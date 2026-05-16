Վաթեռլո և հեղափոխություն. Ֆոն դեր Լեյենը և Կոստան ընտրում են իրենց նախընտրածները

«Եվրոպական մշակութային ժառանգությունից» մինչև Պորտուգալիայի ժողովրդավարության անցումը, ԵՄ առաջնորդները կիսվում են իրենց լավագույն ընտրություններով։
Սա մեծ, պայծառ ամենամյա միջոցառում է, որը պետք է եվրոպացիներին միավորի իրենց հեռուստացույցների շուրջ։ Սակայն, բեմից այն կողմ, Եվրատեսիլ երգի մրցույթն ունի անվիճելիորեն քաղաքական կողմ։
Շաբաթ օրը Վիեննայում կայանալիք եզրափակչի նախապատրաստական աշխատանքներին զուգահեռ, ԵՄ առաջնորդները և ազգային հեռարձակողները ասում են, որ դա մի բան է, որ նրանք լավ գիտեն։
Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը ասել է, որ բոլոր ժամանակների «ամենախորհրդանշական» Եվրատեսիլ երգը ABBA-ի 1974 թվականի հիթ «Վաթեռլո» երգն է։ Շվեդական դասականը «ոչ միայն Եվրատեսիլի հաղթող էր», – ասել է նա, – «այն դարձել է եվրոպական մշակութային ժառանգության մաս և սկիզբ է դրել պատմության ամենախորհրդանշական փոփ խմբերից մեկին»։
«Ինձ ամենաշատը հուզում է», – շարունակեց գերմանացի քաղաքական գործիչը, – «Սելին Դիոնի «Ne partez pas sans moi»-ն է, որը հաղթեց [Շվեյցարիայից] 1988 թվականին: Ինչ ձայն, ինչ զգացմունք»: Եվ ավելի վերջին ելույթներից՝ «Կարծում եմ՝ Լորինի 2012 թվականի «Euphoria» երգի էներգիան անգերազանցելի է»: Երգը հաղթեց Շվեդիային, իսկ Լորինը կրկին հաղթեց մրցույթում 2023 թվականին։
Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստայի խոսնակը նշել է, որ իր սիրելի Եվրատեսիլ երգը Պորտուգալիայի 1974 թվականի «E depois do adeus» երգն է Պաուլո դե Կարվալյոյի կատարմամբ: Չնայած երգը չհաղթեց մրցույթում, այն ընդամենը երեք շաբաթ անց դարձավ «Մեխակների հեղափոխության» օրհներգը՝ սկիզբ դնելով երկրի ժողովրդավարական անցմանը։
Եվրոպական խորհրդարանի նախագահ Ռոբերտա Մեցոլան և արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով գերագույն ներկայացուցիչ Կայա Կալլասը չեն արձագանքել իրենց սիրելի Եվրատեսիլյան երգերի հարցմանը։
«Երկաթե վարագույրի» անկումից հետո, Բալթյան երկրների, Լեհաստանի և Ուկրաինայի մասնակցությունը «Եվրատեսիլին» դիտվել է որպես մայրցամաքի միասնության խորհրդանիշ: Կիևի 2016 թվականի «1944» երգը, որը ներկայացրել է Ջամալան, հաղթեց մրցույթում՝ Ղրիմի թաթարերեն լեզվով գրված տեքստով, որը վկայում է նրա մեծ տատիկի՝ Ստալինի դարաշրջանում թերակղզուց արտաքսման մասին, որը 2014 թվականից ի վեր անօրինականորեն գրավված է Ռուսաստանի կողմից:
«Եվրատեսիլը» ավանդաբար նշանավորվում է Բրյուսելի դիվանագիտական կորպուսի կողմից կազմակերպվող երեկույթներով և դիտումներով. օրինակ՝ անցյալ տարի ԵՄ Խորհրդի Դանիայի առաջիկա նախագահությունը համատեղ ընդունելություն էր կազմակերպել Շվեյցարիայի դեսպանատան հետ: Սակայն այս տարի այն ավելի համեստ է:
Իսպանիան, Նիդեռլանդները, Իռլանդիան, Իսլանդիան և Սլովենիան հայտարարեցին, որ բոյկոտելու են մրցույթը՝ Իսրայելի շարունակական մասնակցության պատճառով, որը այս տարի ներկայացնում է Նոամ Բետանը: Երեքշաբթի օրը Բրյուսելում տեղի ունեցավ «Միացյալ՝ Պաղեստինի համար» միջոցառումը, որը ներկայացվեց որպես «Եվրատեսիլի» այլընտրանք:
Բետանը խոսել է իր «շոկի» մասին, այն բանից հետո, երբ երեքշաբթի երեկոյան իր կիսաեզրափակիչ ելույթը ընդհատվեց սուլոցներով և բողոքի վանկարկումներով: Իսրայելցի պաշտոնյաների խոսքով՝ մրցույթից առաջ առցանց տասնյակ հազարավոր հակասեմական գրառումներ են եղել։
Իսրայելի մշակույթի և սպորտի նախարար Միկի Զոհարը բոյկոտի կոչերը «ամոթալի և երեսպաշտական» է անվանել։ Նրա խոսքով՝ մրցույթը «երաժշտության, մշակույթի և ազգերի միջև եղբայրության տոնակատարություն է, այլ ոչ թե քաղաքական միավորներ վաստակելու հարթակ»։
Բուքմեյքերները շաբաթ օրվա մեծ եզրափակչում հաղթանակի ֆավորիտ են համարում Ֆինլանդիայի «Liekinheitin»-ը, որտեղ լավագույն մասնակցին ընտրում են ինչպես ազգային ժյուրիները, այնպես էլ հանրային քվեարկությունը։
