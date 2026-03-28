Նախորդ օրվանից սկսած ՔՊ ներկուսակցական ընտրությունները ժամը 20։ 00-ին ավարտվել են:
Այս պահին ընթանում է 2026 թվականի հերթական ընտրություններում իշխող կուսակցության ընտրական ցուցակի հաստատման երկրորդ փուլի հաշվարկը:
Առաջին փուլը տեղի է ունեցել փետրվարի կեսերին, երկրորդ փուլում ընտրում են միայն առաջին հիսուն թեկնածուի միջեւ՝ յուրաքանչյուր պատվիրակ 30 թեկնածու, եւ նշում վարչապետի թեկնածուի անուն։
Լուսանկարում՝ ՔՊ ընտրությունների նախնական արդյունքները՝ 21:00-ի դրությամբ։
Բաց մի թողեք
