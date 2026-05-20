Հայացք ԵՄ-ից․ Ժողովրդավարական դժգոհություն` Հայաստանը ընտրություններից առաջ. Հետևանքները ԵՄ-ի համար

Հայաստանը հաճախ դիտվում է որպես Հարավային Կովկասի օրինակ, հատկապես ժողովրդավարացման հարցում։ Սակայն այս զարգացումը ուղեկցվում է իշխանության անհատականացման աճով, ինստիտուցիոնալ ինքնավարության թուլացմամբ և խորապես բևեռացված քաղաքական լանդշաֆտով։
Քանի որ Հայաստանը մոտենում է 2026 թվականի հունիսին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին, երկիրը հաճախ դիտվում է որպես հաջողության պատմություն Հարավային Կովկասի ժողովրդավարացման առումով։
Համեմատած հարևան Վրաստանի հետ, որտեղ 2024 թվականի ընտրությունները վճռորոշ շրջադարձ կատարեցին դեպի ավտորիտար համախմբում, և Ադրբեջանի արմատացած ավտոկրատիայի հետ, Հայաստանը շարունակում է ցուցադրել բազմակարծություն, ընտրական մրցակցություն և որոշակի քաղաքական բացություն։
2018 թվականի թավշյա հեղափոխության ժառանգությունը, որը Նիկոլ Փաշինյանին և «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցությանը իշխանության բերեց, շարունակում է ազդել Հայաստանի՝ որպես տարածաշրջանում կանոնից բացառություն լինելու ներքին և միջազգային ընկալումների վրա։ Freedom House-ի տվյալներով՝ Հայաստանը մնում է Հարավային Կովկասի ամենաազատ և բազմակարծ երկիրը։
Հայաստանի ներկայիս ընթացքը համեմատաբար կայուն է թվում աշխարհաքաղաքական և անվտանգության առումով։ Չնայած 2020 թվականի Լեռնային Ղարաբաղի երկրորդ պատերազմում կրած պարտությանը, իշխող «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցությունը հաղթանակ տարավ 2021 թվականի արտահերթ ընտրություններում՝ վերահաստատելով իր քաղաքական գերիշխանությունը: Այդ ժամանակվանից ի վեր Փաշինյանը հետապնդել է Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորման ռազմավարություն, որի արդյունքում խաղաղության համաձայնագիրը, հավանաբար, կավարտվի, եթե նա հաղթի երրորդ ընտրական մանդատով: Այս գործընթացը, հայ-թուրքական սահմանի վերաբացման ուղղությամբ ձեռնարկվող անորոշ քայլերի հետ մեկտեղ, նպաստել է անվտանգության ռիսկերի համեմատաբար թուլացմանը՝ նախորդ տարիների համեմատ:
Հայաստանը ոչ միայն ամրապնդում է ժողովրդավարությունը, այլև անցնում է հիբրիդացման գործընթացի
Միևնույն ժամանակ, Հայաստանը աստիճանաբար վերադասավորվում է տարածաշրջանային կապի ի հայտ եկող շրջանակներում: Առաջարկվող «Միջազգային խաղաղության և բարգավաճման Թրամփի երթուղին» (TRIPP), որը Հարավային Հայաստանի միջոցով կկապի մայրցամաքային Ադրբեջանը Նախիջևանի հետ, ցույց է տալիս երկրի հնարավոր վերափոխումը տարանցիկ հանգույցի, որը կապում է Եվրոպան, Ասիան, Ռուսաստանը և Իրանը:
Եվրոպական Միության հետ ավելի սերտ համագործակցության հետ մեկտեղ, այս զարգացումները ամրապնդում են Հայաստանի՝ որպես ավելի մեծ բացության և տարածաշրջանային ինտեգրման ուղղությամբ շարժվող պետության կերպարը: Ի տարբերություն Վրաստանի, որտեղ «Վրացական երազանքի» իշխանության համախմբումը լայնորեն քննադատվել է ընտրական մանիպուլյացիաների և ռուսական ազդեցության կողմից աջակցության համար, Հայաստանը շարունակում է պահպանել ֆորմալ մրցակցային, թեև խիստ բևեռացված քաղաքական միջավայր:
