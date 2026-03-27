Իրանի պատերազմը սպառնում է համաշխարհային ռեցեսիայով, զգուշացնում է Ֆինլանդիայի Ստաբը:
ԱՄՆ նախագահի եվրոպացի գոլֆի ընկերը կոչ է անում լրացուցիչ ջանքեր գործադրել՝ տարածաշրջանային հակամարտությունները Երրորդ համաշխարհային պատերազմին չվերածելու համար։
Ֆինլանդիայի նախագահ Ալեքսանդր Ստաբը ասում է, որ հավատում է, որ իր ընկերները կարող են հաղթահարել այն, ինչ նա անվանում է «կոշտ սեր»։
Այսպիսով, Եվրոպայի մեծ լավատեսներից մեկը չի թաքցնում իր անսովոր մռայլ գնահատականը այն մասին, թե որտեղ է իր նախկին գոլֆի գործընկեր Դոնալդ Թրամփի նախագահությունը տանում աշխարհը։
Իրանական պատերազմը, ասել է նա բացառիկ հարցազրույցում, կարող է առաջացնել «ինքնուրույն համաշխարհային ռեցեսիա», որը կարող է ավելի ծանր հետևանքներ ունենալ տնտեսության համար, քան կորոնավիրուսի համավարակը։ Եվ քանի որ Ուկրաինայի խաղաղության բանակցությունները, կարծես, անորոշ ժամանակով կանգ են առել, հակամարտություններ են մոլեգնում Եվրոպայում և Մերձավոր Արևելքում։
Ստաբը պարզապես չի ցանկանում այն անվանել Երրորդ համաշխարհային պատերազմ՝ «դեռ»։
Որպես ԵՄ առաջնորդ, ով, հավանաբար, լավագույն անձնական հարաբերություններն ունի Թրամփի հետ և ինքնին միջազգային հարաբերությունների մասնագետ, Ֆինլանդիայի նախագահը ազդեցիկ ձայն է բազմապատկվող ճգնաժամերի ժամանակաշրջանում։
Հելսինկիում գտնվող իր ժամանակակից նախագահական բնակարանից խոսելով՝ Ստաբն ասաց, որ մի փորձագետ, որին ինքը վստահում է, զգուշացրել է իրեն, որ Իրանի պատերազմի տնտեսական ազդեցությունը «կարող է ավելի վատ լինել, քան Covid-ը»։ Նա պնդեց, որ աշխարհը պետք է լսի։
«Կարծում եմ՝ մենք հիմա գտնվում ենք մի իրավիճակում, երբ սա կարող է լինել ինքնառաջացած համաշխարհային անկում», – ասաց Ստաբը։ «Դա ցույց է տալիս, թե ինչ է պատահում, երբ դուք գործում եք միջազգային կանոնների և նորմերի շրջանակից դուրս»։
Մերձավոր Արևելքի հակամարտությունն արդեն ցույց է տվել, թե որքան փոխկապակցված են երկրներն ու մատակարարման շղթաները էներգետիկ շուկաների և աշխարհաքաղաքականության հետ։ «Ամեն ինչ կապված է ամեն ինչի հետ՝ նավթի գինը գազի գնին, սննդի գնին, պարարտանյութերի գնին, դեղագործական ապրանքների գնին, ցանկը շարունակվում է»։
Ահա թե ինչու, Ստաբի կարծիքով, Թրամփի վարչակազմի արտաքին քաղաքականության «գործարքային» մոտեցումը՝ «Ամերիկան առաջինը», չի աշխատի։
«Դիվանագիտությունը հազվադեպ է գործարք», – ասաց նա։ «Այսինքն՝ շահը կարող է գործարքային լինել, բայց նույնիսկ այդ դեպքում պետք է գտնել փոխադարձ շահ։ Եվ այն, ինչ մենք հիմա տեսնում ենք, միջազգային ինստիտուտների կամ կանոնների անկումն է հենց այն պատմության այն ժամանակահատվածում, երբ մենք դրանց կարիքն ունենք ավելի քան երբևէ՝ լինի դա հակամարտությունների լուծում, կլիմայի փոփոխության լուծում, արհեստական բանականության կամ կենսատեխնոլոգիայի հետ կապված էթիկական խնդիրների լուծում, թե զարգացման լուծում»։
Եվ նա ավելացրեց. «Որոշ մարդիկ ստեղծում են այս պատրանքը, որ կարելի է ապրել ազգային սահմաններով աշխարհում, և որ մենք փոխկախված չենք, և ես կարծում եմ, որ ոչինչ ավելի հեռու չէ ճշմարտությունից, ինչպես մենք կարող ենք տեսնել Հորմուզի նեղուցում հենց հիմա։ Մենք բոլորս տուժում ենք, եթե ոչ մի այլ տեղ, ապա գոնե բենզալցակայանում»։
Խոսելով, բայց ոչ WhatsApp-ով
Սթաբն ավելի լավ է պնդում, քան եվրոպացի առաջնորդների մեծ մասը, որ գիտի, թե ինչ կարող է անել Թրամփը հաջորդը։ Նա ճիշտ կանխատեսեց անցյալ աշնանը, որ Թրամփը «մեծ փայտով» կհարվածի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, մինչդեռ շատերը կասկածամիտ էին։ Մի քանի շաբաթ անց հաջորդեցին ԱՄՆ-ի խիստ պատժամիջոցները ռուսական նավթի արտահանման վրա։
Սակայն այժմ Թրամփը մեղմացրել է այդ պատժամիջոցները՝ մեղմելու Իրանի պատերազմի ազդեցությունը վառելիքի գների վրա՝ փրկարար օղակ նետելով Ռուսաստանի լարված տնտեսությանը Ուկրաինայի շարունակական ներխուժման պատճառով։
Արդյո՞ք Ստաբը մտահոգված է, որ Թրամփը կորցնում է հետաքրքրությունը և կարող է հրաժարվել Ուկրաինայի պատերազմը դադարեցնելու իր խոստումից։
«Այսինքն՝ հուսով եմ՝ ոչ։ Նա այժմ շատ զբաղված է Իրանով», – ասաց Ստաբը։ «Հասկանալի պատճառներով, Իրանում պատերազմը շատ թթվածին է խլում Ուկրաինայում տեղի ունեցողից։ Իմ կարծիքով, թվում է, թե խաղաղության բանակցությունները այժմ դադարեցված են»։ Վաշինգտոնի, Կիևի և Մոսկվայի պաշտոնյաների մասնակցությամբ բանակցությունների երեք փուլից հետո մոտ ապագայում ոչ մի բան նախատեսված չէ։ «Դա կարող է լինել Իրանի պատճառով, կամ կարող է լինել այն պատճառով, որ նրանք հասել են ճանապարհի վերջին»։
Պե՞տք է արդյոք եվրոպացի դաշնակիցները միավորվեն՝ Թրամփին օգնելու համար Պարսից ծոցում, ինչպես նա հարցրել է։ Անհավանական պատահականության պայմաններում Ստաբը կրկնում է Թրամփի սեփական անուղղակի գնահատականը, որ Ուկրաինան Ամերիկայի խնդիրը չէ։
«Սա կարող է մի փոքր կոպիտ հնչել, բայց Իրանը իմ պատերազմը չէ», – ասաց Ստաբը։ «Ուկրաինան իմ պատերազմն է»։
Այնուամենայնիվ, որոշ մակարդակում երկու հակամարտություններն արդեն կապված են. Ռուսաստանը, ըստ լուրերի, օգնում է Իրանին նույնականացնել ԱՄՆ թիրախները, որոնք պետք է հարվածի, մինչդեռ Ուկրաինայի վրա կրակում է Իրանի կողմից նախագծված անօդաչու թռչող սարքերով։ Աշխարհի վերջի վտանգն այն է, որ այս հակամարտությունները կարող են վերածվել երրորդ համաշխարհային պատերազմի առաջիկա ամիսներին կամ տարիներին։ Ստաբին դուր չի գալիս այս տերմինը, բայց նա նաև չի ժխտում վտանգը։
