գերմանիան ՆԱՏՕ-ի արևելյան թևում ունեն 5000 զինվոր, որոնց թիվը կավելանա հազարներով մինչև հաջորդ տարվա վերջը։