ԵՄ-ի աջակցությունը Հայաստանի կառավարությանը, ներառյալ ընտրական օգնությունը և ռուսական ազդեցությանը հակազդելուն ուղղված միջոցառումները, ավելի են ընդգծում այս տարբերությունը։
Այնուամենայնիվ, ժողովրդավարական առաջընթացի և աշխարհաքաղաքական բացման այս պատմությունը վտանգում է մթագնել ավելի բարդ և պակաս գծային իրականությունը: Հայաստանը ոչ միայն ամրապնդում է ժողովրդավարությունը, այլև անցնում է հիբրիդացման գործընթացի, որտեղ ֆորմալ ժողովրդավարական ինստիտուտները համակեցության մեջ են իշխանության անհատականացման աճի, թուլացած ինստիտուցիոնալ ինքնավարության և խորապես բևեռացված քաղաքական լանդշաֆտի հետ: Հետևաբար, հիմնական հարցը ոչ թե այն է, թե արդյոք Հայաստանը մնում է ժողովրդավարական, այլ այն, թե ինչպիսի ժողովրդավարություն է այն դառնում պատերազմի, տեղահանության և փոփոխվող աշխարհաքաղաքական դասավորությունների պայմաններում։
Հեղափոխական լեգիտիմությունից մինչև անհատականացված կառավարում
2018 թվականի թավշյա հեղափոխությունից հետո Հայաստանում ձևավորված քաղաքական կարգը հիմնված էր զանգվածային մոբիլիզացիայի և ուժեղ հակաօլիգարխիկ մանդատի վրա։ Այն ներկայացնում էր հասարակական միասնության և ժողովրդավարական սպասելիքների մի պահ, որտեղ քաղաքական լեգիտիմությունը բխում էր կոլեկտիվ գործողություններից և ինստիտուցիոնալ վերափոխման խոստումից։ Սակայն, գրեթե մեկ տասնամյակ անց, այս հեղափոխական լեգիտիմությունը աստիճանաբար վերափոխվել է անհատականացված կառավարման մի ձևի, որը կենտրոնացած է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի՝ որպես թավշյա հեղափոխության առաջատար դեմքի վրա։
Այս վերափոխումը կարելի է հասկանալ որպես անցում դեպի հանրաքվեի առաջնորդություն, որտեղ քաղաքական իշխանությունը անընդհատ վերարտադրվում է առաջնորդի և հասարակության միջև անմիջական, հուզական հաղորդակցության միջոցով, այլ ոչ թե ինստիտուցիոնալ միջնորդության միջոցով։ Փաշինյանի գերիշխանությունը Հայաստանի քաղաքական հաղորդակցության ոլորտում, մասնավորապես սոցիալական լրատվամիջոցների միջոցով, հիմնարար կերպով վերաձևավորել է ղեկավարության և ինստիտուտների միջև հարաբերությունները։ Միայն Ֆեյսբուքում ամսական 120 միլիոն դիտումներից ավելի լսարանի հասանելիությամբ նա դարձել է ոչ միայն կենտրոնական քաղաքական դեմք, այլև հանրային ոլորտում օրակարգի հիմնական սահմանող։
Նրա կառավարման ոճը բնութագրվում է հանրային մշտական տեսանելիությամբ, մարդկանց հետ անմիջական շփումով և կատարողական մատչելիությամբ. քաղաքացիների հետ փողոցներում շփվելով, հասարակական տրանսպորտում ոչ պաշտոնական շփումներ ունենալով, քաղաքական և սոցիալական հարցերի լայն շրջանակի մեկնաբանությամբ և առօրյա կյանքին անմիջականության և մոտիկության պատկեր ստեղծելով:
Այս գործելակերպը արձագանք է գտնում ընտրազանգվածի լայն շերտերի մոտ և ամրապնդում է «ժողովրդի» հետ անմիջականորեն կապված մնացած առաջնորդի ընկալումը: Միևնույն ժամանակ, դրանք նպաստում են քաղաքական հաղորդակցության վերակառուցմանը, որի դեպքում ավանդական միջնորդները՝ քաղաքական կուսակցությունները, խորհրդարանը և նույնիսկ քաղաքացիական հասարակության հատվածները, ավելի ու ավելի են շրջանցվում կամ մարգինալացվում:
Գործադիր իշխանության հակակշիռներն ու զսպումները մնում են թույլ
