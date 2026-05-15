Իրանը նաև Եվրոպայի պատերազմն է, պնդում է Թրամփի նախկին ազգային անվտանգության խորհրդական Ջոն Բոլթոնը

Իրանի կռվող Ջոն Բոլթոնը անտեսել է այնպիսի երկրներ, ինչպիսին Իսպանիան է, որոնք դիտավորյալ՝ և բարձրաձայն՝ դուրս են մնացել ԱՄՆ-ի և Իսրայելի գլխավորած հակամարտությունից։
ԿՈՊԵՆՀԱԳԵՆ — ԱՄՆ նախկին ազգային անվտանգության խորհրդական Ջոն Բոլթոնը տարաձայնությունների մեջ է եղել Դոնալդ Թրամփի հետ, բայց համաձայն է իր նախկին ղեկավարի հետ առնվազն մեկ բանի հարցում. Եվրոպան պետք է ներգրավվի Իրանի գործերում։
Բոլթոնը, որը Թրամփի առաջին վարչակազմի առանցքային դեմք էր մինչև նախագահի կողմից նրան ազատելը, զրուցել է Անն ՄաքԷլվոյի հետ Կոպենհագենի ժողովրդավարության գագաթնաժողովում՝ Բրյուսելի «Playbook Week Ender» պոդքաստի համար։ Իրանի վաղեմի կռվող Բոլթոնը, որը պայքարում էր Թեհրանում ռեժիմի փոփոխության համար, ասել է, որ եվրոպական տերությունները սխալվել են՝ պատերազմից հրաժարվելով։
«Կարծում եմ՝ Թրամփը մեծ սխալ է թույլ տվել՝ պատերազմից առաջ չխորհրդակցելով ՆԱՏՕ-ի եվրոպական դաշնակիցների հետ», – ասել է Բոլթոնը պոդքաստին։ «Բայց եվրոպական արձագանքը վատթարացրեց իրավիճակը»։ Ընդգծելով Եվրոպայի ավելի մեծ աշխարհագրական մոտիկությունը Իրանին և տնտեսական կախվածությունը Պարսից ծոցի կայունությունից՝ նա հավելեց. «Սխալ է ասել, որ սա Եվրոպայի պատերազմը չէ։ Սա Եվրոպայի պատերազմն է»։
Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը վերջերս միացավ Մեծ Բրիտանիայի կառավարության կողմից պատերազմի ընթացքի վերաբերյալ բացասական մեկնաբանություններին՝ ասելով, որ ԱՄՆ-ն «նվաստացվում է» Իրանի ղեկավարության կողմից, և որ ինքը չի կարող պատկերացնել, թե «ինչ ռազմավարական ելք կընտրեն ամերիկացիները»։
Արագ հակահարված տալով՝ ԱՄՆ նախագահը հայտարարեց Գերմանիայում տեղակայված 5000 ամերիկյան զորքերի դուրսբերման իր մտադրության մասին։
Բոլթոնը շատերից լավ գիտի, որ Թրամփի դեմ գնալը կարող է հետևանքներ ունենալ։ 2019 թվականին նախագահը սոցիալական ցանցերում հայտարարեց, որ ազատում է Բոլթոնին արտաքին քաղաքականության շուրջ մի քանի բախումներից հետո, քանի որ Թրամփի սկզբնական «Ամերիկան առաջին հերթին» օրակարգը լավ չէր համընկնում Բոլթոնի՝ Ռուսաստանի, Վենեսուելայի, Իրանի և Հյուսիսային Կորեայի վերաբերյալ ռազմատենչ տեսակետների հետ։
Բոլթոնն ասել է, որ Թրամփի վեճը Եվրոպայի հետ լավ նշան չէ տրանսատլանտյան դաշինքի համար, որն արդեն իսկ վիճում է այն մասին, թե որքանով պետք է աջակցել Ուկրաինային Ռուսաստանի հետ պատերազմում։
«Եթե նրանք մտածեին գործարքային, ինչպես Թրամփը, կասեին. «Լավ, մենք կօգնենք ձեզ։ Հիմա եկեք խոսենք Ուկրաինայի մասին միաժամանակ»։ Բայց փոխարենը այն վերածվեց մի տեսակ դպրոցի բակի՝ 5000 զինվորականներին դուրս բերելու սպառնալիքով, պարզապես ևս մեկ ծաղր»։ Նա հավելել է. «Դա պարզապես ՆԱՏՕ-ի ներսում վեճը հասցնում է ավելի ցածր մակարդակի, քան մեզ անհրաժեշտ է»։
