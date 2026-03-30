Թրամփը նորից uպառնացել է Իրանին

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը գրել է․
«Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները լուրջ բանակցություններ է վարում ՆՈՐ ԵՎ ԱՎԵԼԻ ԽԵԼԱՑԻ ՌԵԺԻՄԻ ՀԵՏ՝ Իրանում մեր ռազմական գործողությունները դադարեցնելու համար։
Մեծ առաջընթաց է գրանցվել, բայց եթե որևէ պատճառով շուտով համաձայնության չհասնենք, ինչը, հավանաբար, կլինի, և եթե Հորմուզի նեղուցը անմիջապես «Չբացվի Բիզնեսի համար», մենք կեզրափակենք մեր հիանալի «մնալը» Իրանում՝ պայթեցնելով և ամբողջությամբ ոչնչացնելով նրանց բոլոր էլեկտրաէներգիա արտադրող կայանները, նավթահորերը և Խարգ կղզին (և գուցե բոլոր աղազերծման կայանները), որոնց մենք միտումնավոր դեռ չենք «դիպչել»։
Սա կլինի մեր բազմաթիվ զինվորների և այլոց համար հատուցում, որոնց Իրանը կոտորել ու սպանել է հին ռեժիմի 47-ամյա «ահաբեկչության» ժամանակ։ Շնորհակալություն այս հարցի նկատմամբ ձեր ուշադրության համար։
Նախագահ ԴՈՆԱԼԴ Ջ. ԹՐԱՄՓ»։
Թուրքիան սատարում է Իրանի տարածքային և քաղաքական ամբողջականությանը
Ռուսաստանում համընդհանուր զորահավա՞ք է սպասվում
Թրամփը ստում է Իրանի հետ բանակցությունների մասին․ ԱՄՆ կոնգրեսական