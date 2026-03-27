Կալլասը զգուշացնում է, որ Իրանի և Ուկրաինայի պատերազմները «շատ փոխկապակցված» են Ռուսաստանի հետ

«Մենք չենք կարող մոռանալ Ուկրաինայի մասին», – ասել է գերագույն ներկայացուցիչ Կայա Կալլասը, քանի որ Մերձավոր Արևելքում պատերազմը գլխավորում է աշխարհաքաղաքական օրակարգը G7 հանդիպման ժամանակ։
Իրանում և Ուկրաինայում պատերազմները «շատ փոխկապակցված» են Ռուսաստանի հետ, հինգշաբթի օրը զգուշացրել է գերագույն ներկայացուցիչ Կայա Կալլասը, կոչ անելով Միացյալ Նահանգներին ուժեղացնել տնտեսական ճնշումը Կրեմլի վրա, քանի որ այն օգտվում է հակամարտության պատճառով նավթի գների աճից։
Ըստ տեղեկությունների՝ Մոսկվան Թեհրանին, որը վաղեմի դաշնակից է, տրամադրում է անօդաչու սարքեր և հետախուզական ծառայություններ՝ Մերձավոր Արևելքում ամերիկյան ռազմական ակտիվները թիրախավորելու համար։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը մեծ մասամբ խուսափել է Ռուսաստանին մեղադրելուց։
«Մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը օգնում է Իրանին հետախուզական ծառայություններով՝ ամերիկացիներին թիրախավորելու, ամերիկացիներին սպանելու համար, և Ռուսաստանը նաև այժմ աջակցում է Իրանին անօդաչու սարքերով, որպեսզի նրանք կարողանան հարձակվել հարևան երկրների և նաև ամերիկյան ռազմական բազաների վրա», – ասել է Կալլասը, երբ նա ուղևորվում էր Ֆրանսիայի Աբբայ դե Վո դը Սերնե քաղաքում կայանալիք G7 արտաքին գործերի նախարարների հանդիպմանը։
«Այս պատերազմները շատ փոխկապակցված են։ Այսպիսով, եթե Ամերիկան ցանկանում է, որ Մերձավոր Արևելքում պատերազմը դադարեցնի (և) Իրանը դադարեցնի իրենց վրա հարձակումները, ապա նրանք պետք է նաև ճնշում գործադրեն Ռուսաստանի վրա, որպեսզի նրանք չկարողանան օգնել նրանց այս հարցում», – ավելացրեց նա։
Կալասը կոչ արեց ԱՄՆ-ին, Իսրայելին և Իրանին «նստել» և գտնել բանակցային լուծում, կամ «շեղման կետ», ինչպես նա ասաց, որը կարող է արագ ավարտել պատերազմը։ Վաշինգտոնը և Թեհրանը հակասական հաղորդագրություններ են ուղարկել հնարավոր կարգավորման վերաբերյալ՝ շփոթություն սերմանելով։
Թրամփը հինգշաբթի օրը պնդեց, որ Իրանը «աղաչում է» համաձայնության համար, այն բանից հետո, երբ Թեհրանին վերջնագիր ներկայացրեց՝ վերաբացել Հորմուզի նեղուցը կամ կբախվի իր էլեկտրակայանների «ոչնչացմանը»։
Կալասը շեշտեց, որ Եվրոպան կմիանա կոալիցիային՝ ապահովելու համաշխարհային նավթի արտադրության մեկ հինգերորդ մասը տեղափոխող ջրային ճանապարհը միայն «ռազմական գործողությունների դադարեցումից հետո»։
«Մեզ անհրաժեշտ է ելք, ոչ թե սրացում», – ասաց նա։ «Պետք է լինի դիվանագիտական լուծում, որպեսզի այս տարածաշրջանը դուրս գա դրանից ավելի ուժեղ և ավելի խաղաղ»։
Նրա կոչը հնչում է այն ժամանակ, երբ Սպիտակ տունը, էներգետիկ շուկաները հանգստացնելու նպատակով, մեղմացնում է իրանական և ռուսական նավթի նկատմամբ պատժամիջոցները, ինչը հիասթափություն է առաջացնում եվրոպացիների շրջանում։
Նավթի գների կտրուկ աճը շրջել է Ռուսաստանի տնտեսությունը ծանրաբեռնող անկման միտումը։ Այժմ Մոսկվան դուրս է գալիս որպես համաշխարհային էներգետիկ քաոսից հաղթող։
Միևնույն ժամանակ, Մերձավոր Արևելքի պատերազմի ինտենսիվությունը կտրուկ փոխել է զենքի և զինամթերքի համաշխարհային պահանջարկը, ինչը սպառնում է բարդացնել Ուկրաինայի հասանելիությունը հակաօդային պաշտպանության համակարգերին, որոնք անհրաժեշտ են ռուսական կրակը հետ մղելու համար։
«Մենք չենք կարող մոռանալ Ուկրաինայի մասին», – ասել է Կալլասը։
Ռոյթերսի հետ նոր հարցազրույցում Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, որ Թրամփի վարչակազմը անվտանգության երաշխիքներ է պայմանավորել Կիևի կողմից ամբողջ Դոնբասը Մոսկվային զիջելու հետ։ Տարածաշրջանը, որը մասամբ օկուպացված է, ներառում է ուժեղ ամրացված քաղաքներ, որոնք Ուկրաինային անհրաժեշտ են ռուսական առաջխաղացումը զսպելու համար։
«Նախագահ Թրամփը, ցավոք, իմ կարծիքով, դեռևս ընտրում է ուկրաինական կողմի վրա ավելի մեծ ճնշում գործադրելու ռազմավարություն», – ասել է Զելենսկին։
Զելենսկու խոսքերի վերաբերյալ հարցին Կալլասը զգուշացրեց ԱՄՆ-ին չտալ Ռուսաստանին այն, ինչը նա չի կարողացել նվաճել մարտադաշտում։
«Սա ակնհայտորեն սխալ մոտեցում է։ Սա, իհարկե, բանակցությունների ռուսական խաղաքարտերի ցանկն է», – ասաց նա։ «Սա այն թակարդն է, որի մեջ մենք չպետք է ընկնենք»։
Բաց մի թողեք