«Աշխարհի պատերազմի մասին խոսելը մեծ բան է, հավանաբար չափազանց մեծ, որպեսզի մարդկային միտքը հասկանա միջազգային հարաբերությունների զարգացման այս փուլում։ Այն, ինչ կարող եմ ասել, այն է, որ Սառը պատերազմից հետո հակամարտությունների մեծ մասը տեղական էին», – ասաց նա։ «Հիմա մենք տեսնում ենք տարածաշրջանային պատերազմների սրացում։ Այն, ինչ մենք պետք է անենք, դա 24/7 աշխատելն է՝ լարվածությունը թուլացնելու և համոզվելու համար, որ այդ պատերազմները չեն տարածվի ավելի հեռու։ Խնդիրն այն է, որ երբ դուք չունեք մեր վարքագիծը կարգավորող միջազգային կանոններ և նորմեր, հակամարտությունը միշտ անկյունում է»։
«Ես չէի ցանկանա խոսել Երրորդ համաշխարհային պատերազմի մասին՝ դեռևս»։
Չնայած երկու ճակատներում խոշոր պատերազմների բախվելու ռիսկը իրական է, Ստաբը նաև տեսնում է Ուկրաինայի համար նոր դաշնակիցներ ձեռք բերելու ներուժ՝ Պարսից ծոցում և նույնիսկ Ամերիկայում, քանի որ այն իր կարևորագույն անօդաչու թռչող սարքերի պատերազմի փորձը առաջարկում է Իրանի կողմից հարձակման ենթարկվող պետություններին։ Ռուսաստանը 2022 թվականից ի վեր Ուկրաինայի վրա արձակել է հազարավոր իրանական «Շահեդ» անօդաչու թռչող սարքեր, և Կիևի զինվորականները պատասխանել են դրանցից պաշտպանվելու բարդ տեխնոլոգիաներով և տեխնիկայով։
«Հուսով եմ՝ ամերիկացիները կհասկանան, որ ուկրաինացիների կարիքն ունեն՝ ավելի շատ, քան ռուսների։ Եվ որ Ռուսաստանը նրանց թշնամին է։ Այսպիսով, այդ առումով, սա կարող է հավասարակշռությունը թեքել ճիշտ ուղղությամբ»։
Ստաբը չի կարծում, որ եվրոպացիները պետք է ներգրավվեն Իրանի պատերազմին, քանի դեռ մարտական գործողությունները շարունակվում են։ Բայց եթե Թրամփը ցանկանում է օգնություն Հորմուզի նեղուցի ջրային ուղու խաղաղապահության հարցում, որը կենսական նշանակություն ունի նավթի առևտրի համար, գուցե նրանք կարողանան դա քննարկել ավելի ուշ։
Սակայն Ստաբը «մի փոքր ավելի քիչ» է խոսում Թրամփի հետ, քան նախկինում։ ԱՄՆ նախագահը այս օրերին զբաղված է Պարսից ծոցի հարցերով։
Թրամփը պատկերված է Ֆլորիդայի Պալմ Բիչի միջազգային օդանավակայանում վայրէջք կատարելուց հետո՝ 2026 թվականի մարտի 20-ին։ | Ռոբերտո Շմիդտ/Getty Images
«Մենք պաշտոնական զանգեր չենք անում», – ասաց նա։ «Մենք ոչ պաշտոնական զանգեր ենք անում՝ բջջայինով և հաղորդագրություններ։ Ես WhatsApp-ով չեմ զբաղվում»։
Արևմուտքի պառակտումը
Աշխարհը փոխվել է 2026 թվականի առաջին երեք ամիսներին։ Եվ Ստաբը փոխել է իր վերլուծությունը՝ համապատասխանեցնելով դրան։ Նա ընդամենը մի քանի ամիս առաջ հրատարակեց մի գիրք, որում պնդում էր, որ «գլոբալ արևմուտքը»՝ Եվրոպան և Ամերիկան, կպաշտպանեն լիբերալ աշխարհակարգի արժեքները: Սակայն Թրամփի Ամերիկան, նրա կարծիքով, հետաքրքրված չէ։
