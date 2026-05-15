Մելոնիի արդարադատության նախարարությունը խառնաշփոթի մեջ է, քանի որ Բեռլուսկոնիի դարաշրջանի սկանդալը կրկին ի հայտ է գալիս

Վերջին ամիսներին արդարադատության նախարարությունը դարձել է խնդիրների մագնիս, այդ թվում՝ նախկին վարչապետի նախկին գործընկերներից մեկի ներման շուրջ։
ՀՌՈՄ — Մահացած վարչապետ Սիլվիո Բեռլուսկոնիի «բունգա բունգա» սկանդալը վերադարձել է Իտալիայի քաղաքական օրակարգ՝ քաոս առաջացնելով Ջորջիա Մելոնիի արդարադատության նախարարությունում։
Վերջին հակասությունները գագաթնակետին հասան Նիկոլ Մինետտիի՝ նախկին ատամնաբուժական հիգիենիստի, որը դատապարտվել էր Սարդինիայի Վիլլա Չերտոզա քաղաքում կանանց հայթայթելու համար իր դերի համար։ Այս տարվա սկզբին նրան նախագահական ներում շնորհվեց մարդասիրական նկատառումներից ելնելով, ըստ լուրերի՝ հիվանդ երեխայի խնամքի համար։
Սակայն ներման արդարացումը հետագայում վերածվել է քաղաքական և ինստիտուցիոնալ գլխացավանքի, քանի որ ընդդիմությունը ճնշում է գործադրում աջակողմյան Մելոնիի վրա՝ արդարադատության նախարար Կառլո Նորդիոյին ազատելու համար։
Սակայն Իտալիայի ղեկավարը հրապարակավ աջակցել է իր կաբինետի անդամին։ «Ես վստահում եմ Նորդիոյին», – ասաց նա՝ բացառելով «հրաժարականների ցանկացած հնարավորություն»։
Նախագահ Սերջիո Մատարելայի գրասենյակը, որը պաշտոնապես հաստատել էր ներումը փետրվարին, դիմել է արդարադատության նախարարություն՝ անհապաղ պարզաբանումներ ստանալու խնդրանքը հիմնավորող տեղեկատվության մեջ հնարավոր անկանոնությունների վերաբերյալ մտահոգությունների պատճառով: Իտալիայի իշխանությունները դիմել են Ինտերպոլին՝ հետաքննություն անցկացնելու համար։
Il Fatto Quotidiano-ի կողմից հրապարակված հետաքննությունը ուսումնասիրել է Մինետիի գործի հանգամանքները, այդ թվում՝ ենթադրություններ, որ ներում ստանալու համար ներկայացված փաստաթղթերի տարրերը թերի կամ անճիշտ էին։
Ինչպես ենք մենք այստեղ հայտնվել
Բեռլուսկոնիի կողմից անհայտությունից դուրս բերված Միլանի քաղաքային խորհրդականի պաշտոնում, Մինետին դարձավ կենտրոնական դեմք իր սեքս երեկույթների շուրջ երկարատև իրավական սագայի մեջ, այդ թվում՝ նրա դատավարության մեջ՝ անչափահաս գիշերային ակումբի պարուհու հետ սեռական հարաբերություն ունենալու համար, որը հայտնի էր որպես Ռուբի «Սրտագող»։
Տարիներ տևած իրավական պայքարներից հետո Մինետին դատապարտվեց ազատազրկման՝ մարմնավաճառներ ձեռք բերելու և յուրացման համար: Միջանկյալ տարիներին նա վերակառուցեց իր կյանքը Ուրուգվայում՝ նոր զուգընկերոջ՝ հարուստ ռեստորանատեր Չիպրիանի դինաստիայի ժառանգորդի հետ, և ներում խնդրեց մարդասիրական նկատառումներից ելնելով՝ ասելով, որ իր որդեգրած որդուն մասնագիտացված հիվանդանոցային խնամք է անհրաժեշտ։
Արդարադատության նախարարությունը հաստատեց փաստարկը՝ խնդրելով ստուգել տեղեկատվությունը և Միլանի գլխավոր դատախազի իրավական կարծիքը: Այնուհետև նախարարությունը հաստատեց հարցումը և գործը փոխանցեց Մատարելայի գրասենյակ, որը տվեց վերջնական հաստատումը։
Այդ որոշման քաղաքական արժեքը արագորեն աճում է, այն բանից հետո, երբ իտալական լրատվամիջոցների հաղորդագրությունները կասկածի տակ դրեցին նրա պատմությունը, որ իր երեխան լքվել է ծննդյան պահին։
Մինետտին մերժել է իր դեմ ուղղված մեղադրանքները՝ դրանք անվանելով «անհիմն և վնասակար»: Նրա փաստաբան Էմանուելե Ֆիզիկարոն ասել է, որ «դատական փաստաթղթերը հերքում են լրատվամիջոցներում արված բոլոր պնդումները»։
Կառավարության պաշտոնյաները պնդում են, որ որոշումը հիմնված է այդ ժամանակ առկա փաստաթղթերի վրա։
Սակայն ընդդիմությունը կասկածամիտ է
«Մենք Նորդիոյի օրոք բախվում ենք ևս մեկ ինստիտուցիոնալ, քաղաքական և բարոյական աղետի», – ասաց ձախակողմյան «Կանաչների և ձախ դաշինք» կուսակցության առաջնորդ Նիկոլա Ֆրատոյանին։
