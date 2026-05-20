Ավստրիան և Իտալիան առաջարկում են Արևմտյան Բալկանների համար «քայլ առ քայլ» անդամակցության մոդել

Գաղտնի թերթը նշում է, որ նոր մոտեցումը կօգնի ԵՄ-ին ավելի մեծ աշխարհաքաղաքական ազդեցություն ունենալ և հակազդել Մոսկվայի կամ Պեկինի ազդեցությանը:
ԵՄ հինգ երկրներ կոչ են արել Եվրոպական հանձնաժողովին վերանայել Արևմտյան Բալկանների երկրներից ապագա անդամներին դաշինքի միասնական շուկայում ներգրավելու եղանակը՝ այն ներկայացնելով որպես անդամակցության հույս ունեցող երկրներին Ռուսաստանի ազդեցության ոլորտից դուրս պահելու միջոց։
«Ընդլայնման թափը պահպանելու և եվրոպական ինտեգրացիան առաջ մղելու համար անհրաժեշտ են ուժեղ և գրավիչ խթաններ», – գրել են Ավստրիան, Չեխիան, Իտալիան, Սլովակիան և Սլովենիան գաղտնի փաստաթղթում, որը անցյալ ուրբաթ Բրյուսելում շրջանառվել է ԵՄ 27 երկրների միջև և առաջին անգամ հրապարակվել է զեկուցողի կողմից։
«Արժանիքների վրա հիմնված մուտքը դեպի եվրոպական միասնական շուկա՝ անհրաժեշտության դեպքում, քայլ առ քայլ, ներկայացնում է նման խթան», – գրել են երկրները, որոնք Արևմտյան Բալկանների ԵՄ ձգտումները քաղաքականապես աջակցող ոչ ֆորմալ ակումբի մաս են կազմում։
Երկրները իրենց առաջարկած մոդելը նկարագրել են որպես «համակարգված ոլորտային ինտեգրացիա»։ Այն կներառի ԵՄ ծրագրերի շրջանակի ընդլայնում, որոնց կարող են մասնակցել այնպիսի երկրներ, ինչպիսիք են Չեռնոգորիան, Ալբանիան, Հյուսիսային Մակեդոնիան և Սերբիան, երբ նրանք գլուխ առ գլուխ համապատասխանեն Բրյուսելի խիտ կանոնագրքին։
«Աստիճանական ինտեգրումը… պետք է ակտիվորեն և համակարգված կերպով իրականացվի, երբ թեկնածուն ցուցադրի համապատասխան ոլորտում ԵՄ օրենսդրությանը համապատասխանության բարձր մակարդակ», – նշվում է փաստաթղթում։ Այն նաև նշում է, որ պետք է ներառվեն պաշտպանության միջոցներ այն դեպքում, եթե ԵՄ շուկային հատուկ մուտք ունեցող երկիրը հետ գնա։
Հոդվածում առաջարկվում են մի քանի նոր ոլորտներ, որոնք կարող են ներառվել, ինչպիսիք են տրանսպորտը, էներգետիկան և էլեկտրաէներգիայի շուկաները, թվային միասնական շուկան, մրցունակության ռազմավարությունները և կարևորագույն հումքի քաղաքականությունը։ Այն նաև Մեծ Բրիտանիայի և ԵՄ-ի միջև երիտասարդների շարժունակության համաձայնագիրը մեջբերում է որպես առավելություն, որը կարող է առաջարկվել նաև Արևմտյան Բալկանների երկրներին։
Սակայն, հավակնությունների առումով փաստաթուղթը չի համապատասխանում Ալբանիայի արտաքին գործերի նախարար Ֆերիտ Հոջայի կողմից անցյալ շաբաթ Euractiv-ին տված հարցազրույցում առաջարկված գաղափարներին, որտեղ նա առաջարկել էր, որ թեկնածու երկրները դիտորդի կարգավիճակ ստանան ԵՄ մարմիններում՝ գլուխները փակելիս։
Արտաքին հարաբերությունների գերմանական խորհրդի ավագ գիտաշխատող Միլան Նիչը տպավորված չէր փաստաթղթի բովանդակությամբ՝ ասելով, որ այն բացարձակապես չի շեղվում նախորդ հայեցակարգերից։
«Այն հնչում է որպես աստիճանական ինտեգրման նախորդ ջանքերի մի փոքր ավելի բարդ տարբերակ», – ասաց նա։
Հոդվածի հեղինակները կոչ արեցին ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Մարթա Կոսին առաջարկել նոր գաղափարներ այս ուղղությամբ։
«Այս մոտեցումը կընդլայնի և կամրապնդի միասնական շուկան՝ նպաստելով ԵՄ-ի աշխարհատնտեսական նշանակությանը և ռազմավարական ինքնավարությանը, միաժամանակ մոտեցնելով թեկնածուներին և օգնելով հակազդել երրորդ երկրների ազդեցությանը», – նշվում է փաստաթղթում։
