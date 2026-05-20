ԵՄ վերջնական խաղը «վերադարձի կենտրոնների» վերաբերյալ

Խորհրդարանը և ազգային կառավարությունները շարունակում են բաժանվել քաղաքականապես զգայուն հարցերի շուրջ:
Պաշտոնյաները, դիվանագետները և Եվրախորհրդարանի պատգամավորները չորեքշաբթի օրը կրկին հավաքվում են Ստրասբուրգում՝ առաջարկվող վերադարձի կարգավորման վերաբերյալ բանակցությունների վերջին փուլի համար, որը ԵՄ արտաքսման կանոնների վիճելի վերանայում է։
Օրենսդրությունը, որը ներկայացվել է որպես ԵՄ միգրացիոն համաձայնագրի բացակայող սյուն, թույլ կտա կառավարություններին արտաքսումից առաջ տեղափոխել մերժված ապաստան հայցողներին և անկանոն միգրանտներին, այդ թվում՝ երեխաներ ունեցող ընտանիքներին, ԵՄ-ից դուրս գտնվող այսպես կոչված «վերադարձի կենտրոնների» հաստատություններ։
Տարաձայնությունները մնում են, և նախքան վերջնական համաձայնության գալը, բանակցողները պետք է գտնեն կարգավորման ամենաքաղաքականապես զգայուն որոշ հարցերի շուրջ փոխզիջման հասնելու միջոց։
Դիվանագետների և խորհրդարանական աղբյուրների տվյալներով՝ ամենադժվար խոչընդոտները մնում են «կամավոր վերադարձի» սահմանումը և ԵՄ-ում ազգային արտաքսման որոշումների փոխադարձ ճանաչումը։
Բանակցողները նաև բաժանված են արտաքսված միգրանտների մուտքի արգելքի տևողության, քննչական լիազորությունների և այն մասին, թե որքանով պետք է միգրացիոն քաղաքականությունը ներառվի ԵՄ արտաքին հարաբերություններում։
Առաջարկը, որը Եվրահանձնաժողովը ներկայացրել էր 2025 թվականին՝ որպես միգրացիայի հարցում «նորարարական լուծումների» իր ջանքերի մաս, թերևս դարձել է Բրյուսելի ամենաքաղաքականացված գործը։
Այն Եվրախորհրդարանում ընդունվել է միայն մարտին՝ կենտրոնամետ-պահպանողական և ծայրահեղ աջ կոալիցիայի աջակցությամբ, ընդգծելով ԵՄ-ի ավելի լայն աջակողմյան շրջադարձը միգրացիոն քաղաքականության նկատմամբ հանձնաժողովի ներկայիս մանդատի ընթացքում։ Սոցիալիստները, կանաչները և ձախակողմյան դաշինքը մեծ մասամբ դեմ են արտահայտվել տեքստին։
Բանակցությունները նաև բացահայտեցին լարվածությունը խորհրդարանի ներսում։ Լիբերալների գլխավոր բանակցող Մալիկ Ազմանին գործնականում մեկուսացված էր, քանի որ աջակողմյան խմբերը առանձին համակարգում էին իրենց սեփական ռազմավարությունը, այդ թվում՝ WhatsApp խմբային չատի միջոցով, որը հետագայում հակասություններ առաջացրեց Բրյուսելում։
Վեճերի առարկա
Խորհրդարանի դիրքորոշման համաձայն՝ երկրները պարտավոր կլինեն 2027 թվականից ճանաչել ԵՄ մեկ այլ երկրի կողմից կայացված արտաքսման որոշումները։
ԵՄ խորհուրդը, որտեղ անցյալ տարի բանակցությունների ընթացքում այս հարցը հատկապես վիճահարույց էր կառավարությունների միջև, ցանկանում է համակարգը պահպանել կամավոր և փոխարենը խնդրել Հանձնաժողովին երկու տարի անց գնահատել, թե արդյոք անհրաժեշտ է փոխադարձ ճանաչում։
Կառավարությունները նաև պնդում են ավելի լայն հետաքննչական լիազորությունների վրա, այդ թվում՝ վարչական որոշումներով թույլատրված տնային բնակարանների վրա խուզարկություններ, մինչդեռ խորհրդարանը ցանկանում է դադարեցնել մասնավոր տներում խուզարկությունների թույլտվությունը: Այս տարրը հատկապես քննադատվել է փախստականների շահերի խմբերի և մարդու իրավունքների պաշտպանների կողմից:
Մեկ այլ վիճելի հարց վերաբերում է ԵՄ-ից դուրս գտնվող այն երկրների հետ շփումներին, որոնք քաղաքականապես ճանաչված չեն, սովորաբար՝ ժողովրդավարական իրավունքների մերժման պատճառով:
ԵՄ երկրները հեռացրել են նման «գործառնական» համագործակցության հղումները իրենց դիրքորոշումից՝ ազգային կառավարությունների միջև զգայունության պատճառով, սակայն խորհրդարանը ձգտում է վերականգնել այդ դրույթը: ԵՄ պաշտոնյաների խոսքով՝ այս քայլը կարող է կապված լինել Աֆղանստանի «փաստացի իշխանությունների» հետ հնարավոր համագործակցության հետ՝ արտաքսումների համատեքստում, որը բարձրացվել է փակ դռների հետևում կայացած հանդիպումներում:
Բանակցություններին մասնակցող պաշտոնյաները նշել են, որ կառավարությունները նախապատվությունը տալու են միգրացիոն նկատառումները ԵՄ արտաքին գործողություններում և երրորդ երկրների հետ համագործակցությունում ներառելու ավելի լայն ձևակերպմանը՝ մյուս դրույթը բացառելու դիմաց:
Վերջին հերթին, Խորհրդարանը աջակցել է արտաքսված անձանց համար անսահմանափակ արգելքների հնարավորությանը, մինչդեռ ԵՄ երկրները կողմ են 10 տարվա սահմանափակ համակարգին, որը կարող է երկարաձգվել մինչև 20 տարի կամ ավելի՝ անվտանգության սպառնալիք համարվող անձանց համար։
Չնայած մնացած վեճերին, բանակցողները նշում են, որ ճնշումը մեծանում է օրենսդրությունն ավարտելու համար, նախքան հունիսին ԵՄ-ի կողմից գովաբանված ապաստանի և միգրացիայի մասին պակտը ուժի մեջ մտնելը։
