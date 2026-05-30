ԵՄ-ի թվային ծառայությունների, խաղամոլության և կրիպտոակտիվների հարկերը կարող են տարեկան մինչև 11 միլիարդ եվրո բերել – Հանձնաժողով

Եվրոպական հանձնաժողովը քննարկում է ԵՄ հաջորդ բյուջեն ֆինանսավորելու առաջարկները՝ թվային ծառայություններին, խաղամոլությանը և կրիպտոակտիվներին ուղղված հարկային փոփոխությունների միջոցով։
Եվրահանձնաժողովը գնահատում է, որ ԵՄ հաջորդ բյուջեն կարող է ստանալ գրեթե 11 միլիարդ եվրո լրացուցիչ տարեկան եկամուտներ թվային ծառայությունների, խաղամոլության և կրիպտոակտիվների նոր հարկերից, ըստ ԵՄ անդամ պետություններին տրամադրված և Euronews-ի կողմից տեսած փաստաթղթի։
Հարկման առաջարկները քննարկվում են 2028-2034 թվականների ԵՄ հաջորդ երկարաժամկետ բյուջեի շուրջ բանակցությունների շրջանակներում։
Հանձնաժողովի առաջարկն արդեն ներառում էր մի քանի նոր հարկեր, որոնք հայտնի են որպես «սեփական ռեսուրսներ», սակայն այդ առաջարկների մեծ մասը լուրջ դիմադրության էր արժանացել ԵՄ անդամ պետությունների կողմից, որոնք պետք է միաձայն ընդունեն բյուջեն։ Ապրիլին Եվրախորհրդարանը բանաձև ընդունեց թվային ծառայություններին, խաղամոլությանը և կրիպտոակտիվներին ուղղված լրացուցիչ հարկային առաջարկներով։
Այս շաբաթվա սկզբին բյուջեի հարցերով եվրահանձնակատար Պյոտր Սերաֆինը անդամ պետություններին ասաց, որ սեփական ռեսուրսների հարցում առաջընթաց է անհրաժեշտ, եթե «մենք ուզում ենք հավակնոտ բյուջե»։
Մի քանի դիվանագիտական աղբյուրների համաձայն, այդ առաջարկներից մի քանիսը նախնական աջակցություն են ստացել ԵՄ որոշ անդամների կողմից, մասնավորապես՝ առցանց խաղատների հարկը։
Հինգշաբթի օրը հանձնաժողովը կիսվեց նախնական գնահատականով այն մասին, թե որքան կարող է այս նոր հարկերից յուրաքանչյուրը բերել ԵՄ բյուջե։ Թվերը, հավանաբար, թերագնահատված են, քանի որ հիմնված են 2025 թվականի գների վրա։
Առցանց խաղատների հարկ
Օգտագործելով ոլորտային տվյալներ՝ հանձնաժողովը գնահատել է, որ առցանց խաղատների ոլորտի զուտ շրջանառության վրա 3 տոկոսանոց հարկը կարող է տարեկան միջինը մոտ 1.9 միլիարդ եվրո ստեղծել 2028-2034 թվականների ընթացքում։
Գնահատականը հիմնված է մի քանի ենթադրությունների վրա, այդ թվում՝ այն, որ ոլորտի աճը կհետևի ավելի լայն տնտեսությանը։ Հանձնաժողովի փաստաթղթում, սակայն, նշվում է, որ ԵՄ-ում չկա խաղատների ընդհանուր սահմանում, ինչպես նաև դրանց հարկման ներդաշնակեցված մոտեցում։
Հարկը կարող է հիմնված լինել առցանց օպերատորների շահույթի կամ խաղատների գործունեությունից ստացված եկամուտների վրա, կամ անուղղակիորեն գանձվել խաղացողներից՝ օրինակ՝ համամասնորեն նրանց խաղային գործունեության ինտենսիվությանը։
Առցանց խաղերի հարկը մինչ այժմ ամենաշատ աջակցությունն է ստացել ԵՄ կառավարությունների շրջանում, սակայն այն կարող է հանդիպել Մալթայի՝ այն երկրի, որտեղ գտնվում են խաղադրույքների կայքերի մեծ մասը, կոշտ դիմադրությանը։
Թվային հարկ
Հանձնաժողովը հաշվարկել է, որ թվային հարկի համար ԵՄ-ն կարող է տարեկան ստանալ մոտավորապես 5 միլիարդ եվրո՝ հիմնվելով Իսպանիայի, Ֆրանսիայի և Իտալիայի 2024 թվականի եկամուտների վրա, որոնք բոլորն էլ արդեն հարկ են գանձում թվային ծառայություններից։
