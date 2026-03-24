Յոհաննես Հանը հրաժարական է տվել Կիպրոսի հարցերով ԵՄ հատուկ ներկայացուցչի պաշտոնից՝ հղում անելով «այլ պարտավորություններին»:
Հանը նշանակվել է 2025 թվականի մայիսին հատուկ ներկայացուցչի պաշտոնում՝ Կիպրոսի ղեկավարության և երկրի նախագահի կողմից ամիսներ շարունակ գործադրված ջանքերից հետո։
Եվրոպական հանձնաժողովը հայտարարել է, որ Յոհաննես Հանը հրաժարական է տվել Եվրոպական հանձնաժողովի Կիպրոսի հարցերով հատուկ ներկայացուցչի պաշտոնից։
Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենին և ՄԱԿ-ին ուղղված նամակում նախկին եվրահանձնակատարը որպես իր հրաժարականի պատճառ նշել է այլ պարտավորություններ։
Բրյուսելում կայացած մամուլի ասուլիսում հանձնաժողովի խոսնակին հարցրել են այս զարգացման մասին։
«Պարոն Խանը հրաժարական է տվել հանձնաժողովի հատուկ ներկայացուցչի պաշտոնից՝ այլ պարտավորությունների պատճառով», – ասել է հանձնաժողովի խոսնակ Մաչեյ Բերետեցկին։
«Հանձնաժողովը հարգում է պարոն Խանի որոշումը և շնորհակալություն է հայտնում նրան վերջին մեկ տարվա ընթացքում հաշտեցման գործընթացում ունեցած արժեքավոր ներդրման համար», – հավելել է նա՝ ընդգծելով, որ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը «հաջորդ քայլերի վերաբերյալ որոշում կկայացնի ժամանակին»։
Յոհաննես Հանը նշանակվել է 2025 թվականի մայիսին՝ Կիպրոսի ղեկավարության և երկրի նախագահի կողմից Կիպրոսի խնդրին ԵՄ-ի կողմից իմաստալից ներգրավվածության ամիսներ շարունակ գործադրված ջանքերից հետո։
Կիպրոսը բաժանված է 1974 թվականի Հունաստանի կողմից աջակցվող հեղաշրջումից հետո, որը հանգեցրեց Թուրքիայի ռազմական միջամտությանը։
Ֆոն դեր Լեյենը կնքեց Ավստրալիայի հետ առևտրային համաձայնագիրը. Լուսանկար
Մելոնին ընդունեց պարտությունը, մինչդեռ իտալացիները մերժեցին դատական բարեփոխումները խոշոր հանրաքվեում
Բրյուսելը ֆերմերների հետ լարվածության մեջ է, Ֆոն դեր Լեյենը մեկնում է Ավստրալիա․ Լուսանկար