Չնայած այս մոդելը ապացուցել է ընտրական արդյունավետությունը, այն կրում է կարևոր կառուցվածքային հետևանքներ: Քաղաքական լեգիտիմությունը ավելի ու ավելի է կենտրոնանում առաջնորդի կերպարի վրա, մինչդեռ կառավարման արդյունքների համար պատասխանատվությունը անհավասարաչափ է բաշխվում և հաճախ շեղվում: Այնպիսի ինստիտուտներ, ինչպիսիք են խորհրդարանը, քաղաքական կուսակցությունները և այլ միջնորդները, ռիսկի են դիմում կորցնելու իրենց ինքնավարությունը՝ ավելի ու ավելի գործելով որպես ռեակտիվ մարմիններ, որոնք արձագանքում են վարչապետի հայտարարություններին, այլ ոչ թե գործում որպես անկախ գործիչներ: Այս առումով, Հայաստանը ցուցաբերում է ժողովրդավարության պատվիրակային ձևի առանձնահատկություններ, որտեղ ընտրական հաղթանակը մեկնաբանվում է որպես կառավարման լայն մանդատ, որը ուղեկցվում է գործադիր իշխանության համեմատաբար թույլ ինստիտուցիոնալ հակակշիռներով և հակակշիռներով: Օգտակար զուգահեռ կարելի է անցկացնել 2000-ականների վերջին Վրաստանի հետ, մասնավորապես Միխեիլ Սաակաշվիլիի երկրորդ ժամկետին նախորդող ժամանակահատվածում. հետհեղափոխական կառավարություն, որը դեռևս հենվում էր համակարգային փոփոխությունների լեգիտիմության վրա, բայց որն ավելի ու ավելի էր կենտրոնանում մեկ քաղաքական գործչի շուրջ, գործում էր ձեռքով և խիստ բևեռացված միջավայրում։
Հետպատերազմյան համատեքստն ավելի է ամրապնդել այս դինամիկան
2020 թվականի Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմում պարտությունը, որին հաջորդեց հայերի հարկադիր տեղահանումը տարածաշրջանից 2023 թվականին, խորապես ազդել է ինչպես քաղաքական լեգիտիմության, այնպես էլ հասարակական համախմբվածության վրա: Այս ճգնաժամերը, փոխանակ իշխանությունը տարածելու ինստիտուտների միջև, ուժեղացրել են քաղաքական պատասխանատվության կենտրոնացումը՝ միաժամանակ նեղացնելով այլախոհության և քննադատական ներգրավվածության տարածքը։
Հանրային դիսկուրսը բնութագրվում է անձնական հարձակումների աճով, փոխադարձ ապալեգիտիմացմամբ և ավելի ու ավելի ագրեսիվ հռետորաբանության նորմալացմամբ։
Կառավարման անհատականացումը ստեղծում է ներքին խոցելիություններ
Իրեն քաղաքական և հասարակական կյանքի գրեթե բոլոր ոլորտներում որպես կենտրոնական դերակատար դիրքավորելով՝ Փաշինյանը անմիջականորեն կապված է դառնում կառավարման հաջողությունների և ձախողումների հետ։ Նրա քննադատությունը չընդունելու դժկամությունն ավելի է սրում այս դինամիկան՝ նպաստելով ինստիտուցիոնալ վստահության քայքայմանը և ամրապնդելով քաղաքական մշակույթը, որտեղ մրցակցությունն ավելի ու ավելի անհատականացված է, քան ծրագրային։ Այս միջավայրը նպաստել է հայկական քաղաքականության մեջ բևեռացման խորացմանը։ Հանրային դիսկուրսը բնութագրվում է անձնական հարձակումների աճով, փոխադարձ լեգիտիմացումով և ավելի ու ավելի ագրեսիվ հռետորաբանության նորմալացմամբ։
Ժամանակի ընթացքում նման դինամիկան կարող է հանգեցնել քաղաքական հոգնածության՝ ամենուրեք ներկա ղեկավարության հետ, քանի որ հասարակության որոշ հատվածներ ավելի ու ավելի հիասթափվում են քաղաքական համակարգից, որը ընկալվում է որպես մեկ անձի կողմից գերիշխող, մինչդեռ չեն կարողանում բավարար չափով լուծել հասարակության առջև ծառացած հիմնական մարտահրավերները, մասնավորապես՝ սոցիալ-տնտեսական խնդիրները։ Ավելի կարևոր է, որ ինստիտուտների շարունակական մարգինալացումը խաթարում է ժողովրդավարական կառավարման երկարաժամկետ կայունությունը, քանի որ այն թուլացնում է հաշվետվողականությունն ապահովելու և քաղաքական բազմակարծությունը պահպանելու համար անհրաժեշտ կառույցները։