«5 աստղերի շարժումը» նույնպես կոշտ դիրքորոշում ընդունեց։ «Նորդիոն պետք է բացատրի, թե ինչպես է իր նախարարությունը վարվել Մինետիի համաներման հարցում, ապա հեռանա՝ նախքան ավելի շատ վնաս հասցնելը», – հայտարարության մեջ ասել է Ֆեդերիկո Կաֆիերո Դե Ռահոն, խորհրդարանի անդամ, նախկին դատախազ և արդարադատության կոմիտեի փոխնախագահ։
Արդարադատության նախարարությունը մերժել է Նորդիոյի հրաժարականի կոչերը՝ պնդելով, որ նախարարը պատշաճ կերպով է գործել՝ հիմնվելով իրեն ներկայացված փաստաթղթերի վրա, և որ նրա հրաժարականի հիմքեր չկան։
Քաղաքական հետևանքներ
Հետևանքները ուժեղացրել են Նորդիոյի վրա ճնշումը՝ հետևելով մի շարք անհաջողությունների, որոնք հարվածել են նրա հեղինակությանը և բարեփոխումների օրակարգին։
Մարտին ընտրողները հանրաքվեով վճռականորեն մերժեցին նախարարության կողմից դատական համակարգի կառավարման մարմինների գլխավոր բարեփոխումները, որը Մելոնիի կոալիցիայի համար հազվագյուտ և բավականին տեսանելի քաղաքական պարտություն էր, ինչը ստիպեց Նորդիոյի աշխատակազմի ղեկավարին հրաժարական տալ։
Արդարադատության փոխնախարար, Մելոնիի դաշնակից Անդրեա Դելմաստրո Դելե Վեդովեն նույնպես ստիպված էր հրաժարական տալ մաֆիայի հետ կապված անձանց հետ գործարքների պատճառով, ինչը հետագայում սնուցեց վատ կառավարման և վատ վերահսկողության պատմությունը։
Նախարարությունը անցյալ տարի միջազգային վրդովմունք առաջացրեց՝ կապված Միջազգային քրեական դատարանի կողմից մարդկության դեմ հանցագործությունների համար հետախուզվող լիբիացի գեներալի ազատ արձակման և հայրենադարձման հետ, որի համար Իտալիան այժմ ենթարկվում է քրեական հետապնդման։
Արդարադատության նախարարության մամուլի ծառայությունը հակադարձել է ընդդիմության քննադատությանը՝ ասելով, որ «նախարարի հրաժարականի համար չկա ո՛չ տեխնիկական-իրավական, ո՛չ էլ քաղաքական պատճառ»։
Գրասենյակը նվազեցրել է Մինետիի գործում իր պատասխանատվությունը՝ նշելով, որ իր դերը սահմանափակվում է վարչական գործընթացով և ոչ պարտադիր կարծիքով, որտեղ գլխավոր դատախազի գրասենյակը պատասխանատու է տեղեկատվության ստուգման, իսկ նախագահի գրասենյակը՝ վերջնական հաստատման համար։ «Ամեն դեպքում, նոր տարրեր չեն ի հայտ եկել, որոնք կարող են հանգեցնել ներման չեղարկմանը»։
Սակայն նույնիսկ կառավարող կոալիցիայի որոշ անդամներ անձնական զրույցներում ընդունում են, որ ճգնաժամերի կուտակումը իրավիճակը ավելի ու ավելի դժվար է զսպել։ Մարտին արդարադատության նախարարության երկու բարձրաստիճան պաշտոնյաների աշխատանքից ազատումից հետո նյարդերը լարված են, իսկ կառավարության մեկ պաշտոնյա, որի անունը չի հրապարակվել՝ ներքին կառավարության հարցերի վերաբերյալ ազատ խոսելու համար, նկարագրել է անկայուն տրամադրություն՝ ասելով, որ Մելոնին դեռևս ճնշման տակ է հանրաքվեից հետո, և որ ամեն ինչ կարող է պատահել։
Մելոնիի համար, ով իր առաջնորդությունը կապել է կարգապահության և կայունության հետ, արդարադատության նախարարության քայքայումը կարող է խաթարել այդ պատմությունը և հիշեցնել Բեռլուսկոնիի դարաշրջանը, ըստ Սուրեյի համալսարանի քաղաքագիտության պրոֆեսոր Դանիելե Ալբերտացիի։ «Այս սկանդալով Բեռլուսկոնին վերադառնում է Մելոնիին հետապնդելու»։
Ալբերտացիի խոսքով՝ Մելոնին մինչ այժմ պաշտպանել է Նորդիոյին, քանի որ բարձրաստիճան նախկին դատախազին ազատելը «կլինի ձախողման ակնհայտ խոստովանություն» և ընդդիմությանը կհանձնի հստակ հաղթանակ։
«Փոխարենը, նա փորձում է սա ներկայացնել որպես համեմատաբար աննշան և մեղքը բարդել ուրիշների վրա։ Բայց դա մեկը մյուսի հետևից է», – հավելել է նա։ «Ես չգիտեմ, թե արդյոք նա կարող է նրան ավելի երկար փրկել»։
Մելոնիի համար հարցն այն է, թե որքան քաղաքական վնաս կարող է նա կրել հաջորդ տարվա ընտրություններից առաջ՝ Բեռլուսկոնիի ժառանգությունը կրկին ներխուժելով իր կառավարության վրա։
