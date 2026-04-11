Երևանում կայանալիք գագաթնաժողովից առաջ վերահաստատեցի Ֆրանսիայի աջակցությունը խաղաղության գործընթացին. Մակրոն

«Մայիսի 4-ին Երևանում կայանալիք Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովից առաջ ես վերահաստատեցի Ֆրանսիայի աջակցությունը Հարավային Կովկասում խաղաղության գործընթացին, որը պետք է հնարավորություն տա տարածաշրջանին բացել նոր դարաշրջան՝ բաց սահմաններով և ամրապնդված տարածաշրջանային համագործակցությամբ»։
Այս մասին X-ում գրել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը՝ հայտնելով Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի հետ հեռախոսազրույցի մասին։