Պառակտում և կողմնորոշման բացակայություն քաղաքացիական հասարակության ներսում
Հայաստանում աճող բևեռացումը չի սահմանափակվում կուսակցական քաղաքականությամբ, այլ նույնքան տեսանելի է քաղաքացիական հասարակության մեջ, որն ավելի ու ավելի է բաժանվում և չունի հստակ ուղղություն։ Նրանք, ովքեր մի ժամանակ միասին էին թավշյա հեղափոխության ժամանակ, այժմ բաժանված են մրցակցող ճամբարների, ինչը արտացոլում է երկրի քաղաքական հետագծի վերաբերյալ ավելի խորը անորոշությունները: Մի խումբը շարունակում է աջակցել վարչապետ Փաշինյանին, ոչ թե անվերապահ հավանության պատճառով, այլ կենսունակ այլընտրանքների ենթադրյալ բացակայության պատճառով:
Այս գործիչների համար ընդդիմությունը կապված է ռուսամետ դիրքորոշումների, օլիգարխիկ շահերի և 2018 թվականից ի վեր ձեռք բերված նվաճումների հնարավոր չեղարկման հետ: Այս տեսանկյունից, ներկայիս կառավարությանը աջակցելը դիտվում է որպես պաշտպանական միջոց, որը նախատեսված է ժողովրդավարական առաջընթացը և քաղաքացիական հասարակության ինքնավարությունը պաշտպանելու համար: Երկրորդ խումբը քննադատական դիրքորոշում է ընդունում ինչպես կառավարության, այնպես էլ ընդդիմության նկատմամբ:
Նախորդ ռեժիմների ժառանգության վերաբերյալ մտահոգություններ կիսելով հանդերձ, այս գործիչները ավելի ու ավելի են ընդգծում այն, ինչը նրանք համարում են Փաշինյանի կառավարման մեջ ավտորիտար միտումներ, ներառյալ անկախ լրատվամիջոցների վրա ճնշումը, այլախոհության նկատմամբ անհանդուրժողականությունը և գործադիր իշխանության գերիշխանության դերը քաղաքական բևեռացման խորացման գործում: Այս խմբի համար կենտրոնական խնդիրը ոչ միայն ընդդիմության թուլության մեջ է, այլև կառավարության ներդրումը ժողովրդավարական նորմերի քայքայման գործում։
Այս երկու ավելի հստակեցված դիրքորոշումների կողքին, թավշյա հեղափոխության սկզբնական կողմնակիցներից ի հայտ է եկել երրորդ, ավելի քիչ համախմբված խումբ: Այս խումբը բնութագրվում է աճող հիասթափությամբ և քաղաքական հոգնածությամբ: Մինչդեռ դրա որոշ անդամներ անցել են ընդդիմադիր գործիչներին աջակցելու կողմը՝ չնայած իրենց վերապահումներին, մյուսները ընդհանրապես հրաժարվել են ակտիվ քաղաքական գործունեությունից: Համախմբված այլընտրանք ձևավորելու փոխարեն, այս խումբը արտացոլում է ժողովրդավարական դաշտում անորոշության, մասնատվածության և ապակողմնորոշման ավելի լայն զգացում։
Ո՞վ է շարունակում թավշյա հեղափոխության իդեալները
Այս բաժանումները սերտորեն կապված են քաղաքացիական հասարակության կառուցվածքային վերափոխման հետ 2018 թվականից հետո: Թավշյա հեղափոխությունից անմիջապես հետո քաղաքացիական հասարակության շատ գործիչներ անցան պետական պաշտոնների՝ փորձելով նպաստել բարեփոխումների գործընթացներին, բայց նաև մշուշոտելով պետության և հասարակության միջև սահմանը: Չնայած սա նպաստեց կարճաժամկետ ինստիտուցիոնալ փոփոխություններին, այն նաև թուլացրեց քաղաքացիական հասարակության ինքնավարությունը և անկախ վերահսկողի դերում հանդես գալու նրա կարողությունը:
