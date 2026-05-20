Որ դեպքում կզրկվեն ԵՄ բարեհաճությունից

Եվրամիությունը կարող է կրճատել աջակցությունը այն զարգացող երկրներին, որոնք աջակցում են Ռուսաստանին կամ Իրանին։
Այս մասին հայտարարել է ԵՄ դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավար Կայա Կալասը։
«Եթե գործընկերն աջակցում է Ռուսաստանին կամ Իրանին, ապա ճկունություն պետք է ցուցաբերի, որպեսզի մենք մեր գործակցությունը նման դեպքերում կարողանանք վերակառուցել»,- ասել է Կալասը։
Հրապարակման մեջ ասվում է, որ Կալասը չի մանրամասնել, թե որ դեպքում կարող է օգնությունը դադարեցվել տվյալ երկրին եւ որտեղ է սեփական ազգային շահերով առաջնորդվելու սահմանը։
