Ֆրանսիայի ծայրահեղ աջերի խաչակրաց արշավանքը ֆրանսիական կինոյի դեմ

Ֆրանսիացի կինոգործիչները վախենում են, որ «Ազգային միաբանության» հաղթանակը հաջորդ տարվա նախագահական ընտրություններում սեյսմիկ փոփոխություններ կբերի իրենց ոլորտում։
Նույնիսկ ամենասարսափելի սլեշեր ֆիլմերը այնքան չեն վախեցնում ֆրանսիացի կինոգործիչներին, որքան նախագահ Մարին Լե Պենի կամ նախագահ Ջորդան Բարդելայի հեռանկարը։
Երբ Կաննի կինոփառատոնը սկսվում է երեքշաբթի օրը, ֆրանսիական զվարճանքի ոլորտի ծանրքաշայինները բախվում են այն հնարավոր իրականությանը, որ ապագա ծայրահեղ աջ նախագահը կքանդի պետական ֆինանսավորման և հարկային արտոնությունների առատաձեռն համակարգը, որը նպաստեց կինոյի ծննդավայր Ֆրանսիան կինոյի և հեռուստատեսության արտադրողների համար խոստացված երկրի վերածելուն։
Լը Պենի և Բարդելայի կուսակցությունը՝ «Ազգային միաբանությունը», անցյալ տարի բյուջետային լարված բանակցությունների ժամանակ արդեն իսկ առաջարկել էր լուծարել Կինոյի ազգային կենտրոնը՝ պնդելով, որ ծանր պարտք ունեցող ֆրանսիական պետությունը վատնում է հարկատուների գումարը՝ ֆինանսավորելով ձախակողմյան և արթնացող ֆիլմեր, որոնք ձախողվում են կինովարձույթում։
Եթե այն հաղթի Ելիսեյան պալատում հաջորդ տարվա ընտրություններում, ինչպես կանխատեսում են հարցումները, «Ազգային միաբանությունը», հավանաբար, կամ կկատարի այդ առաջարկը, կամ կուղղորդի իր ֆինանսավորման մի մասը դեպի այլ առաջնահերթություններ։
«Կինոյի աշխարհի մարդիկ ապրում են մեկ այլ իրականության մեջ, նրանք տեղյակ չեն ֆրանսիացիների ֆինանսական խնդիրների մասին», – ասաց Ֆիլիպ Բալարդը, «Ազգային միաբանության» օրենսդիրներից մեկը, որը գլխավորում էր զվարճանքի ոլորտի պետական ֆինանսավորումը կրճատելու ջանքերը։
Բալարդն ասաց, որ իր ընտրողները «աչքերը թարթում են» պետականորեն աջակցվող կինոյի մասին խոսակցությունների վրա այն ժամանակ, երբ նրանք ստիպված են ընտրություն կատարել՝ լցնել իրենց բենզինի բաքերը, թե՞ սառնարանները։
Ռեժիսորները, պրոդյուսերները և դերասանները պատասխանում են, որ նման քայլը կխաթարի աշխատատեղեր ստեղծող արդյունաբերությունը, որը, ըստ մեկ գնահատականի, 2022 թվականին ստեղծել է 12.6 միլիարդ եվրո ավելացված արժեք և աշխատանքի է վերցնում ավելի քան 260,000 մարդու։
Նրանք պնդում են, որ ներկայիս համակարգը գրավում է օտարերկրյա ներդրումներ, տարածում է ֆրանսիական մեղմ ուժը ամբողջ աշխարհում և մարտահրավեր է նետում ամերիկյան մշակութային գերիշխանությանը Շառլ դը Գոլի քաղաքական ավանդույթի մեջ։
Հայտնի ռեժիսոր Օլիվիե Ասայասը, որի խոշոր արտադրությունները սովորաբար չեն կախված պետական ֆինանսավորումից, ֆրանսիական կինոֆինանսավորման դեմ հարձակումները անվանել է «հիմար, անհաջող և լիովին հակաարդյունավետ, նույնիսկ ազգայնական տեսանկյունից՝ ֆրանսիական կինոյի համաշխարհային ազդեցության և ճանաչման առումով»։
«Ֆրանսիական կինոն արտոնյալ տեղ է զբաղեցնում համաշխարհային կինոյում։ Դրանից հրաժարվելը, ակնհայտորեն, անպատմելի աբսուրդ կլինի, անկախ նրանից, թե ինչպես եք դրան նայում», – ասել է Ասայասը, որը նկարահանել է ֆիլմեր, որոնցում նկարահանվել են Հոլիվուդի խոշոր աստղեր, ինչպիսիք են Ջուդ Լոն և Քրիստեն Ստյուարտը։
«Դուք պետք է գտնեք միջոց՝ պաշտպանվելու ամերիկյան կինոյի հզորությունից, և սա գալիս է այն մարդուց, ով սիրում է ամերիկյան կինոն»։
