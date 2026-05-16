Լեհաստանը շտապում է արձագանքել Պենտագոնի կողմից զորքերի տեղակայման ծրագրից հրաժարվելուց հետո

Վարշավան պնդում է, որ ամեն ինչ կարգին է, չնայած ամերիկյան անսպասելի որոշմանը, սակայն մտավախությունները մեծանում են։
ՎԱՐՇԱՎԱ — Լեհաստանը, որը Եվրոպայում ԱՄՆ-ի ամենամոտ դաշնակիցներից մեկն է, զարմացած էր Պենտագոնի ղեկավար Փիթ Հեգսեթի այս շաբաթվա անսպասելի որոշումից՝ չեղարկել երկրում 4000 ամերիկյան զորքերի տեղակայման պլանը։
Կառավարությունն այժմ շտապում է արձագանքել՝ պնդելով, որ այդ քայլը չի խաթարում երկրի անվտանգությունը։
Լեհ-ամերիկյան դաշինքը «ամուր և երկարատև է», – ուրբաթ օրը հայտարարել է պաշտպանության նախարար Վլադիսլավ Կոսինյակ-Կամիշը։ «Լեհաստանը շարունակում է մնալ ամենակայուն ամերիկյան դաշնակիցը Եվրոպայում»։
Պաշտպանության փոխնախարար Պավել Զալևսկին հինգշաբթի երեկոյան TVN24 լրատվական հեռուստաալիքին ասել է. «Մեր ստացած հավաստիացումն այն է, որ ամերիկացիները չեն պլանավորում համակարգված կերպով կրճատել ԱՄՆ ներկայությունը Լեհաստանում»։
Սակայն անհնար էր թաքցնել, որ ԱՄՆ-ի քայլը Լեհաստանին անտարբեր թողեց։
Անհասկանալի էր, թե ինչու Հեգսեթը չեղարկեց 2-րդ զրահապատ բրիգադի մարտական խմբի, 1-ին հեծելազորային դիվիզիայի տեղակայումը, որոշում, որը կայացվել էր այն բանից հետո, երբ ստորաբաժանումը սկսել էր նախապատրաստվել Եվրոպա մեկնելուն: Պենտագոնի մամուլի քարտուղարի պաշտոնակատար Ջոել Վալդեսն ասել է, որ այս քայլը «անսպասելի, վերջին րոպեի որոշում չէր»:
Դոնալդ Թրամփը բազմիցս արտահայտել է իր զայրույթն ու հիասթափությունը եվրոպացի դաշնակիցների նկատմամբ՝ Իրանի պատերազմում օգնելու նրանց չհաջողության համար, սակայն Հեգսեթը նախկինում Լեհաստանին անվանել է «մոդելային դաշնակից» իր պաշտպանական ծախսերի համար, որոնք ամենաբարձրն են ՆԱՏՕ-ում:
Չնայած Լեհաստանը խորապես բաժանված է քաղաքականապես վարչապետ Դոնալդ Տուսկի ԵՄ-ամետ կառավարության և ազգայնական և ՄԱԳԱ-ին համախոհ նախագահ Կարոլ Նավրոցկիի միջև, կա լայն կոնսենսուս, որ ամերիկյան զորքերի ներկայությունը կարևոր է Լեհաստանի պաշտպանության համար Ռուսաստանից:
Կոսինակ-Կամիշն ասել է, որ զանգահարել է և՛ Տուսկին, և՛ Նավրոցկիին տեղակայման մասին լուրը տարածվելուց հետո: Նա նաև հինգշաբթի երեկոյան հեռախոսազրույց է ունեցել Եվրոպայում ԱՄՆ ուժերի հրամանատար, ինչպես նաև ՆԱՏՕ-ի գերագույն գլխավոր հրամանատար Եվրոպայում ԱՄՆ գեներալ Ալեքսուս Գրինկևիչի հետ։
«Մենք մշտական կապի մեջ ենք ԱՄՆ կողմի հետ», – հինգշաբթի օրը Լեհաստանի խորհրդարանում ասել է Կոսինյակ-Կամիշը։ «Լեհաստանը անսասան դաշնակից է, որը կատարում է Հյուսիսատլանտյան պայմանագրի շրջանակներում իր բոլոր պարտավորությունները։ Մենք մեր ՀՆԱ-ի գրեթե 5 տոկոսը ծախսում ենք պաշտպանության վրա»։
Լեհ պաշտոնյաները պնդել են, որ չեղարկված տեղակայումը չի խաթարում ԱՄՆ-ի ավելի լայն հանձնառությունը Եվրոպայի պաշտպանությանը։
«Ես կասկածներ չունեմ ԱՄՆ-ի կողմից Լեհաստանին տրված երաշխիքների վերաբերյալ», – ուրբաթ օրը լեհական հեռուստատեսությանը ասել է Լեհաստանի հետախուզական գործակալությունների ղեկավար, նախկին պաշտպանության նախարար Թոմաշ Սիեմոնյակը։