Սակայն Բոլթոնը նաև հանդիմանեց Իսպանիայի արտաքին գործերի նախարարին՝ երկրի կողմից հակամարտության մեջ ավիաբազաների օգտագործման թույլտվություն չտալու և Եվրոպան իր պաշտպանության համար ավելի քիչ կախված լինելու Ամերիկայից առաջարկելու համար։ «Սա Եվրոպայի ինքնիշխանության և անկախության պահն է։ Ամերիկացիները մեզ հրավիրում են դա անել», – այս շաբաթ ասել է Խոսե Մանուել Ալբարեսը։
Բոլթոնը, որը նաև ԱՄՆ դեսպանն էր ՄԱԿ-ում նախագահ Ջորջ Բուշ կրտսերի օրոք, տպավորված չէր։ «Նա սխալվում է», – հակադարձեց նա։ «Նա (Ալբարեսը) նաև խոսել է Եվրոպական Միության բանակի անհրաժեշտության մասին, որին ես միայն կարող եմ հաջողություն ասել։
«Այս պահին Եվրոպան լի չէ ուժեղ քաղաքական առաջնորդներով, կամ որ նրանք չունեն այն ներուժը, որ կարողանան մի շարք ճգնաժամեր ինքնուրույն հաղթահարել։ Սառը պատերազմի ժամանակ Խորհրդային Միության հիմնական նպատակներից մեկը ՆԱՏՕ-ի դաշինքը պառակտելն էր, և շատ պատճառներից մեկը, որ դա չաշխատեց, այն էր, որ մենք թույլ չտվեցինք, որ բաժանումները մեզ միջև գան։ Դաժան իրոնիա կլիներ, եթե Սառը պատերազմից հետո մենք դա անեինք ինքներս մեզ հետ»։
Բոլթոնը նաև կարծիք հայտնեց այն մասին, թե ինչն է համարվում Եվրոպայի կողմից Չինաստանի նկատմամբ անլուրջ վերաբերմունք, քանի որ Թրամփը ժամանել էր Պեկին նախագահ Սի Ցզինպինի հետ երկար սպասված հանդիպմանը։
«Մինչ եվրոպացիները մտահոգված են Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա ներխուժմամբ, նրանք ավելի քիչ են մտահոգված Չինաստանի՝ Ռուսաստանին աջակցող դերի համար, և նրանք այնքան էլ չեն մտահոգվում Թայվանի վրա Չինաստանի հնարավոր հարձակման համար, չնայած ես կարծում եմ, որ այդ բաները ավելի ու ավելի են կապված միմյանց հետ, և ես կարծում եմ, որ Պարսից ծոցում այժմ Իրանի հետ պատերազմը ռուս-չինական գլխավոր փոխարինողի հետ է», – ասաց Բոլթոնը։ «Ես վստահ չեմ, որ Եվրոպան որպես ամբողջություն մտածում է Հյուսիսատլանտյան օվկիանոսից այն կողմ»։
Քրիստիա Ֆրիլանդը՝ Կանադայի նախկին փոխվարչապետը և Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու ներկայիս տնտեսական խորհրդականը, նույնպես նախազգուշացրեց Եվրոպայի դիրքորոշման մասին Թրամփի Չինաստան կատարած այցի վերաբերյալ։
Գագաթնաժողովում տված առանձին հարցազրույցում նա ասել է, որ ԱՄՆ-ի և նրա եվրոպացի դաշնակիցների միջև հարաբերություններում առկա խզումը «շատ ավելի է դժվարացնում համատեղ դիրքորոշումը Չինաստանի հարցում»։ Նա ավելացրեց. «Շատ դժվար է անել առանց Միացյալ Նահանգների այդ ջանքերի»։
Այս շաբաթվա սկզբին Ուկրաինայի կոռուպցիայի դեմ պայքարի մարմինները Զելենսկու գրասենյակի նախկին ղեկավար Անդրեյ Երմակին մեղադրանք առաջադրեցին կոռուպցիայի և փողերի լվացման մեջ:
Ֆրիլանդը խոստովանեց, որ երկիրն ունի կաշառակերության հետ կապված խնդիրներ, բայց Երմակի ձերբակալությունը որակեց որպես առաջընթացի նշան՝ այն քննադատությունից հետո, որ կառավարությունը դիմադրել է կրոնիզմի վերացմանը։
«Ես իրականում կարծում եմ, որ մենք պետք է Ուկրաինայի կոռուպցիայի դեմ պայքարի գործակալությունների աշխատանքը դիտարկենք որպես Ուկրաինայի առողջության, այլ ոչ թե հիվանդության նշան», – ասաց նա։
