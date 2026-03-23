23/03/2026

EU – Armenia

Ի՞նչ կլինի, եթե «Քաղաքացիական պայմանագիրը» սահմանադրական մեծամասնություն չունենա

infomitk@gmail.com 23/03/2026

Ներկուսակցական քարոզարշավի երևանյան օրն ամփոփելիս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կուսակիցներ հետ զրույցում մանրամասնել է՝ թե ինչ կլինի, եթե «Քաղաքացիական պայմանագիրը» առաջիկա ընտրություններում չունենա սահմանադրական մեծամասնություն։

«Սեպտեմբերին պատերազմ է լինելու և աղետաբեր պատերազմ, եթե «Քաղաքացիական պայմանագիրը» սահմանադրական մեծամասնություն չունենա»,- տեղեկացրել է վարչապետը նշելով, որ վստահ է՝ ժողովուրդն ապահովելու է այդ մեծամասնությունը։

ԱԺ փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը հավելել է․ «Ոչ թե «Քաղաքացիական պայմանագրի» գոյությունից է կախված պատերազմի լինել-չլինելը, այլ եթե ՔՊ-ի առաջարկած ուղին չընտրի Հայաստանի Հանրապետությունը, և ընտրի օլիգարխների առաջարկած ուղին, դա է տանելու դեպի պատերազմ»։

Բաց մի թողեք

1 min read

1 min read

1 min read

Բաց մի թողեք

1 min read

1 min read

1 min read

1 min read

