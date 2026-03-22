Իրանցիները կոտրել են Իսրայելի՝ աշխարհում լավագույնը համարվող «Երկաթե գմբեթ» հակաօդային պաշտպանությունը

Իրանցիները կոտրել են Իսրայելի «Երկաթե գմբեթ» հակաօդային պաշտպանության համակարգը, որը լավագույնն է համարվում աշխարհում: Իրանի խորհրդարանը հայտարարել է, որ Իսրայելի երկինքը անպաշտպան է:
Իսրայելի հարավում գտնվող Արադ քաղաքի ուղղությամբ իրանական հրթիռային հարվածի հետևանքով առնվազն 64 մարդ է վիրավորվել:
Իսրայելի կառավարությունը շտապ հեռավար նիստ է գումարել Իրանի զանգվածային հարվածներից հետո։ Իսրայելի պաշտպանության բանակը հետաքննում է, թե ինչու է իրենց հակաօդային պաշտպանության համակարգը չի կարողացել որսալ հրթիռները։
Իսրայելական The Times of Israel թերթի տվյալներով՝ բանակը հետաքննություն է սկսել Իսրայելի հարավում գտնվող Արադ և Դիմոնա քաղաքներին անմիջականորեն հարվածած և լուրջ վնասներ պատճառած հրթիռների կանխման անհաջողության վերաբերյալ՝ ի պատասխան Իրանի գործողությունների։ Հետաքննությունը կուսումնասիրի ՀՕՊ համակարգերի խափանումը։
Իսրայելական իսրայելական բանակը հետաքննում է Դիմոնա և Արադ քաղաքներում խափանումների պատճառները։
Հրթիռները թափանցել են «երկաթե գմբեթ»-ի մեջ, սկսվել է հետաքննություն։
Իրանական հրթիռային հարձակումների վեց ալիքի հետևանքով, որոնք ուղղված էին Իսրայելի հարավային շրջանին, որտեղ հիմնականում գտնվում է Դիմոնայի ատոմակայանը, բազմաթիվ մարդիկ են վիրավորումներ ստացել:
Հայտնի համալսարանի դեմ դատական հայց է ներկայացվել
Ֆիդանը ասել է, թե որքան կտևի Իրանի շուրջ հակամարտությունը
22 երկիր պահանջում է Իրանից բացել Հորմուզի նեղուցը․ Լուսանկար