Նմանատիպ օրինաչափություն ի հայտ եկավ Մոլդովայում՝ Մայա Սանդուի գլխավորած Գործողության և համերաշխության կուսակցության 2021 թվականի հաղթանակից հետո, որտեղ քաղաքացիական հասարակության գործիչների ինտեգրումը կառավարությունում նպաստեց պետության և հասարակության միջև սահմանների նմանատիպ մշուշոտմանը: Ժամանակի ընթացքում այս անհատներից մի քանիսը լքեցին կառավարությունը և հեռացան քաղաքականությունից, մինչդեռ մյուսները մնացին պետական կառույցներում: Արդյունքը քաղաքացիական հասարակություն է, որը թվում է խոցելի, մասնատված և միայն մասամբ ունակ է ձևավորելու քաղաքական դիսկուրս:
Կարևոր է, որ Հայաստանում բացակայում է ժողովրդավարական ծրագիր և քաղաքական ուժ, որը կարող է հետևողականորեն և համահունչ ձևակերպել և առաջ մղել Թավշյա հեղափոխության սկզբնական իդեալները: Ոչ մի քաղաքական ուժ հաջողությամբ չի զբաղեցրել գերիշխող իշխող կուսակցության և վարկաբեկված կամ թույլ ընդդիմության միջև ընկած տարածությունը: Այս վակուումը թույլ է տալիս կառավարությանը, բայց մասնավորապես վարչապետին, գերիշխել ոչ միայն ինստիտուցիոնալ քաղաքականության, այլև ավելի լայն դիսկուրսիվ դաշտում: Պատերազմի և խաղաղության, Եվրամիության հետ հարաբերությունների և «Իրական Հայաստանի» հասկացության ներքո ազգային սահմանների վերասահմանման նման հիմնական հարցերը հիմնականում ձևակերպվում են գործադիր իշխանության ներսում: Սրանք խորապես զգայուն հարցեր են, որոնք կապված են ինքնության, պատմական հիշողության և պետության մրցակցող տեսլականների հետ: Այնուամենայնիվ, բազմակարծիք և ներառական շրջանակներում քննարկվելու փոխարեն, դրանք ավելի ու ավելի են ձևավորվում բևեռացված և առաջնորդակենտրոն հաղորդակցական միջավայրում։
Հետպատերազմյան պետականություն, պատմողական վերակազմակերպում և ժողովրդավարական դժգոհություն
Հայաստանի ներկայիս քաղաքական հետագիծը գնահատելու համար կարևոր է ընդունել, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը զգալի փոփոխություն է կատարել երկրի ռազմավարական կողմնորոշման մեջ 2020 թվականի պատերազմից և 2023 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի կորստից հետո: Պաշտպանելով Ադրբեջանի հետ խաղաղության համաձայնագրի և Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման հնարավորությունը, նրա կառավարությունը ձգտել է համապատասխանեցնել ազգային քաղաքականությունը այս նոր աշխարհաքաղաքական իրողություններին:
Այս վերադիրքավորումը մարտահրավեր է նետում վաղուց գոյություն ունեցող պատմական պատմություններին և արտացոլում է անցում դեպի ավելի պրագմատիկ, անվտանգության վրա կենտրոնացած մոտեցում: Եթե այն հաջող լինի, այն կարող է նպաստել Հայաստանի տարածաշրջանային դիրքի ավելի կայուն կայունացմանը: Միջազգային հանրապետական ինստիտուտի տվյալների համաձայն՝ ազգային անվտանգությունը որպես իրենց հիմնական մտահոգություն նշող հայերի բաժինը 2025 թվականի հունիսի 44 տոկոսից նվազել է մինչև 2026 թվականի փետրվարի 21 տոկոս: Սա ենթադրում է, որ կառավարության կողմից կարգավորման և լարվածության թուլացման վրա շեշտադրումը առնվազն մասամբ նվազեցրել է անմիջական արտաքին սպառնալիքի ընկալումը:
Միևնույն ժամանակ, այս քաղաքականության փոփոխությունը ուղեկցվում է քաղաքական դիսկուրսում զգալի լարվածությամբ
