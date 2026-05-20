Հյուսիսատլանտյան դաշինքը հետևում է Ռուսաստանի միջուկային զորավարժությունների վերաբերյալ ստացված տեղեկատվությանը․ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար

Հյուսիսատլանտյան դաշինքը հետևում է Ռուսաստանի միջուկային զորավարժությունների վերաբերյալ ստացված տեղեկատվությանը, ասել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն։
«Իհարկե, մենք հետևում ենք դրանց։ Մենք հետևում ենք, թե ինչ է կատարվում», – նշել է Ռյուտեն։
Մայիսի 19-ին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել էր, որ Ռուսաստանի զինված ուժերը մայիսի 19-ից 21-ը կանցկացնեն զորավարժություններ՝ նվիրված ագրեսիայի սպառնալիքի տակ միջուկային ուժերի պատրաստմանը և կիրառմանը։
Նախարարության տվյալներով՝ զորավարժություններին մասնակցում են մոտ 65,000 զինծառայող, ավելի քան 200 հրթիռային կայանք և ութ ռազմավարական սուզանավ։ Զորավարժությունները ներառում են նաև Բելառուսում տեղակայված միջուկային զենքի համատեղ պատրաստման և կիրառման վարժանքներ։
Բաց մի թողեք
Որ դեպքում կզրկվեն ԵՄ բարեհաճությունից
Մելոնին անդրադարձել է «Սումուդ»-ի անդամների նկատմամբ վերաբերմունքին․ Իսրայելի դեսպանը կանչվել է բացատրությունների
Եթե ԱՄՆ-ն և Իսրայելը հարձակվեն, պատերազմի գոտին կընդլայնվի շատ ավելի հեռու․ Իրանի ԻՀՊԿ