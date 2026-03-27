Հունգարացի նախարարի «Ռուսաստանի արտահոսքերը» ընդգծում են ԵՄ-ի թույլ կողմերը, քանի որ տեղեկատվությունը զենք է դառնում

Ռուսաստանին ուղղված ենթադրյալ արտահոսքերը ընդգծում են ԵՄ-ի թույլ կողմերը, քանի որ տեղեկատվությունը գնալով ավելի ու ավելի է զենք դառնում: Առանց հստակ արձանագրությունների, դիվանագետները ռիսկերին դիմակայելու միջոց են համարում իրավական, փոքր կոալիցիաների և ավելի սերտ ձևաչափերի համադրությունը:
Բացահայտումները, որ Հունգարիայի արտաքին գործերի նախարար Պետեր Սիյարտոն պարբերաբար Ռուսաստանին զեկուցել է ԵՄ գործերի մասին կարևոր հանդիպումներից առաջ և հետո, ցնցումներ են առաջացրել Բրյուսելում՝ ընդգծելով Բուդապեշտի անամոթ մտերմությունը Մոսկվայի հետ:
Եվրոպացի դիվանագետների համար սկանդալը նաև ազդանշան է տալիս իրավական բացերի և արտահոսքերից խուսափելու թույլ ներքին մեխանիզմի մասին, նույնիսկ երբ խոսքը վերաբերում է ԵՄ-ի կողմից թշնամական ճանաչված գործիչներին: Այդ մտահոգությունները մեծանում են եվրոպական շրջանակներում, քանի որ տեղեկատվությունը զենք է դառնում:
«Սա ցնցող է՞: Այո: Արդյո՞ք ինչ-որ մեկը զարմացած է: Իրականում ոչ», – ասել է ԵՄ դիվանագետներից մեկը: Հիմնական խնդիրն այն է, որ «ԵՄ-ն չունի ներքին արձանագրություններ՝ ներսից սաբոտաժ անող անդամ պետության հետ գործ ունենալու համար», – հավելել է դիվանագետը:
«Վաշինգտոն Փոստ»-ը շաբաթավերջին հաղորդել էր, որ Սիյարտոն Բրյուսելում հանդիպումների ժամանակ պարբերաբար կապի մեջ է եղել իր ռուս գործընկեր Սերգեյ Լավրովի հետ, նույնիսկ շփվելով նրա հետ ընդմիջումների ժամանակ։
Սկզբում մեղադրանքները որակելով «կեղծ լուրեր», Սիյարտոն հետագայում խոստովանեց, որ պարբերաբար կապ է պահպանել Լավրովի հետ՝ նշելով, որ այդ հանդիպումները տեղի են ունեցել Եվրոպական խորհրդի գագաթնաժողովներից «մինչև և հետո», այլ ոչ թե «ընթացքում»։
Նա պնդեց, որ գործընկերներին տեղեկացնելը «լիովին նորմալ» և «ստանդարտ պրակտիկա» է, քանի որ եվրոպական մակարդակով կայացված որոշումները ազդում են ԵՄ-ի հարաբերությունների վրա երրորդ երկրների, այդ թվում՝ Ռուսաստանի հետ։ Այնուամենայնիվ, Հունգարիայի դիրքորոշումը անոմալիա է դաշինքի ներսում։
Չնայած Սիյարտոյի Ռուսաստանի հետ շփումները չեն քննարկվել այս շաբաթ Բրյուսելում դեսպանների հավաքի ժամանակ, իրական մտահոգությունը վերածվել է տեղեկատվության գաղտնալսման և հեռախոսազրույցների գաղտնալսման՝ ավելի լայն իմաստով, չարամիտ գործիչների կողմից։
Քննարկմանը ծանոթ դիվանագետներից մեկն ասել է, որ «քիչ իմաստ ունի» այս հարցը բարձրացնել, քանի որ ոչ ոք չի սպասում, որ Հունգարիան որևէ պարզաբանում կտրամադրի, քանի որ երկիրը ապրիլի 12-ին մոտենում է կարևորագույն ընտրությունների, չնայած Հանձնաժողովի և եվրոպացի բարձրաստիճան դիվանագետ Կայա Կալլասի կոչերին։
«Ընտրություններ են, միակ հարցն այն է, թե արդյոք դա որևէ ազդեցություն կունենա Հունգարիայի վրա։ Մնացածի համար բոլոր մայրաքաղաքները ենթադրում են, որ ամեն ինչ կարող է արտահոսել և սովորել են զգույշ լինել», – ասել է դիվանագետը՝ հավելելով, որ իրական մտահոգությունը վերածվել է տեղեկատվության գաղտնալսման և հեռախոսազրույցների գաղտնալսման՝ ավելի լայն և շատ ավելի բարդ տերմիններով։
Բրյուսելում լրագրողի և Եվրոպական հանձնաժողովի խոսնակի միջև գաղտնալսված հեռախոսազրույցը, որը վերաբերում էր Հունգարիայի, Սլովակիայի և Ուկրաինայի միջև վեճին, ընդգծել է այդ մտահոգությունները։ «Դա չի լավանա, ուստի մենք պետք է ավելի խելացի լինենք», – ասել է դիվանագետը։
«Սա սկանդալային է, բայց ոչ զարմանալի»
