ԱՄՆ-ն չի օգնի այն երկրներին, որոնք չեն աջակցել Իրանի դեմ գործողությանը. Թրամփ

«ԱՄՆ-ն չի օգնի այն երկրներին, որոնք չեն աջակցել Իրանի դեմ գործողությանը»:
Այս մասին իր Truth Social սոցցանցի էջում գրել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը:
«Այն բոլոր երկրներին, որոնք Հորմուզի նեղուցի պատճառով չեն կարողանում ավիավառելիք ստանալ, օրինակ՝ Միացյալ Թագավորությանը, որը հրաժարվեց մասնակցելուց Իրանի գլխատման գործողությանը, ես առաջարկ ունեմ. նախ՝ գնեք ԱՄՆ-ից, մենք շատ ունենք, և երկրորդ՝ մի փոքր ուշացած քաջություն հավաքեք, գնացեք նեղուց և պարզապես վերցրեք այն։
Դուք ստիպված կլինեք սովորել ինքնուրույն պայքարել, ԱՄՆ-ն այլևս չի լինի այնտեղ՝ ձեզ օգնելու համար, ճիշտ այնպես, ինչպես դուք չկայիք մեզ համար։
Իրանը, ըստ էության, ջախջախված է։ Դժվար մասն արված է։ Գնացեք և վերցրեք ձեր սեփական նավթը»,- հավելել է Թրամփը:
