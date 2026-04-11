Իրանն այս պահին ԱՄՆ-ի և Իսրայելի հետ բանակցությունների հնարավորություն չի տեսնում

Իրանն այս պահին ԱՄՆ-ի և Իսրայելի հետ բանակցությունների հնարավորություն չի տեսնում, քանի որ Վաշինգտոնն արդեն երկու անգամ մոլորության մեջ է գցել Թեհրանին։ Այս մասին հայտարարել է Իրանի գերագույն առաջնորդի աշխատակազմի խորհրդական Քամալ Խարազին։

«Ես այլևս դիվանագիտության համար տարածք չեմ տեսնում, որովհետև (ԱՄՆ նախագահ) Դոնալդ Թրամփը խաբել է ուրիշներին և չի պահում իր խոստումները։ Մենք դրան բախվել ենք արդեն երկու անգամ»,- ասել է նա։

Իրանցի պաշտոնյան ենթադրել է, որ բանակցությունների հնարավորություն կարող է առաջանալ միայն այն դեպքում, երբ «տնտեսական ճնշումն աճի այն աստիճան, որ այլ երկրներ միջամտեն՝ ապահովելու ԱՄՆ-ի և Իսրայելի ագրեսիայի դադարեցումը Իրանի դեմ»։

Հիշեցնենք, որ տարածաշրջանում ընթանում է լայնամասշտաբ ռազմական բախում. ԱՄՆ-ն և Իսրայելը սկսել են ռազմական գործողություն Իրանի դեմ՝ ավիահարվածներ հասցնելով հանրապետության քաղաքներին։

Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը հայտարարել է լայնածավալ պատասխան գործողության մասին՝ գրոհելով օբյեկտներ Իսրայելում։ Հարվածների են ենթարկվել նաև ԱՄՆ ռազմական օբյեկտները Բահրեյնում, Հորդանանում, Կատարում, Քուվեյթում, ԱՄԷ-ում և Սաուդյան Արաբիայում։