Սիյարտոյի բացահայտումները խնդիր են ստեղծում ԵՄ-ի համար բոլոր առումներով, բայց դրանք հատկապես կարևոր են արտաքին քաղաքականության ոլորտում, որտեղ որոշումները կայացվում են միաձայն, հանդիպումները հետևում են խիստ անվտանգության արձանագրություններին, և կա ընդհանուր սպասում, որ 27 անդամ պետությունները գործում են բարի կամքով, հատկապես անվտանգության հետ կապված նուրբ հարցերի շուրջ։
Հունգարիան այդ ենթադրությունը դնում է ծայրահեղ փորձության մեջ։
Անցյալ շաբաթ կայացած գագաթնաժողովում Խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստան, որը պատասխանատու էր ԵՄ առաջնորդների միջև բարձր մակարդակի հանդիպումների կազմակերպման համար, ասաց, որ Օրբանը այլևս բարի կամքով չի գործում։ Դա տեղի է ունեցել Ռուսաստանի հետ ավելի խորը համագործակցության մասին վերջին մեղադրանքներից առաջ։
«Մենք ենթադրում էինք, որ սա կարող է տեղի ունենալ տարիներ շարունակ, այդ պատճառով ստիպված ենք եղել հարմարվել», – ասաց երկրորդ դիվանագետը՝ մեջբերելով ավելի սահմանափակ ձևաչափերով համագործակցել ցանկացող երկրների փոքր կոալիցիաները։ «Հունգարիան շուտով չի հրավիրվի»։
Սակայն հունգարացիներին պաշտոնապես դուրս մղելը շատ ավելի բարդ է։
Մինչ այժմ ԵՄ-ի արձագանքը սահմանափակվել է Հունգարիայից և նրա արտաքին գործերի նախարարից պարզաբանումներ խնդրելով, որը պարբերաբար բախվում էր իր գործընկերների հետ արտաքին գործերի հանդիպումների ժամանակ: Երրորդ դիվանագետը ասել է, որ Սիյարտոյի հետ շփումը «հիմնականում անօգուտ է», քանի որ Բուդապեշտը խորապես արմատավորվել է իր խոսակցական թեմաներում։
«Դրա մեծ մասը կատարողական է, և միշտ կա ինչ-որ բան ստանալու համար», – հավելել է դիվանագետը՝ հիշելով փետրվարին կայացած հանդիպումը, որտեղ Սիյարտոն քննադատել էր Կալլասին Ուկրաինայի հարցով։
Ներքին սպառնալիքներին դիմակայելու հստակ արձանագրություններ չկան
Այնուամենայնիվ, հստակ կանոնների բացակայությունը հանգեցրել է կոչերի՝ Հունգարիային բարձր մակարդակի քննարկումներից մեկուսացնելու համար քաղաքական, այլ ոչ թե իրավական գործիքների վրա հույս դնելու համար։
Դա մեծ մասամբ կընկնի Կոստայի վրա։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախկին նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզոյի խոսքով՝ ուժեղ քաղաքական ուղերձը կարող է նույնքան արդյունավետ լինել, որքան Հանձնաժողովի կողմից կանոնները խախտող անդամ պետություններին զսպելու համար օգտագործվող իրավական գործիքները։
Կոստան պնդում է, որ թույլ չի տա, որ Եվրոպական խորհուրդը շանտաժի ենթարկվի Հունգարիային ուղղված նախազգուշացման մեջ, սակայն որևէ միջոցառում չի ձեռնարկվել։ Բարոզոյի խոսքով՝ պետք է ձեռնարկվեն։
«Եթե պարզաբանումը բավարար չէ, Եվրոպական խորհրդի նախագահը կարող է լիովին ասել. մենք հիմա պատրաստվում ենք հանդիպել առանց Հունգարիայի», – ասել է Բարոզոն՝ հավելելով, որ անդամ պետությունները պարտավոր են պահպանել «պարզաբանումը» պայմանագրերի համաձայն։
Խորհրդի պաշտոնյաները հղում են անում անդամների միջև «մասնագիտական գաղտնիքին» և «անկեղծ համագործակցությանը», մինչդեռ դիվանագետները ընդունում են, որ նախարարներն ու պաշտոնյաները հաճախ հետևում են թափանցիկության վերաբերյալ իրենց ազգային կանոններին։
«Դա ցույց է տալիս, որ համակարգում բացեր կան», – ասել է ԵՄ չորրորդ դիվանագետը։ «Բայց ճշմարտությունն այն է, որ այստեղ շատ քիչ բաներ են գաղտնի», – հավելել է նա՝ մատնանշելով հատկապես Արտաքին գործերի խորհուրդը, որտեղ Սիյարտոն պարբերաբար մասնակցում է, և որի կազմում են ԵՄ դեսպաններն ու խորհրդականները։
Խորհրդի խոսնակը նշել է, որ ԵՄ երկրները պարտավոր են պայմանագրերով «չբացահայտել մասնագիտական գաղտնիքի պարտավորությամբ ծածկված տեղեկատվությունը» և ընդգծում է, որ այս պարտականությունը շարունակվում է «նույնիսկ նրանց պաշտոնական պարտականությունների ավարտից հետո»։
Բաց մի թողեք