ԵՄ գործադիր մարմինը ընդունում է, որ այս նախագիծը մեծապես կազդի իրական եկամտի հոսքի վրա, այդ թվում՝ որ գործունեությունները պետք է հարկվեն և արդյոք որոշակի եկամտի շեմը պետք է հանգեցնի հարկի։
Հաշվարկը ենթադրում է թվային գովազդից, միջնորդությունից և օգտատերերի տվյալների դրամայնացումից ստացված զուտ շրջանառության 3 տոկոս հարկի դրույքաչափ՝ այն ընկերությունների համար, որոնք գերազանցում են թվային գործունեության ազգային շրջանառության շեմը և 750 միլիոն եվրո գլոբալ խմբային շրջանառության շեմը։
Հանձնաժողովը նշել է, որ թե՛ առցանց խաղերի հարկը, թե՛ թվային հարկը, տեսականորեն, կտարածվեն նույն ընկերություններին, որոնց ուղղված է կորպորատիվ հարկը իր սկզբնական առաջարկության մեջ ներառված։
Այդ առաջարկը՝ Եվրոպայի համար կորպորատիվ հարկը, կամ CORE-ը, զգալի դիմադրության է հանդիպել ԵՄ անդամ պետությունների կողմից, մասնավորապես նրանց կողմից, ովքեր ընդհանուր առմամբ դեմ են կորպորատիվ հարկման ընդլայնմանը։
Կրիպտոակտիվներ
Փաստաթղթում ամենաանորոշ գնահատականը վերաբերում է կրիպտոակտիվներին, հիմնականում պայմանավորված կրիպտո շուկայի բարձր անկայունությամբ և հարկի գանձման համար պատասխանատու ԵՄ երկրների օգտատիրոջ գտնվելու վայրը որոշելու դժվարությամբ։
Նախատեսվում են երկու հնարավոր դիզայն՝ կամ որոշակի ժամանակահատվածում օգտատերերի կողմից գործարքների ընդհանուր ծավալի վրա հարկ, կամ կրիպտոակտիվներից կապիտալի եկամտի հարկ, որը կփոխարինի կամ կլրացնի առկա կապիտալի եկամտի սխեմաները։
«Կրիպտո գործարքների հարկի համար 2025 թվականի գնահատականը՝ օգտագործելով ԵՄ հաշիվների մոտավոր շուկայական հետազոտության մոտավորությունը և ենթադրելով գործարքների արժեքի 0.1 տոկոս հարկային դրույքաչափ, ԵՄ բյուջեի համար կբերի մոտավորապես 3-ից 4 միլիարդ եվրոյի տարեկան եկամուտ», – ասվում է Euronews-ի կողմից տեսած փաստաթղթում։
Կրիպտո կապիտալի եկամտի հարկի գնահատականն ավելի պահպանողական է՝ հիմնված 2022 թվականի զեկույցի ավելի հին տվյալների վրա՝ 1-ից 2.4 միլիարդ եվրոյի սահմաններում։
Ի՞նչ է վտանգված
ԵՄ-ն բանակցում է իր յոթամյա բյուջեի շուրջ՝ 2028-2034 թվականների համար, որը կսահմանի նրա երկարաժամկետ քաղաքական առաջնահերթությունները և ծախսերի կարողությունը։
Բանակցությունները սկսվել են 2025 թվականի հուլիսին, երբ Եվրոպական հանձնաժողովը հրապարակեց իր 2 տրիլիոն եվրոյի բյուջեի առաջարկը, որը ներառում է էական շեղումներ ներկայիս շրջանակից։
Հանձնաժողովը նախանշել է ծախսերի երեք հիմնական առաջնահերթություններ՝ Մրցունակության հիմնադրամ, Գլոբալ Եվրոպա և Հորիզոն հիմնադրամներ։
Ամենանշանակալի կառուցվածքային նորամուծությունը վերաբերում է տարածաշրջանային, գյուղատնտեսական և ձկնորսական միջոցների բաշխմանը. Հանձնաժողովը առաջարկել է գործող համակարգը փոխարինել յուրաքանչյուր անդամ պետությանը հարմարեցված Ազգային և տարածաշրջանային գործընկերության ծրագրերով։
Բյուջեն նաև միջոցներ է հատկացնում «Հաջորդ սերունդ ԵՄ»-ի մարման համար, որը 2020 թվականին հաստատված ընդհանուր վարկային գործիք է COVID-19 համավարակի տնտեսական հարվածը մեղմելու համար։
Համաձայնության հասնելը սպասվում է մինչև 2026 թվականի վերջը, չնայած որոշ մայրաքաղաքներ չեն բացառել հետաձգումը։ Ակնկալվում է, որ անդամ պետությունները հունիսի առաջին կեսին կունենան առաջին ընդհանուր փոխզիջումային տեքստը։