Մինչ Փաշինյանը իր մոտեցումը ներկայացնում է որպես անցյալի անհաջողությունների պրագմատիկ արձագանք, նա պատերազմի արդյունքների և ներկայիս իրավիճակի համար մեծ մասամբ պատասխանատվությունը վերագրում է նախորդ կառավարություններին։ Այս զարգացումներում նրա սեփական դերը հազվադեպ է ճանաչվում, ինչը կարող է խաթարել քաղաքական հաշվետվողականությունը և հանրային վստահությունը։ Ավելի մտահոգիչ են պաշտոնական հռետորաբանության այն տարրերը, որոնք ուղղված են Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված հայերին, այդ թվում՝ հայտարարությունները, որոնք ենթադրում են, որ նրանք չեն կարողացել պաշտպանվել։ Նման ձևակերպումը ներկայացնում է հատկապես զգայուն և խնդրահարույց զարգացում։ Այն արտացոլում է հետհակամարտային համատեքստերում դիտարկվող ավելի լայն օրինաչափություն, որտեղ խոցելի խմբերը դառնում են մեղադրանքի կիզակետ քաղաքական լեգիտիմությունը կայունացնելու ջանքերում։ Հայաստանի դեպքում սա ոչ միայն խորացնում է սոցիալական բաժանումները, այլև բարդացնում է տեղահանված բնակչությանը հասարակության մեջ ինտեգրելու արդեն իսկ դժվար գործընթացը։
Երիտասարդ ընտրողները ազգային քաղաքականությունը ընկալում են որպես հեռավոր և անպատասխանատու
Այս վերևից ներքև և հաճախ հռչակագրային հաղորդակցման եղանակը էլ ավելի է սրում այս լարվածությունը։ Հասարակությանը ներառական երկխոսության մեջ ներգրավելու փոխարեն, ինչպիսիք են տարածքային կորուստը, ինքնությունը և ապագա անվտանգությունը, խորապես ցավոտ և բարդ հարցերի շուրջ, քաղաքական ուղերձները հակված են հետևել երկուական տրամաբանության. վարչապետի մոտեցման ընդունումը նույնացվում է ռեալիզմի և պատասխանատվության հետ, մինչդեռ քննադատությունը ներկայացվում է որպես խաղաղությանը հակադրություն: Սա սահմանափակում է բազմակարծիք բանավեճը և ամրապնդում բևեռացված միջավայրը, որտեղ այլընտրանքային տեսակետները մարգինալացված են: Նիկոլ Փաշինյանի անհատականացված և հուզական կառավարման ոճը նրա քաղաքականության ցանկացած քննադատություն ընկալում է որպես վարչապետի ուղղակի նվաստացում՝ փակելով քննադատական դիսկուրսի ցանկացած տարածք: Այս դինամիկան բնորոշ չէ միայն Հայաստանին: Նմանատիպ օրինաչափություններ կարելի է դիտարկել Վրաստանում, որտեղ իշխող վերնախավը ընդդիմադիր ուժերը ներկայացրել է որպես արտաքին սպառնալիքների հետ կապված կամ անկայունության կողմնակիցներ: Հայաստանում ի հայտ է եկել համեմատելի պատմություն, որտեղ կառավարությունը իրեն ներկայացնում է որպես խաղաղության երաշխավոր, մինչդեռ ընդդիմադիր գործիչներին ներկայացնում է որպես պատերազմի կողմնակիցներ: Չնայած Վրաստանում կա ավելի համակարգված քաղաքականություն՝ պնդելով, որ ընդդիմությունն ու քաղաքացիական հասարակությունը սպասարկում են «արտաքին շահերը» Հայաստանում, պատերազմի և խաղաղության պատմությունը օգտագործվում է ընդդիմության դեմ: Քաղաքական դիսկուրսի այս անհատականացումը և պարզեցումը վտանգում են շեղել ուշադրությունը բովանդակային քաղաքական քննարկումներից։
Արդյունքում, հիմնական հարցերը դեռևս բավարար չափով չեն լուծվել՝ ինչպես վերաիմաստավորել թավշյա հեղափոխության ժառանգությունը, ինչպես ապահովել ժողովրդավարական բարեփոխումների կայունությունը, ինչպես բարելավել սոցիալ-տնտեսական պայմանները և ինչպես ինտեգրել ղարաբաղցի հայերին որպես հասարակության լիիրավ անդամներ, այլ ոչ թե որպես ընկալվող բեռ: Հասարակական կարծիքի տվյալները մշտապես ցույց են տալիս, որ այնպիսի հարցեր, ինչպիսիք են գործազրկությունը, ցածր աշխատավարձերը, բնակարանային պայմանները և առողջապահությունը, մնում են բնակչության հիմնական մտահոգությունների շարքում, սակայն դրանք համեմատաբար սահմանափակ ուշադրության են արժանանում քաղաքական