«Մենք, հավանաբար, տեսնում ենք ոչ թե խզում, այլ անդրատլանտյան գործընկերության մեջ ճեղքվածք», – ասաց նա: «Այսպիսով, գլոբալ հյուսիսը ստանձնում է լիբերալ աշխարհակարգի պաշտպանության դերը, մինչդեռ գլոբալ արևմուտքը դառնում է ԱՄՆ, որն ավելի գործարքային է: Սա պարզապես իրականություն է»։
Սթաբը հայտնի է իր զբաղվածությամբ, մարդ, որն ունի նույնքան անձնական հետաքրքրություններ և մասնագիտական նվաճումներ, որքան բարձր մակարդակի բարեկամություններ: Նա հրաժարվել է պրոֆեսիոնալ գոլֆ խաղացողի հնարավոր կարիերայից՝ ակադեմիական ուսումնասիրություններ, դիվանագիտական աշխատանք և, ի վերջո, քաղաքականություն հետապնդելու համար։
Նա նաև անցյալ տարի իր տարիքային խմբում երկրորդն էր Ֆինլանդիայի ազգային տրիատլոնի մրցույթում: 57 տարեկանում նա իր նախագահական բնակարանը Հելսինկիում լցրել է տարբեր տեսակի հեծանիվներով։
Անցյալ շաբաթ Լոնդոն կատարած այցի ժամանակ նա վազել է Հայդ Պարկում կանադացի Մարկ Քարնիի հետ և ֆուտբոլ դիտել Դաունինգ սթրիթում՝ Քեյր Սթարմերի հետ, այն բանից հետո, երբ այցելել է Չարլզ թագավորի հետ ցուցահանդես և սելֆի արել Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ։ Նա գրեթե ամեն օր խոսում է իր լավագույն ընկերոջ՝ քաղաքականության մեջ Նորվեգիայի վարչապետի հետ։
Այս շաբաթ նա ծննդյան ընթրիք է կազմակերպել Հոլանդիայի նոր լիբերալ վարչապետ Ռոբ Ջեթենի համար (տորթով և երգով), ապա Հելսինկիում 10 առաջնորդների գագաթնաժողով՝ այսպես կոչված Համատեղ արշավախմբային ուժերի պաշտպանության խմբավորումը՝ հրավիրելով Զելենսկիին և Քարնիին միանալ իրենց։
Դժվար է պատկերացնել մի առաջնորդի, որն ավելի լիարժեքորեն է դրսևորում իր հավատը ամուր դաշինքներ կնքելու «հաղթանակի» արժեքի նկատմամբ։ Նրա ոճն ավելի շատ գերէներգետիկ մարզիկի է նման, որը արագ ժամադրվում է համաշխարհային առաջնորդների հետ, քան ավանդական դիվանագիտության։
Սակայն խելահեղ շփումների մեջ Ստաբը նաև պողպատեություն ունի։ Հավատարիմ մնալով ֆիննական դիմադրողականության և համառության մշակույթին, Ստաբը չի հրաժարվի Ամերիկայից ամբողջությամբ կամ չի ասի, որ ՆԱՏՕ-ն ավարտվել է, չնայած Թրամփի սպառնալիքներին՝ չպաշտպանել եվրոպական այն երկրներին, որոնք չեն վճարում իրենց պաշտպանության համար։
Հնարավոր է, որ նա ուժ է ստանում այն մեթոդից, որն օգտագործում է Բալթիկ ծովի ցրտում վազելիս, հեծանիվ քշելիս կամ լողալիս մրցուղին դիմանալու համար։
«Յուրաքանչյուր ոք, ով զբաղվում է դիմացկունության սպորտաձևերով, հասկանում է, որ մարզումների 20 տոկոսը դժվար է, 80 տոկոսը՝ հեշտ. այդպես դուք մաքսիմալացնում եք ձեր արդյունավետությունը», – ասաց նա: «Դուք պետք է թեթև շարժվեք, որպեսզի ուժեղ շարժվեք»։
