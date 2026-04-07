Այս գիշեր մի ամբողջ քաղաքակրթություն կկործանվի և այլևս երբեք հետ չի բերվի․ Թրամփ

«Մի ամբողջ քաղաքակրթություն կմահանա այսօր գիշեր», եթե Իրանը համաձայնության չգա Հորմուզի նեղուցը վերաբացելու վերաբերյալ։
Այս մասին զգուշացրել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։
«Այս գիշեր մի ամբողջ քաղաքակրթություն կկործանվի և այլևս երբեք հետ չի բերվի: Ես չեմ ուզում, որ դա տեղի ունենա, բայց հավանաբար այդպես էլ կլինի»,- գրել է Թրամփը։
ԱՄՆ նախագահը միաժամանակ նշել է՝ այս գիշերը կարող է դառնալ պատմության ամենակարևոր պահը։
«Հիմա, երբ մենք ունենք ամբողջական և լիակատար վարչակարգի փոփոխություն, որտեղ գերակշռում են այլ, ավելի խելացի և պակաս արմատականացված մտքեր, գուցե ինչ-որ հեղափոխականորեն հրաշալի բան տեղի ունենա, ո՞վ գիտի: Մենք դա կիմանանք այս գիշեր՝ աշխարհի երկար ու բարդ պատմության ամենակարևոր պահերից մեկում։
47 տարվա շորթումը, կոռուպցիան և մահը վերջապես կավարտվեն։ Աստված օրհնի Իրանի մեծ ազգին»,- հայտարարել է ԱՄՆ նախագահը։
Ավելի վաղ Թրամփը կրկին խոսել էր այս մասին՝ նշելով, որ կհրամայի ջախջախիչ հարվածներ հասցնել Իրանի էլեկտրակայաններին և կամուրջներին, եթե Թեհրանը համաձայնագիր չկնքի:
Թրամփն Իրանին ժամանակ է տվել մինչև ապրիլի 8-ը՝ առավոտյան ժամը 4:00-ը, որից հետո նրա խոսքով՝ Իրանում այլևս չեն լինի կամուրջներ և էլեկտրակայաններ:
