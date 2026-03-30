30/03/2026

EU – Armenia

Թրամփը նորից uպառնացել է Իրանին

infomitk@gmail.com 30/03/2026 1 min read

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը գրել է․

«Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները լուրջ բանակցություններ է վարում ՆՈՐ ԵՎ ԱՎԵԼԻ ԽԵԼԱՑԻ ՌԵԺԻՄԻ ՀԵՏ՝ Իրանում մեր ռազմական գործողությունները դադարեցնելու համար։

Մեծ առաջընթաց է գրանցվել, բայց եթե որևէ պատճառով շուտով համաձայնության չհասնենք, ինչը, հավանաբար, կլինի, և եթե Հորմուզի նեղուցը անմիջապես «Չբացվի Բիզնեսի համար», մենք կեզրափակենք մեր հիանալի «մնալը» Իրանում՝ պայթեցնելով և ամբողջությամբ ոչնչացնելով նրանց բոլոր էլեկտրաէներգիա արտադրող կայանները, նավթահորերը և Խարգ կղզին (և գուցե բոլոր աղազերծման կայանները), որոնց մենք միտումնավոր դեռ չենք «դիպչել»։

Սա կլինի մեր բազմաթիվ զինվորների և այլոց համար հատուցում, որոնց Իրանը կոտորել ու սպանել է հին ռեժիմի 47-ամյա «ահաբեկչության» ժամանակ։ Շնորհակալություն այս հարցի նկատմամբ ձեր ուշադրության համար։

Նախագահ ԴՈՆԱԼԴ Ջ. ԹՐԱՄՓ»։

Թուրքիան սատարում է Իրանի տարածքային և քաղաքական ամբողջականությանը

30/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուսաստանում համընդհանուր զորահավա՞ք է սպասվում

30/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը ստում է Իրանի հետ բանակցությունների մասին․ ԱՄՆ կոնգրեսական

30/03/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Շվեդիան մեղադրում է տղամարդուն կնոջը 100-ից ավելի տղամարդկանց սեռական ծառայություններ մատուցելու հարկադրելու մեջ

30/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ըստ իսրայելցի բլոգերի․ Հայաստանի համար «մարդիկ պետական ապագա չեն տեսնում»

30/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հանրությանը «ֆոբիաներ ներշնչելու և երկրում հակառուսական տրամադրություններ գեներացնելու» խնդիրը

30/03/2026 infomitk@gmail.com