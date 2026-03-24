EU – Armenia

Յոհաննես Հանը հրաժարական է տվել Կիպրոսի հարցերով ԵՄ հատուկ ներկայացուցչի պաշտոնից

infomitk@gmail.com 24/03/2026 1 min read

Յոհաննես Հանը հրաժարական է տվել Կիպրոսի հարցերով ԵՄ հատուկ ներկայացուցչի պաշտոնից՝ հղում անելով «այլ պարտավորություններին»:

Հանը նշանակվել է 2025 թվականի մայիսին հատուկ ներկայացուցչի պաշտոնում՝ Կիպրոսի ղեկավարության և երկրի նախագահի կողմից ամիսներ շարունակ գործադրված ջանքերից հետո։

Եվրոպական հանձնաժողովը հայտարարել է, որ Յոհաննես Հանը հրաժարական է տվել Եվրոպական հանձնաժողովի Կիպրոսի հարցերով հատուկ ներկայացուցչի պաշտոնից։

Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենին և ՄԱԿ-ին ուղղված նամակում նախկին եվրահանձնակատարը որպես իր հրաժարականի պատճառ նշել է այլ պարտավորություններ։

Johannes Hahn resigns as EU special envoy for Cyprus, citing 'other commitments'

Բրյուսելում կայացած մամուլի ասուլիսում հանձնաժողովի խոսնակին հարցրել են այս զարգացման մասին։

«Պարոն Խանը հրաժարական է տվել հանձնաժողովի հատուկ ներկայացուցչի պաշտոնից՝ այլ պարտավորությունների պատճառով», – ասել է հանձնաժողովի խոսնակ Մաչեյ Բերետեցկին։

«Հանձնաժողովը հարգում է պարոն Խանի որոշումը և շնորհակալություն է հայտնում նրան վերջին մեկ տարվա ընթացքում հաշտեցման գործընթացում ունեցած արժեքավոր ներդրման համար», – հավելել է նա՝ ընդգծելով, որ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը «հաջորդ քայլերի վերաբերյալ որոշում կկայացնի ժամանակին»։

Յոհաննես Հանը նշանակվել է 2025 թվականի մայիսին՝ Կիպրոսի ղեկավարության և երկրի նախագահի կողմից Կիպրոսի խնդրին ԵՄ-ի կողմից իմաստալից ներգրավվածության ամիսներ շարունակ գործադրված ջանքերից հետո։

Կիպրոսը բաժանված է 1974 թվականի Հունաստանի կողմից աջակցվող հեղաշրջումից հետո, որը հանգեցրեց Թուրքիայի ռազմական միջամտությանը։

Յոհաննես Հանը հրաժարական է տվել Կիպրոսի հարցերով ԵՄ հատուկ ներկայացուցչի պաշտոնից

24/03/2026 infomitk@gmail.com