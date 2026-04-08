08/04/2026

EU – Armenia

Իրանցիները փողոցներում տոնում են ԱՄՆ-ի հետ կնքված երկշաբաթյա հրադադարը

infomitk@gmail.com 08/04/2026

Իրանցիները ցնծում են՝ նշելով «ԱՄՆ-ի և Իսրայելի պարտությունը»։

Այս մասին հայտնել է իրանական «Մեհր» լրատվական գործակալությունը, որը հրապարակել է Թեհրանի փողոցներից կադրեր։

Իրանի մայրաքաղաքի ամենաերկար փողոցում՝ Վալի Ասրում նկարահանված տեսանյութում երևում են բարձր երաժշտություն ու ցնծություն, մարդիկ ծածանում են իրանական դրոշներ։ Ճանապարհը լի է ազգային դրոշներով, մեքենաներով և երկանիվներով։

Ավելի վաղ հայտնել էինք՝ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները երկու շաբաթով հետաձգում է Իրանի քաղաքացիական ենթակառուցվածքների վրա հնարավոր հարվածները։

Իսրայելը համաձայնել է միանալ ԱՄՆ-ին Իրանի հետ երկշաբաթյա հրադադարի ռեժիմին: ԱՄՆ-ի հետ բանակցությունները կսկսվեն ուրբաթ՝ ապրիլի 10-ին, Պակիստանի մայրաքաղաք Իսլամաբադում:

Եվրոպայից արձագանքել են ԱՄՆ-Իրան երկշաբաթյա հրադադարին, հայտնի են Իսլամաբադի բանակցություններում կողմերի ներկայացուցիչները

Իրանը բացել է Հորմուզի նեղուցը նավերի անցման համար․ Արաղչի

Չարլզ III թագավորն իսլա՞մ է ընդունել

«Կոլցո» օպերացիա.  35 տարիներ անց․ Լուսանկար

Սիրո վեց կանգառ՝ վեց կին, վեց պատմություն, մեկ կանգառ սիրո ճանապարհին։ Դրամատիկական թատրոնում պրեմիերա է․ Տեսանյութ

Ստեփան Դեմիրճյանը հերքում է բանակցությունները Դոգի հետ

Ծննդյան օրով՝ Գալուստ Սահակյանի հումորներից մի լավ փունջ․․․

