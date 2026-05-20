ԵՄ-ն հիասթափված է, որ ԱՄՆ-ն մեղմացնում է Ռուսաստանի նկատմամբ նավթային պատժամիջոցները

Տնտեսության հանձնակատարը նշում է, որ ժամանակը չէ թուլացնել Ռուսաստանի նկատմամբ ճնշումը:
Բրյուսելը քննադատել է ԱՄՆ-ի որոշումը՝ երկարաձգելու ռուսական նավթի վաճառքի նկատմամբ պատժամիջոցներից ազատումը, զգուշացնելով, որ այդ քայլը միայն կբարձրացնի Մոսկվայի ֆինանսական շահույթը Իրանի պատերազմի սկզբից ի վեր։
«ԵՄ տեսանկյունից մենք չենք կարծում, որ հիմա ժամանակը չէ թուլացնել Ռուսաստանի նկատմամբ ճնշումը», – երեքշաբթի օրը լրագրողներին ասել է ԵՄ տնտեսական հանձնակատար Վալդիս Դոմբրովսկիսը՝ Փարիզում G7-ի ֆինանսների նախարարների հանդիպումից առաջ։
«Իրականում, Ռուսաստանն է, որը շահում է Իրանի պատերազմից և բրածո վառելիքի գների բարձրացումից», – հավելել է նա։ «Համապատասխանաբար, եթե որևէ բան լինի, մենք պետք է ուժեղացնենք այդ ճնշումը»։
Դիտողությունները հնչել են այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ ֆինանսների նախարար Սքոթ Բեսենթը երկուշաբթի երեկոյան հայտարարեց, որ Վաշինգտոնը 30 օրով կերկարաձգի ծովում գտնվող ռուսական նավթի նկատմամբ պատժամիջոցներից ազատումը։
Այս քայլը «կնպաստի ֆիզիկական հում շուկայի կայունացմանը և կապահովի, որ նավթը հասնի էներգետիկ առումով ամենախոցելի երկրներին», – ասել է Բեսենթը։ Նա հավելեց, որ դա «նաև կօգնի վերաուղղորդել առկա մատակարարումները դեպի ամենաշատ կարիքավոր երկրները՝ նվազեցնելով Չինաստանի զեղչված նավթի պաշարներ պահելու կարողությունը»։
Սա Վաշինգտոնի կողմից մարտին առաջին անգամ ներկայացված արտոնության երկրորդ 30-օրյա երկարաձգումն է, քանի որ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը ձգտում է զսպել նավթի գների կտրուկ աճը, որը առաջացել էր փետրվարի վերջին Իրանի վրա ԱՄՆ-Իսրայելական հարձակման հետևանքով։
Հակամարտությունը, որը ներկայումս գտնվում է անկայուն հրադադարի ենթարկված վիճակում, ներառել է Մերձավոր Արևելքի էներգետիկ ենթակառուցվածքների վրա բազմակի հարվածներ։ Այն նաև հանգեցրել է Իրանին և ԱՄՆ-ին կրկնակի շրջափակման Հորմուզի նեղուցի վրա, որը կարևոր էներգետիկ խցանման կետ է, որի միջով պատերազմից առաջ տարանցվում էր համաշխարհային նավթի և գազի մատակարարումների մեկ հինգերորդը։
Էներգիայի գների կտրուկ աճը մեծ օգուտ է բերել Ռուսաստանի տնտեսությանը, որը մեծապես կախված է բրածո վառելիքի արտահանումից և 2022 թվականին Ուկրաինա լիարժեք ներխուժումից ի վեր բազմաթիվ անգամ տուժել է Արևմուտքի պատժամիջոցներից։
Ֆինլանդական «Էներգետիկայի և մաքուր օդի հետազոտությունների կենտրոնը» անցյալ շաբաթ հաղորդել է, որ Ռուսաստանի բրածո վառելիքի արտահանումից ստացված եկամուտը ապրիլին աճել է մինչև օրական 733 միլիոն եվրո՝ ամենաբարձր մակարդակը վերջին երկուսուկես տարվա ընթացքում։
Շուկաները նույնպես մնացին լարված երեքշաբթի առավոտյան, այն բանից հետո, երբ Թրամփը հայտարարեց, որ չեղարկել է Իրանի վրա հարձակումը՝ Պարսից ծոցի առաջնորդների խնդրանքներից հետո։ Brent նավթը՝ համաշխարհային նավթի չափանիշը, վաճառվում էր մոտ 110 դոլարով մեկ բարելի համար՝ մոտ 40 դոլարով ավելի, քան պատերազմի սկսվելուց առաջ։
Բաց մի թողեք
Բրյուսելը փակուղուց դուրս է եկել պաշտպանական գործարանների թույլտվությունների հարցում
ԵՄ-ն անփոփոխ է թողնում ածխածնի սահմանային հարկը՝ չնայած պարարտանյութերի գների ճգնաժամին
Գազային նոր խոշոր գործարքը խոստանում է «ճկուն» էլեկտրաէներգիա, բայց արդյո՞ք այն Եվրոպային կապում է ավելի շատ բրածո վառելիքի հետ