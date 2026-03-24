Առայժմ պարզ չէ, թե արդյոք Իրանն ընդհանրապես կարձագանքի՞ ամերիկյան առաջարկին, թե՝ ոչ․ Իրանագետ

Իրանագետ Վարդան Ոսկանյանը գրում է․

«Դատելով տարբեր աղբյուրների տեղեկատվության համադրումից, կարելի է ենթադրել, որ իրականում ԱՄՆ-ի և Իրանի պաշտոնական ներկայացուցիչների միջև որևէ ուղղակի կամ անուղղակի շփում չի եղել։

Ամենայն հավանականությամբ, որևէ միջնորդի միջոցով, որը կարծես Պակիստանն է (կամ Պակիստանը, Եգիպտոսն ու Թուրքիան միասին) իրանական կողմին փոխանցվել են ամերիկյան առաջարկներ պատերազմի դադարեցման և բանակցություններ սկսելու վերաբերյալ։

Թվում է, թե Իսրայելում տեղյակ չեն եղել այդ մասին, քանի որ իսրայելական ԶԼՄ-ներում կան որոշակիորեն անակնկալի գալու կամ հիասթափության շեշտադրումներ։

Իրանում կարծում են, որ որևէ վստահություն բանակցությունների վերաբերյալ չի կարող լինել՝ հաշվի առնելով նախորդ բացասական փորձը, և առայժմ պարզ չէ, թե արդյոք Իրանն ընդհանրապես կարձագանքի՞ ամերիկյան առաջարկին, թե՝ ոչ։

Համենայն դեպս, իրանական կողմն առայժմ տարբեր մակարդակներով առաջ է մղում սեփական նախապայմանները՝ Հորմուզի նեղուցի իրանական վերահսկողության իրավական ամրագրում, ռազմատուգանքի կամ Իրանին հասցված վնասների փոխհատուցում, ամերիկյան ռազմակայանների դուրս բերում Մերձավոր Արևելքից, պատժամիջոցների ամբողջական վերացում և Իրանի միջուկային ծրագիր ունենալու իրավունքի ամրագրում»։

Եվ դրա մասին չի՞ վկայում արդյոք, որ հիմա պաշտոնական Երեւանը հարցը թողել է …

24/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Դուք խաղաղության կուսակցություն չեք․ դուք պատերազմի և նվաստացման ամենադաժան մարմնավորումն եք

24/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մեկ հարց․ Պուծինի եւ Ալիեւի գլխավոր նախապայմանը, որը Փաշինյանը հնազանդորեն կատարում է․ Տիգրան Խզմալյան

24/03/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Մարտի 25-ի աստղագուշակ․ Մտերիմների աջակցությունը կօգնի ձեզ հաղթահարել հիասթափությունը

24/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հրապարակվել է քարտեզ, որտեղ նշված են ԵՄ անդամակցության հաջորդ թեկնածուները. Քարտեզներ

24/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

