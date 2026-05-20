Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածու Ֆիլիպը ենթարկվում է յուրացման հետաքննության. Լուսանկար

Հետաքննությունը տեղի է ունենում կենտրոնամետ աջակողմյան նախագահի թեկնածուի համար զգայուն պահին։
ՓԱՐԻԶ — Ֆրանսիայի դատախազները երեքշաբթի օրը հետաքննություն են սկսել 2027 թվականի նախագահի թեկնածու Էդուարդ Ֆիլիպի նկատմամբ՝ յուրացման մեղադրանքների վերաբերյալ։
Ֆրանսիայի Ազգային ֆինանսական մարմինը հետաքննություն է սկսել այն մեղադրանքների վերաբերյալ, որ Ֆիլիպը, որպես քաղաքապետ և Հավրի տարածաշրջանային մարմնի ղեկավար, նախապատվություն է տվել դաշնակցի կողմից ղեկավարվող ոչ առևտրային կազմակերպությանը՝ քաղաքի թվային կենտրոնի հետ կապված նախագծերը վերահսկելու համար։
Ֆրանսիայի ֆինանսական դատախազ Պասկալ Պրաշի հայտարարության համաձայն՝ Ֆիլիպը հետաքննվում է պետական միջոցների ենթադրյալ յուրացման, հովանավորչության և անօրինական շահերի բախման մեղադրանքներով։
Ֆիլիպը, որը նաև նախկին վարչապետ է, լիովին կհամագործակցի հետաքննիչների հետ, այն բանից հետո, երբ ֆինանսական դատախազները դատական հետաքննություն են նշանակել յուրացման մեղադրանքների վերաբերյալ, երեքշաբթի օրը հայտարարել է նրա հետ կապված տեղական պաշտոնյան։
Նա «գիտակցում է» իր դեմ հետաքննության մեկնարկը, ասել է Հավրի տարածաշրջանային մարմնի պաշտոնյան, որին անանունությունը տրամադրվել է արձանագրության կանոններին համապատասխան։ «Նա, իհարկե, շատ հանգիստ կերպով կպատասխանի [դատավորների] կողմից իրեն ուղղված բոլոր հարցերին, ինչպես միշտ արել է», – ասաց պաշտոնյան։
AFP լրատվական գործակալությունը նշում է, որ հետաքննությունը սկսվել է մի մատնիչի կողմից, որը 2023 թվականի սեպտեմբերին հայտնել է ենթադրյալ չարաշահումների մասին։
Ենթադրյալ շահերի բախումը վերաբերում է ավելի քան 2 միլիոն եվրո արժողությամբ պետական պայմանագրին, որը Հավրի տարածաշրջանային մարմինը 2020 թվականի հուլիսին կնքել է LH French Tech անունով բարեգործական կազմակերպության հետ։ LH French Tech-ը ղեկավարում էր տեղական խորհրդական Ստեֆանի դը Բազելերը։
Հետաքննությունը տեղի է ունենում Ֆիլիպի համար զգայուն պահին։ Այս ամսվա սկզբին նա մեկնարկեց իր քարոզարշավը հաջորդ տարվա նախագահական ընտրությունների համար՝ վերջ դնելով այն ենթադրություններին, թե երբ է նախկին վարչապետը առաջ անցնելու Ելիսեյան պալատից։
Նախնական հարցումները ցույց են տալիս, որ Ֆիլիպը ամենալավ դիրքերում գտնվող թեկնածուներից մեկն է, որը կարող է հաղթել ծայրահեղ աջ առաջնորդներ Ջորդան Բարդելային և Մարին Լե Պենին, որոնք ներկայիս ֆավորիտներն են։