Սակայն ԱՄՆ գործողությունները շփոթեցնում են Եվրոպային
Այս ամսվա սկզբին Պենտագոնը հաստատեց, որ ԱՄՆ-ն 5000 զինվորական կհանի Գերմանիայի ռազմաբազաներից՝ կատարելով Թրամփի սպառնալիքը, որը նա արեց Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի հետ Իրանի պատերազմի շուրջ բանավեճից հետո: Այդ ժամանակվանից Թրամփը շարունակել է զգուշացնել, որ Պենտագոնը «կկրճատի 5000-ից շատ ավելին»:
Լեհաստանը, Ռումինիայի և Բալթյան երկրների հետ միասին, հույս ունի զորքերի մի մասը հանել Գերմանիայից, չնայած դեռևս պարզ չէ՝ նրանք կմնան Եվրոպայում, թե կվերադառնան տուն:
Անցյալ շաբաթ Թրամփը հայտարարեց, որ «հնարավոր է» ԱՄՆ զորքերը տեղափոխի Լեհաստան: «Ես հիանալի հարաբերություններ ունեմ նախագահի հետ», – ասաց նա, – «այնպես որ դա հնարավոր է»:
Այնուամենայնիվ, Թրամփը նաև կասկածի տակ է դրել ԱՄՆ-ի հանձնառությունը ՆԱՏՕ-ի 5-րդ հոդվածի ընդհանուր պաշտպանական համաձայնագրի նկատմամբ և սպառնացել է անեքսիայի ենթարկել Գրենլանդիան, որը դաշինքի անդամ Դանիայի տարածք է։
ՆԱՏՕ-ի նախկին խոսնակ և Թագավորական Միացյալ Ծառայությունների Ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող Օանա Լունգեսկուն ասել է, որ չնայած դեռևս անորոշ է, թե արդյոք Լեհաստանում զորքերի տեղակայման որոշումը կապված է գերմանական զորքերի դուրսբերման հետ, այն, ինչ նա անվանել է «Թրամփի վարչակազմի կողմից անկանոն և չհամակարգված որոշումներ», կարող է օտարացնել եվրոպացի դաշնակիցներին և խրախուսել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։
«ԱՄՆ-ի համար իմաստ չունի պատժել Լեհաստանին, որը պաշտպանական ներդրումների խորհրդանիշ է և մեծապես աջակցում է ամերիկյան քաղաքականությանը», – ասել է նա։
Լեհաստանն ունի մոտ 500 ամերիկացի զինվոր, որոնք մշտապես տեղակայված են երկրում՝ Ռեջիկովոյի ռազմածովային աջակցության կենտրոնում, որը աջակցում է ամերիկյան ռազմածովային հակաբալիստիկ հրթիռային համակարգին, Պոզնանում գտնվող ԱՄՆ 5-րդ բանակային կորպուսի շտաբում, որը համակարգում է Եվրոպայում տեղակայված ԱՄՆ ցամաքային ուժերը, և զինված ուժերի կայազորում, որը ապահովում է ենթակառուցվածքային աջակցություն։
Բացի այդ, մինչև 10,000 ամերիկացի զինվորներ պարբերաբար հերթափոխով են տեղափոխվում երկրով մեկ։
Վերջին հարցումների համաձայն՝ լեհերի մեծամասնությունը կողմ է իրենց տարածքում ամերիկյան ռազմական բազայի առկայությանը, ինչը այն դարձնում է եվրոպական այլ երկրների շարքում բացառիկ։
Լեհաստանի կառավարությունները տարիներ շարունակ պնդել են երկրում ամերիկյան զորքերի թվաքանակի ավելացման վրա՝ Հեգսեթի որոշումը դարձնելով Վարշավայի համար անակնկալ։
Աջ ծայրահեղ ընդդիմադիր «Կոնֆեդերացիա» կուսակցության առաջնորդ Քշիշտոֆ Բոսակը դատապարտել է այն, ինչն անվանել է «ներքին քաոս և մեր ամենակարևոր դաշնակցի կողմից հեղինակության կորուստ», լեհական ռադիոյին ասելով, որ անսպասելի որոշումը «հեղինակություն չի ստեղծում»։
Այդ կասկածներին չնայած՝ կառավարությունը պնդում է, որ ճգնաժամ չկա
«Ես կցանկանայի հանգստացնել բոլոր նրանց, ովքեր մտահոգված են։ Լեհաստանում ԱՄՆ զորքերի թիվը չի նվազում։ Մենք աշխատում ենք Լեհաստանում տեղակայված ԱՄՆ ուժերի թե՛ չափը, թե՛ գործառնական կարողությունները մեծացնելու ուղղությամբ», – ասել է Կոսինյակ-Կամիշը։
