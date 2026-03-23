Փարիզը նոր քաղաքապետ ունի․ այլ արդյունքներ՝ ընտրություններից. Լուսանկար

Ֆրանսիայում երեկ տեղի ունեցավ մունիցիպալ ընտրությունների երկրորդ փուլը։ Ձախակողմյան ուժերը պահպանեցին իրենց դիրքերը երկրի խոշորագույն քաղաքներում։
Փարիզում սոցիալիստ Էմանուել Գրեգուարը հաղթեց մոտ 51% ձայներով։ Նա հաղթեց աջակողմյան թեկնածու Ռաշիդա Դատիին և արմատական ձախակողմյան Սոֆիա Չիկիրուին։
Մարսելում գործող քաղաքապետ Բենուա Պայանը նույնպես պահպանեց իր պաշտոնը՝ ստանալով մոտ 53% ձայն։ Նրա գլխավոր մրցակիցը՝ «Ազգային Միավորման» թեկնածու Ֆրանկ Ալիզիոն, զգալիորեն հետ մնաց, չնայած փորձագետները կանխատեսում էին նրա հաղթանակը։
Լիոնում էկոլոգ քաղաքապետ Գրեգորի Դուսեն վերընտրվեց մոտ 54% ձայներով՝ իր ձախակողմյան դաշնակիցների աջակցությամբ։
Քաղաքային ընտրությունների երկրորդ փուլից հետո «Ազգային Միավորման» առաջնորդ Ժորդան Բարդելան այն անվանեց իր կուսակցության «պատմության մեջ ամենամեծ առաջընթացը»։
Նրա խոսքով՝ երկրի աջակողմյան ուժերը «հաղթել են մի քանի տասնյակ» քաղաքներում։ Աջակողմյան ճամբարի ամենամեծ հաղթանակը, հավանաբար, կլինի Նիսում՝ երկրի հինգերորդ խոշորագույն քաղաքում։
Երկրորդ փուլը տեղի ունեցավ 1580 համայնքներում, որտեղ թեկնածուներից ոչ մեկը չապահովեց մեծամասնություն առաջին փուլում։
