07/04/2026

EU – Armenia

Մեծ ցավ ապրեցի Անդրանիկ Քոչարյանի թույլ տված անզգույշ արտահայտության համար, բանակում ծառայելը պատիվ է. Ավանեսյան

infomitk@gmail.com 07/04/2026 1 min read

ՀՀ առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը «Ֆեյսբուք»-ի իր էջում գրառում է կատարել՝անդրադառնալով ՀՀ պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանի հայտարարությանն այն մասին, թե «իմ տղայի չափ գիտելիք ունենայիր, դու էլ չէիր ծառայի»:

«Մեծ ցավ ապրեցի պարոն Անդրանիկ Քոչարյանի կողմից այսօր թույլ տված անզգույշ արտահայտության համար, և նորից պետք է ընդգծեմ ` Հայոց բանակում ծառայում են մեր արժանավոր ու լուսավոր տղաները, ովքեր նախընտրում են իրենց պարտքը հայրենիքի առաջ տալ նաև մինչ իրենց ուսումնառությունը:

Բանակում ծառայելը պատիվ է և կյանքի մեծ դպրոց, որը այլ բանով չի փոխարինվի:

Բարի ծառայություն մեր բոլոր զինվորներին և հաջող ուսումնառություն մեր տղաներին. նրանք բոլորը մեր երկրի հպարտությունն են:

Երկու զինվորի հպարտ մամա»,- գրել է Ավանեսյանը:

1 min read

07/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

06/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

06/04/2026 infomitk@gmail.com

1 min read

07/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

07/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

07/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

07/04/2026 infomitk@gmail.com