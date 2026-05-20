Թրամփի շանտաժը վերջապես աշխատեց Եվրամիությունում, վատ է, շատ վատ

ԵՄ-ն կնքեց ԱՄՆ-ի հետ առևտրային համաձայնագիրը, այն բանից հետո, երբ Թրամփը սպառնաց նոր մաքսատուրքերով:
Եվրախորհրդարանի պատգամավորները մեղմացրին իրականացման պայմանները, այն բանից հետո, երբ ԵՄ կառավարությունները մերժեցին ավելի խիստ երաշխիքները
Եվրոպական խորհրդարանը և ԵՄ կառավարությունները չորեքշաբթի վաղ առավոտյան համաձայնության եկան այսպես կոչված «Թըրնբերիի գործարքի» իրականացման պայմանների շուրջ, որը Բրյուսելի և Վաշինգտոնի միջև կնքվել էր անցյալ ամռանը։
Անցյալ տարվա հուլիսին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի շոտլանդական գոլֆի հանգստավայրում կնքված համաձայնագրի համաձայն՝ ԵՄ-ն կվերացնի հարյուրավոր ամերիկյան արդյունաբերական և գյուղատնտեսական ապրանքների մաքսատուրքերը՝ ԱՄՆ ԵՄ-ից արտահանվող ապրանքների մեծ մասի վրա 15% մաքսատուրքի դիմաց։
Վերջերս Թրամփը մեղադրեց Բրյուսելին իրականացման գործընթացը ձգձգելու մեջ և զգուշացրեց դաշինքին մինչև հուլիսի 4-ը իրականացնել համաձայնագիրը, հակառակ դեպքում կբախվի նոր մաքսատուրքերի։
Ստրասբուրգում ժամեր տևած բանակցություններից հետո օրենսդիրները և ԵՄ պետությունները համաձայնեցին համաձայնագրին կցել մի քանի պայմաններ, որոնք գերազանցում են սկզբնական քաղաքական համաձայնագիրը։
«Ուրախ եմ ասել, որ մենք հասել ենք ուժեղ արդյունքի՝ նշանակալի ազդեցությամբ», – լրագրողներին ասել է ԵՄ առևտրի հանձնակատար Մարոշ Շեֆչովիչը։
Խորհրդարանը չկարողացավ ապահովել շատ քննարկված «արևածագի կետը», որը մաքսատուրքերի կասեցումը կպայմանավորեր ԱՄՆ-ի կողմից պողպատի և ալյումինի մաքսատուրքերի վերացմամբ։ ԵՄ կառավարությունները դեմ էին այդ միջոցառմանը։
Փոխարենը, բանակցողները համաձայնության եկան կասեցման մեխանիզմի շուրջ, որը թույլ կտար դաշինքին վերականգնել մաքսատուրքերը, եթե Վաշինգտոնը համարվի համաձայնագրին չհամապատասխանող։
Խորհրդարանի գլխավոր բանակցող, սոցիալիստ Եվրախորհրդարանի անդամ Բերնդ Լանգեն ասել է, որ ԱՄՆ-ն մինչև տարեվերջ ժամանակ կունենա կասեցնելու պողպատի և ալյումինի ածանցյալների մաքսատուրքերը, որոնք ներդրվել էին Թըրնբերիի համաձայնագրի կնքումից հետո, հակառակ դեպքում առևտրային օգուտները կարող են վտանգի տակ դրվել։
Այնուամենայնիվ, կասեցումը չի լինի ավտոմատ։ Տեքստը պարզապես լիազորում է Եվրոպական հանձնաժողովին ԵՄ գործադիր մարմնի կողմից քաղաքական գնահատականից հետո ներկայացնել լրացուցիչ օրենսդրություն, որը կդադարեցնի որոշ առևտրային արտոնություններ։
Շեֆչովիչը նշել է, որ առաջիկա բանակցությունների ընթացքում ԱՄՆ գործընկերներին կշեշտի պողպատի և ալյումինի ածանցյալների վրա մաքսատուրքերի վերացման կարևորությունը։ «Մենք ցանկանում ենք տեսնել, որ համատեղ հայտարարությունը կիրականացվի արդարացիորեն երկու կողմերի կողմից», – ասել է նա։
Խորհուրդը նաև մերժել է Խորհրդարանի պնդումը՝ ԵՄ տարածքային ամբողջականությանը սպառնացող վտանգները, ինչպիսիք են ԱՄՆ-ի կողմից Գրենլանդիան զավթելու մասին կրկնվող դիտողությունները, ներառելու որպես համաձայնագրի կասեցման հիմք։
Բանակցողները նաև համաձայնության են եկել 2029 թվականի դեկտեմբեր ամսվա ժամկետի վերաբերյալ, ինչը արդյունավետորեն ապահովում է, որ համաձայնագիրը ուժի մեջ կմնա Թրամփի ներկայիս նախագահական ժամկետի ընթացքում և այդ տարվա մայիսին նախատեսված Եվրախորհրդարանի ընտրություններից հետո։
Համաձայնագիրը նաև ներառում է պաշտպանության մեխանիզմ, որը թույլ է տալիս ԵՄ-ին վերականգնել մաքսատուրքերը, եթե Հանձնաժողովի հետաքննությունը պարզի, որ ԱՄՆ-ից մաքսատուրքերից զերծ ներմուծման աճը վնասում է եվրոպական տնտեսական ոլորտին։
ԵՄ դեսպանները պետք է քննարկեն բանակցությունների արդյունքները չորեքշաբթի օրը։ Շեֆչովիչը նշել է, որ հնարավորինս շուտ կտեղեկացնի ԱՄՆ գործընկերներին համաձայնագրի մասին։
