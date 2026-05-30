Ջորջիա Մելոնիի Իտալիան ցանկանում է վերաորակել էլեկտրաէներգիան

Հռոմը ցանկանում է փոխել էլեկտրական պոտենցիալի չափման միավորի անվանումը «վոլտա»-ի։
ՓԱՐԻԶ — Իտալիայի կառավարությունը ցանկանում է փոխել էլեկտրական պոտենցիալի միջազգային միավորի անվանումը «վոլտ»-ից «վոլտա»-ի՝ ի պատիվ իտալացի էլեկտրաէներգիայի ռահվիրա Ալեսանդրո Վոլտայի մահից երկու դար անց։
Վոլտան, որին վերագրվում է էլեկտրական մարտկոցի գյուտը և մեթանի հայտնաբերումը, «վոլտ»-ը անվանակոչել է իր անունով, բայց անգլիականացված տարբերակով։
Այժմ վարչապետ Ջորջիա Մելոնիի աջակողմյան կառավարությունը ցանկանում է վերազգայնացնել այն՝ վերականգնելով սխալ «ա»-ն։
Հռոմի համար «իտալական առաջարկը երկրի գիտական ժառանգությունը և Իտալիայի դերը խոշոր միջազգային տեխնոլոգիական նորարարական նախաձեռնություններում խթանելու ավելի լայն ջանքերի մի մասն է»։
Դիվանագիտական ջանքերը սրվել են հինգշաբթի օրը, երբ թվային տեխնոլոգիաների կրտսեր նախարար Ալեսիո Բուտտին քննարկել է առաջարկը Փարիզում տեղակայված «Bureau International des Poids et Mesures» (BIPM) միջազգային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Անետ Կուի հետ, որը պատասխանատու է չափումների համար։
«Իտալական առաջարկը գերազանցում է լեզվական հարցը և ներկայացնում է ժամանակակից գիտության հայրերից մեկին կարևոր պատմական ճանաչում տալու ցանկությունը, որի աշխատանքը արմատապես փոխեց մարդկության հարաբերությունները էլեկտրաէներգիայի և տեխնոլոգիական առաջընթացի հետ», – ասել է Բուտտին հայտարարության մեջ։
Կուի հետ հանդիպման ժամանակ Բուտտին ասել է, որ չափման միավորների մեծ մասը, որոնք անվանակոչվել են անհատների անուններով, պահպանում են ամբողջական ազգանունը՝ առանց հապավումների։ Օրինակ՝ սա վերաբերում է հերցին, նյուտոնին կամ վատտին։
Իտալացի պաշտոնյան Ֆրանսիայի մայրաքաղաքում էր նաև G7-ի թվային տեխնոլոգիաների նախարարների հանդիպմանը մասնակցելու համար։
Փոփոխությունը նախ պետք է իրականացվի երկրի ներսում, ապա մղվի միջազգային մակարդակով՝ այս տարվա հոկտեմբերին BIPM-ի գլխավոր համաժողովում պաշտոնական քվեարկությամբ ընդունելու նպատակով։
Այլ գյուտերի շարքում, իտալացի ֆիզիկոս Վոլտան 1799-1800 թվականներին հորինել է էլեկտրական կույտը, որը էլեկտրական մարտկոցի նախնին է։
