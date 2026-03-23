23/03/2026

EU – Armenia

Միացյալ Նահանգներն այլեւս բարի չէ եւ կանխատեսելի չէ. Ֆինլանդիայի նախագահ

infomitk@gmail.com 23/03/2026 1 min read

Ֆինլանդիայի նախագահ Ալեքսանդր Սթուբը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները փոխել է արտաքին քաղաքական իր կուրսը։ Դադարել է լինել բարեհոգի հեգեմոն եւ դարձել է ավելի անկանխատեսելի։

Այս մասին հայտնում է The Telegraph պարբերականը։ «Կարծում եմ, որ ներկայումս ամերիկյան արտաքին քաղաքականությունը փոխվել է։ Եւ տարբերությունն այն է, որ հին ժամանակներում Միացյալ Նահանգները բարի հեգեմոն էին։

Սկզբում խորհրդակցում էին դաշնակիցների հետ Լիբիայի, Իրաքի եւ Աֆղանստանի հարցերով, ինչպես նաեւ ձգտում էին, որ ՄԱԿ Անվտանգության խորհուրդն էլ դրական որոշում կայացներ։ Իսկ եթե դա անել չէր հաջողվում, ապա դաշնակիցների հետ մնում էր նույն գծի մեջ։

Իրանի դեմ գործողությունը Միացյալ Նահանգները սկսել է իրականացնել Իսրայելի հետ՝ առանց դաշնակիցներին իրազեկելու։ Հարցին, թե այժմ ինչպիսի հեգեմոն է Միացյալ Նահանգները՝ Ֆինլանդիայի նախագահը ասել է, որ հատկորոշիչներ չի կիրառի, սակայն կարող է ասել, որ այն դեռեւս ուժեղ է։

1 min read

Հռոմի Պապ Լևոն XIV-ը հանդես է եկել օդային ռմբակոծությունները հավերժ արգելելու կոչով

23/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Փարիզը նոր քաղաքապետ ունի․ այլ արդյունքներ՝ ընտրություններից. Լուսանկար

23/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանը «շատ է ցանկանում» գործարք կնքել ԱՄՆ-ի հետ․ «Fox Business»-ին ասել է Թրամփը

23/03/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Մարտի 24-ի աստղագուշակ․ Պետք է ձեր էներգիան ուղղեք ճիշտ ուղղությամբ

23/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արձագանքի ամենաճիշտ պահն է, որ ժողովուրդը տեր կանգնի իր խաղաղությանը. Փաշինյանը` առաջնորդության մասին

23/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

