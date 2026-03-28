Արագածում ձյունը հատել է 3 մետրը

ՇՄՆ «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի Արագած բարձրլեռնային օդերևութաբանական կայանում մարտի 28-ի դրությամբ ձյան ծածկույթի բարձրությունը հասել է 324 սմ-ի։
Այս մասին հայտնել է «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի տնօրեն Լևոն Ազիզյանը։
Վրաց-հայկական սահման տանող ճանապարհին ծանր բեռնատարների երթևեկությունն արգելված է։ Ուժեղ քամու և ձնաբքի պատճառով սահմանափակումներ են գործում Կոդա-Պարցխիսի-Մանգլիսի-Ծալկա-Նինոծմինդա (Պարավանիի լեռնանցք) ազգային ավտոմայրուղու 94-146-րդ կիլոմետրերին։ Վրաստանի ճանապարհային դեպարտամենտի տվյալներով՝ Կոդա-Այազմա հատվածի 1-93-րդ կիլոմետրը ազատ է։