դիսկուրսում: Այս միտումները հատկապես տեսանելի են երիտասարդ սերունդների շրջանում: Ինչպես «Սոցիոսկոպ»-ի, այնպես էլ «Միջազգային հանրապետական ինստիտուտ»-ի արդյունքների համաձայն՝ 18-35 տարեկան անձինք ամենաանորոշ ընտրողներն են և հաճախ ազգային քաղաքականությունը ընկալում են որպես հեռավոր, բևեռացված և անտարբեր: Չնայած նրանք շարունակում են ակտիվ մնալ տեղական մակարդակում՝ մասնակցելով բնապահպանական, սոցիալական և համայնքային նախաձեռնություններին, նրանք սահմանափակ հետաքրքրություն են ցուցաբերում ազգային քաղաքական գործընթացների նկատմամբ: Սա ստեղծում է պարադոքս. սերունդ, որը սոցիալապես ներգրավված է, բայց քաղաքականապես անջատված, ամրապնդելով միտումնավոր ապաքաղաքական քաղաքացիական հասարակության:
Հետևանքները ԵՄ-ի համար
Եվրոպական Միության համար Հայաստանի ներկայիս ընթացքը ներկայացնում է և՛ հնարավորություն, և՛ դիլեմա: Բրյուսելը ավելի ու ավելի է դիրքավորում Հայաստանը որպես Հարավային Կովկասի հիմնական գործընկեր, մասնավորապես՝ Վրաստանի ժողովրդավարական նահանջի և տարածաշրջանում Ռուսաստանի ազդեցությունը նվազեցնելու ավելի լայն նպատակի լույսի ներքո։
Այս համատեքստում, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին և «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցությանը ԵՄ-ի կողմից ցուցաբերվող ուժեղ քաղաքական աջակցությունը արտացոլում է ռազմավարական ընտրություն՝ աջակցելու այն ուժին, որը ընկալվում է որպես երկրի և տարածաշրջանի ամենակենսունակ ժողովրդավարական ուժ։ Սակայն այս համաձայնեցվածությունը կրում է ներքին լարվածություն։ Ժողովրդավարացումը, Ադրբեջանի հետ խաղաղության ջանքերը և Եվրոպայի հետ ավելի սերտ հարաբերությունները այդքան սերտորեն կապելով ներկայիս կառավարության հետ, արտաքին գործիչները ռիսկի են դիմում ամրապնդել անհատականացված լեգիտիմությունը՝ ինստիտուցիոնալ բազմակարծությունը աջակցելու փոխարեն։ Արդյունքում, ոչ միայն ներքին բարեփոխումների օրակարգը, այլև Հայաստանի եվրոպական հետագիծը սերտորեն կապված է դառնում մեկ քաղաքական գործչի հետ։
Միևնույն ժամանակ, արագ եվրոպական ինտեգրման պատմությունը, որը ակտիվորեն խթանում է Հայաստանի կառավարությունը, այդ թվում՝ օրենսդրական նախաձեռնությունների միջոցով, շարունակում է սահմանափակվել կառուցվածքային իրողություններով: Հայաստանը շարունակում է մնալ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ և մեծապես կախված է Ռուսաստանից տնտեսապես, ենթակառուցվածքային և անվտանգության առումով: Էներգետիկայի, գազամատակարարման, հեռահաղորդակցության և երկաթուղային ենթակառուցվածքների նման հիմնական ոլորտները շարունակում են սերտորեն կապված լինել ռուսական գործիչների հետ, մինչդեռ երկրում շարունակում է գոյություն ունենալ ռուսական ռազմական ներկայությունը: Չնայած դիվերսիֆիկացման աստիճանական քայլեր են ձեռնարկվում, ինչպիսիք են սահմանային կառավարման փոփոխությունները, Ռուսաստանից ավելի լայն տնտեսական և ռազմավարական անջատումը կլինի և՛ թանկ, և՛ երկարաժամկետ:
