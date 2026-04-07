«Team Moms»․ Քիմ Քարդաշյանը նոր շոուի պրոդյուսեր է

Ամերիկահայ մոդել և դերասանուհի Քիմ Քարդաշյանը հանդես կգա որպես պրոդյուսեր նոր «Team Moms» ռեալիթի շոուում։
Այն կհեռարձակվի Paramount + հարթակում։
Նախագիծը դիտողներին կտանի պատանեկան բեյսբոլի աշխարհ և կպատմի Արիզոնա նահանգի Սքոթսդեյլ քաղաքում գործող Legendary Prep Academy ակադեմիայի խաղացողների կյանքի մասին։
Կենտրոնում կլինեն մարզիչները, ակադեմիայի հիմնադիրները և երիտասարդ մարզիկների ընտանիքները, իսկ առանձնահատուկ ուշադրություն կդարձվի մայրերի դերին, ովքեր աջակցում են իրենց երեխաներին՝ մարզական հաջողությունների և հաղթանակների հասնելու ճանապարհին։
Մայրության և գեղեցկությունն այն օրերից է, երբ աշխարհը մի փոքր ավելի քնքուշ է թվում