Ֆրանսիական կապը
Ֆրանսիան, բազմաթիվ չափանիշներով, հպարտանում է մայրցամաքային Եվրոպայի ամենահաջողակ կինոարդյունաբերությամբ։ Եվրոպական աուդիովիզուալ աստղադիտարանի տվյալներով՝ Ֆրանսիան ունեցել է Եվրոպայի կինոթատրոնների ամենաբարձր հաճախելիությունը 2024 թվականին, որը վերջին տարին է, որի համար հասանելի են հաստատված տվյալներ։ Ըստ աստղադիտարանի՝ 2015-2024 թվականներին եվրոպական ֆիլմերի բոլոր մուտքի տոմսերի մեկ քառորդը վաճառվել է Ֆրանսիայում։ Այդ ժամանակահատվածում Եվրամիության ոչ մի այլ երկիր այնքան շատ ֆիլմեր չի արտահանել արտասահման, որքան Ֆրանսիան։
Ֆրանսիայի կինոյի ֆինանսավորման եզակի համակարգի կենտրոնում է CNC-ն։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ստեղծված կենտրոնը ամեն տարի աջակցում է Ֆրանսիայում և արտասահմանում նկարահանված հարյուրավոր ֆիլմերի արտադրությանը։ Այս տարվա «Օսկար» մրցանակի համար լավագույն միջազգային ֆիլմի համար դիտարկվող Կինոարվեստի և գիտության ակադեմիա ներկայացված 84 ֆիլմերից 20-ը ֆինանսավորվել են CNC-ի կողմից։ Բոլոր հինգ թեկնածուները ֆրանսիական համատեղ արտադրություններ էին, և դրանցից չորսը աջակցություն են ստացել CNC-ից։
«Մենք ունենք աշխարհի լավագույն մոդելներից մեկը։ Սա միայն ես չեմ ասում, ամբողջ աշխարհն է ասում։ Ֆրանսիական և եվրոպական մոդելներին նախանձում և ընդօրինակում են», – ասել է CNC-ի նախագահ Գաետան Բրյուելը։
CNC-ն ֆինանսավորվում է կինոթատրոնի տոմսերի հարկերից, հեռարձակողների և դիստրիբյուտորների կողմից վճարվող հեռուստատեսային ծառայություններից, DVD-ների և Blu-ray սկավառակների վաճառքից, ինչպես նաև YouTube-ի և Netflix-ի նման հոսքային հարթակներից։
Այդ հարկերը 2024 թվականին, որը վերջին տարին է, որի համար հասանելի են համախմբված տվյալներ, 810 միլիոն եվրո են բերել՝ օգնելով «Կոմս Մոնտե Քրիստո»-ի նման հսկա արտադրություններին վճարել տեսողական էֆեկտների կամ դրամաշնորհների համար, որոնք նախատեսված են փոքր բյուջեով ֆիլմերի համար, ինչպիսին է «Սուլեյմանի պատմությունը», որը պատմում է Փարիզում ապաստան ստանալու համար պայքարող մի ներգաղթյալի մասին։
«Իմ ֆիլմերից ոչ մեկը գոյություն չէր ունենա առանց CNC-ի», – ասել է ֆրանս-իտալացի դերասանուհի և ռեժիսոր Վալերիա Բրունի-Տեդեսկին։
Իր վերջին ֆիլմի նկարահանումներից ընդմիջման ժամանակ զանգահարելով՝ Բրունի-Տեդեսկին ասել է, որ CNC-ն էական դեր է խաղում «գոյության պոեզիան և բարդությունը մարմնավորող ֆիլմերի» ֆինանսավորման գործում։
Այնուամենայնիվ, նման նախագծերը, կարծես, քիչ հետաքրքրություն են ներկայացնում «Ազգային միաբանության» համար, եթե դրանք լայն առևտրային գրավչություն չունեն։ «Ազգային միաբանության» հայտնի օրենսդիր Սեբաստիան Շենուն, ով, հավանաբար, կմասնակցի մշակույթի նախարարի պաշտոնին, եթե իր կուսակցությունը հաջորդ տարի հաղթի Ելիսեյան պալատում, մի անգամ ասել է, որ ազատ շուկայի գործն է դատել, թե որ ֆիլմերն են լավը և վատը։
Շենուն և «Ազգային միաբանության» այլ ծանրքաշային գործիչներ պնդում են, որ CNC-ն ֆինանսավորում է ձախակողմյան ֆիլմեր՝ խթանելով բազմազանությունը, ԼԳԲՏՔ+ իրավունքները և այն, ինչ նրանք անվանում են արթուն մշակույթ։
«Աջ պոպուլիստների կողմից մղվող հիմնական գաղափարական պայքարն այն է, որ պնդեն, որ մշակույթը էլիտար է, ստեղծված քաղաքային կենտրոնի էլիտաների կողմից, որոնք օգտագործում են պետական միջոցներ՝ այն իրենց ցուցադրելու համար, մինչդեռ ոչ ոք դրանով չի հետաքրքրվում», – ասաց Չարլզ Ժիլիբերտը, կինոպրոդյուսեր, որը կառավարում է «Նոր ալիք» ֆիլմի ռեժիսոր Էրիկ Ռոմերի կողմից հիմնադրված պրոդյուսերական ընկերությունը։
«Ազգային միաբանության» ներկայացուցիչների կողմից պարբերաբար հիշատակվող սիրելի օրինակը Ալեքսանդր Դյումայի «Երեք հրացանակիրները» ֆիլմի վերջին ֆեմինիստական տարբերակն է։ Ֆիլմը, որի նկարահանման համար ծախսվել է մոտ 10 միլիոն եվրո, առևտրային առումով ձախողված էր։ Բացման օրը այն միջինում ունեցել է ընդամենը երկու մասնակցություն մեկ ցուցադրության ժամանակ և հաջորդող շաբաթներին քիչ բան է արել։
Բրյուելը խոստովանեց, որ CNC-ի կողմից աջակցվող բոլոր ֆիլմերը առևտրային առումով հաջողության չեն հասել, բայց ասաց, որ անարդար է ամբողջ մոդելը դատել մի քանի նախագծերի հիման վրա։
«Նրանք, ովքեր քննադատում և խաթարում են այս մոդելը՝ այն ծաղրանկարելով և չտեսնելով դրա բոլոր բերածը… թուլացնում են այն այն ժամանակ, երբ մենք դրա կարիքն ամենաշատն ունենք», – ասաց Բրյուելը։
Մի ժամանակ Հոլիվուդում
Կինոարդյունաբերությունը նաև վախենում է, որ ցանկացած փորձ կարող է խաթարել Ֆրանսիայի գրավչությունը արտասահմանյան արտադրությունների համար, այդ թվում՝ նրանց, ովքեր փախչում են Հոլիվուդից՝ հարկային արտոնություններ կամ արտադրության արժեքը նվազեցնող այլ խթաններ փնտրելու համար։
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը անցյալ տարի խոստացավ իր «Ընտրեք Ֆրանսիան» ծրագրի շրջանակներում խթանել արտասահմանյան արտադրություններ ներգրավելու ջանքերը։ Սեպտեմբերին նա Ֆրանսիական Ռիվիերայում կանցկացնի Հարավային Կորեայի հետ համատեղ նախագահող միջազգային կինոյի և անիմացիայի գագաթնաժողովի առաջին հրատարակությունը։
«Մենք տեսնում ենք մի շարք ամերիկացի կինոգործիչների, որոնք փորձում են իրենց ֆիլմերը նկարահանել՝ Եվրոպայից ֆինանսավորում ստանալով կամ նույնիսկ դրանք Եվրոպայում արտադրելով։ Ֆրանսիան այս համակարգի սրտում է», – ասաց Ժիլիբերտը, որը համատեղ պրոդյուսերավորել է անկախ Ջիմ Ջարմուշի վերջին ֆիլմը, որը Վենետիկի կինոփառատոնում արժանացել է «Ոսկե առյուծի»։
Եթե Ֆրանսիան հրաժարվի երկրում նկարահանումների համար ֆինանսական խթաններ առաջարկելուց, արտասահմանյան արտադրությունները անխուսափելիորեն կդիմեն այլ երկրների, որոնք մասնակցում են սուբսիդիաների մրցավազքին, զգուշացրեց Ժիլիբերը։ Այս մտահոգությունը կիսում էին այս հոդվածի համար հարցազրույց տված բոլոր կինոարդյունաբերության մասնագետները։
Կինոարդյունաբերությունն ընդհանուր առմամբ արդեն իսկ բախվում է սեյսմիկ փոփոխությունների, լինի դա կինոթատրոնների եկամտի վրա հոսքային հոսքի ազդեցությունը, խոշոր կինոստուդիաների համախմբումը, թե արհեստական բանականության կողմից կինոարտադրությունը լիովին անօգտագործելի դարձնելու հեռանկարը։
Եթե Ֆրանսիան հիմա զիջի կինոյի առաջատարի իր դերը, այն կարող է երբեք հնարավորություն չունենա այն վերադարձնելու։
«Այս ճգնաժամը գլոբալ է, մենք ավելի լավ ենք դիմադրում, քան այլուր, բայց ամեն տարի մենք այն անդառնալի դարձնելու եզրին ենք», – ասաց Բրյուելը։
