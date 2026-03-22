22/03/2026

Իրանցիները կոտրել են Իսրայելի՝ աշխարհում լավագույնը համարվող «Երկաթե գմբեթ» հակաօդային պաշտպանությունը

Իրանցիները կոտրել են Իսրայելի «Երկաթե գմբեթ» հակաօդային պաշտպանության համակարգը, որը լավագույնն է համարվում աշխարհում: Իրանի խորհրդարանը հայտարարել է, որ Իսրայելի երկինքը անպաշտպան է:

Իսրայելի հարավում գտնվող Արադ քաղաքի ուղղությամբ իրանական հրթիռային հարվածի հետևանքով առնվազն 64 մարդ է վիրավորվել:

Իսրայելի կառավարությունը շտապ հեռավար նիստ է գումարել Իրանի զանգվածային հարվածներից հետո։ Իսրայելի պաշտպանության բանակը հետաքննում է, թե ինչու է իրենց հակաօդային պաշտպանության համակարգը չի կարողացել որսալ հրթիռները։

Իսրայելական The Times of Israel թերթի տվյալներով՝ բանակը հետաքննություն է սկսել Իսրայելի հարավում գտնվող Արադ և Դիմոնա քաղաքներին անմիջականորեն հարվածած և լուրջ վնասներ պատճառած հրթիռների կանխման անհաջողության վերաբերյալ՝ ի պատասխան Իրանի գործողությունների։ Հետաքննությունը կուսումնասիրի ՀՕՊ համակարգերի խափանումը։

Իսրայելական բանակը հետաքննում է Դիմոնա և Արադ քաղաքներում խափանումների պատճառները։

Հրթիռները թափանցել են «երկաթե գմբեթ»-ի մեջ, սկսվել է հետաքննություն։

Իրանական հրթիռային հարձակումների վեց ալիքի հետևանքով, որոնք ուղղված էին Իսրայելի հարավային շրջանին, որտեղ հիմնականում գտնվում է Դիմոնայի ատոմակայանը, բազմաթիվ մարդիկ են վիրավորումներ ստացել:

1 min read

Հայտնի համալսարանի դեմ դատական հայց է ներկայացվել

22/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ֆիդանը ասել է, թե որքան կտևի Իրանի շուրջ հակամարտությունը

22/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

22 երկիր պահանջում է Իրանից բացել Հորմուզի նեղուցը․ Լուսանկար

21/03/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինչ կարող է և չի կարող սովորել ԵՄ-ն Իսպանիայի ցածր էներգիայի վճարներից

22/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արդյո՞ք Օրբանը ԵՄ-ին գցեց ծուղակի մեջ

22/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Միջուկային ենթակառուցվածքներին հարվածները անասելի վտանգավոր են

22/03/2026 infomitk@gmail.com