Սա ստեղծում է աճող բաց քաղաքական դիսկուրսի և նյութական պայմանների միջև: Մինչ կառավարությունը խթանում է եվրոպական ինտեգրման հեռանկարային պատմությունը, նման հետագծի կառուցվածքային սահմանափակումները միայն մասամբ են ճանաչվում: ԵՄ-ն, իր հերթին, սահմանափակ պատրաստակամություն է ցուցաբերել ուղղակիորեն մարտահրավեր նետելու այս պատմությանը՝ մասամբ՝ խուսափելու համար Հայաստանի կառավարությանը խաթարելուց նախընտրական զգայուն ժամանակահատվածում, և մասամբ՝ մրցակցային առաջնահերթությունների պատճառով, ինչպիսիք են Ուկրաինայում պատերազմը և Ուկրաինայի, Մոլդովայի և Արևմտյան Բալկանների երկրների հետ ընդլայնման գործընթացները: Սակայն այս լռությունը կարող է ամրապնդել անիրատեսական սպասումները, որոնք ժամանակի ընթացքում կարող են խաթարել ներքին վստահությունը և արտաքին գործընկերությունների, մասնավորապես՝ ԵՄ-ի հետ, հեղինակությունը։
Նոր սոցիալական պայմանագրի անհրաժեշտությունը
Այս ներքին և արտաքին դինամիկաները համընկնում են Հայաստանի ժողովրդավարական ապագայի վերաբերյալ ավելի լայն հարցի շուրջ։ Հավանական չէ, որ 2026 թվականի ընտրությունների արդյունքը կլուծի երկրի առջև ծառացած կառուցվածքային մարտահրավերները։ Նույնիսկ եթե «Քաղաքացիական պայմանագիրը» մնա ամենակենսունակ տարբերակը օլիգարխացման, հարաբերական բազմակարծության և Ռուսաստանից կախվածության նվազման առումով, մտահոգությունները շարունակում են մնալ ընտրություններից հետո ավելի մեծամասնական և գործադիր իշխանության վրա կենտրոնացած կառավարման մոդելի հնարավոր համախմբման վերաբերյալ։
Միևնույն ժամանակ, Հայաստանը գործում է տարածաշրջանային խիստ մարտահրավերներով լի միջավայրում։ Շարունակվող աշխարհաքաղաքական լարվածությունը, այդ թվում՝ Ռուսաստանի պատերազմը Ուկրաինայում, ԱՄՆ-Իսրայելական պատերազմի հետ կապված անկայունությունը Իրանի դեմ և Ադրբեջանի ու Թուրքիայի ռազմական գերիշխանությունը, լրացուցիչ ճնշում են գործադրում ներքին քաղաքական գործընթացների վրա։ Այն տարածաշրջանում, որտեղ Ադրբեջանը ներկայացնում է համախմբված ավտոկրատիա, իսկ Վրաստանը ապրում է իշխանության կենտրոնացման և ավտորիտար պետության զավթման աճ, Հայաստանը բախվում է ավելի լայն տարածաշրջանային միտումներին դիմադրելու դժվարին խնդրին, միաժամանակ պահպանելով իր սեփական ժողովրդավարական հետագիծը։
Այս համատեքստում կենտրոնական մարտահրավերը գերազանցում է ընտրական մրցակցությունը։ Հայաստանը բախվում է պատերազմի, տեղահանության և քաղաքական բևեռացման հետևանքով առաջացած ճեղքերին անդրադառնալու նոր սոցիալական պայմանագրի վերանայման անհրաժեշտության հետ։ Սա ներառում է ղարաբաղցի հայերի ինտեգրումը պետության սոցիալական և քաղաքական կառուցվածքին, նոր աշխարհաքաղաքական իրողությունների ընդունումը և պետության ու հասարակության միջև ավելի ներառական և պակաս բախումային հարաբերությունների զարգացումը։ Նման փոխակերպումը կպահանջի անցում անհատականացման, ձեռքով կառավարման, անտագոնիստական դիսկուրսի և կատարողական քաղաքականության վրա հիմնված քաղաքական մշակույթից դեպի ինստիտուցիոնալ հաշվետվողականության, էական քաղաքականության բանավեճի և իմաստալից քաղաքացիական մասնակցության վրա հիմնված քաղաքական մշակույթ։ Այն նաև պահանջում է հավաստի ժողովրդավարական այլընտրանքների ի հայտ գալ, որոնք կարող են մարտահրավեր նետել իշխող կուսակցությանը՝ առանց ավտոմատ կերպով ապալեգիտիմացվելու որպես ռուսամետ կամ հակապետական։ Հետևաբար, ընտրություններն իրենք կլինեն ոչ թե վճռորոշ շրջադարձային կետ, այլ ժողովրդավարական դիմադրողականության փորձություն. արդյոք Հայաստանը կարող է թավշյա հեղափոխության խարիզմատիկ լեգիտիմությունից անցնել ավելի ինստիտուցիոնալացված և կայուն ժողովրդավարական կարգի։
