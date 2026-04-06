Լուկաշենկոն խոսել է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի և Հայաստանի ղեկավարության միջև հանդիպումների կազմակերպման մասին

Բելառուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն կարևոր է համարել ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի և Հայաստանի ղեկավարության միջև բանակցություններ կազմակերպելը։
«Լավ կլիներ, եթե դուք այցելեիք այնտեղ և խոսեիք վարչապետի, նախագահի և Հայաստանի Անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հետ, ինչպես նաև իմանայիք նրանց դիրքորոշումը ապագայի վերաբերյալ», – ասել է Բելառուսի ղեկավարը՝ դիմելով կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Տալատբեկ Մասադիկովին հանդիպման ժամանակ։
Ալեքսանդր Լուկաշենկոն նշել է, որ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը պետք է զգույշ լինի Հայաստանի հետ իր հարաբերություններում։
Բաց մի թողեք
