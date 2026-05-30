Հույն տղամարդը մեղադրվում է Մեծ Բրիտանիայում գտնվող պարսկական հեռուստատեսությանը լրտեսելու հարցում Իրանին օգնելու մեջ

Հույն տղամարդուն ուրբաթ մեղադրանք է առաջադրվել Լոնդոնում բնակվող պարսկերեն լեզվով լրագրողի լրտեսելու համար՝ ենթադրաբար Իրանի համար, ինչը Մեծ Բրիտանիայում նմանատիպ վերջին դեպքն է։
Գերմանիայի Մյունխեն քաղաքում բնակվող 46-ամյա Իոանիս Այդինիդիսը ներկայացել է Լոնդոնի դատարան՝ Մեծ Բրիտանիայի Ազգային անվտանգության մասին օրենքի համաձայն մեղադրանք առաջադրվելուց հետո՝ Լոնդոնի ահաբեկչության դեմ պայքարի ոստիկանության (CTP) կողմից անցկացված հետաքննությունից հետո։
Մեղադրողները հայտնել են, որ նրան վճարել են 2026 թվականի ապրիլին և մայիսին երկու անգամ Մեծ Բրիտանիա մեկնելու համար՝ «Իրան Ինտերնեյշնլ»-ի լրագրողին լրտեսելու համար, որը պարսկերեն լեզվով լրատվամիջոց է, որը վերջերս, ենթադրաբար, Իրանի կողմից հովանավորվող մի շարք հարձակումների թիրախ է դարձել։
Այդինիդիսը կալանքի տակ է գտնվում մայիսի 16-ին Լոնդոնից հարավ-արևմուտք գտնվող Արևմտյան Սասեքսում ձերբակալվելուց ի վեր, ուրբաթ օրը հայտնել է Լոնդոնի Մետրոպոլիտեն ոստիկանությունը։
«Մեղադրանքները վերաբերում են Իրանին, և մեղադրանքները վերաբերում են Iran International-ում աշխատող Մեծ Բրիտանիայում բնակվող լրագրողի թիրախավորմանը», – հավելեց Մետրոպոլիտենի ոստիկանությունը։
Մեղադրող Լի Ինգհեմը դատարանին հայտնեց, որ Այդինիդիսը, ենթադրաբար, լուսանկարել և տեսանկարահանել է լրագրողին կապված հասցեները, ինչպես նաև մեքենայի համարանիշները։
Իր երկրորդ այցի ժամանակ նա, ենթադրաբար, «տեղադրել է գուլպայի մեջ թաքնված գաղտնի տեսախցիկ», որը «կարող էր տվյալներ ուղարկել արտասահմանում անհայտ անձանց»։
Դատարանին տեղեկացվել է, որ Iran International-ի լրագրողները «բացահայտորեն թիրախավորվել են» Իրանի կառավարության կողմից։
Այդինիդիսը կալանավորվել է և հունիսի 19-ին պետք է ներկայանա Օլդ Բեյլիի կենտրոնական քրեական դատարան։
Iran International-ը անցյալ ամիս հայտարարեց, որ բախվում է իրեն «վախեցնելու» և «Իրանի սահմաններից դուրս անկախ պարսկերեն լրագրությունը լռեցնելու շարունակական ջանքերի»։
Ապրիլին երկու երիտասարդ տղամարդիկ և մեկ դեռահաս տղա ներկայացան Լոնդոնի դատարան՝ մեղադրվելով իր գրասենյակների վրա հրկիզման փորձ կատարելու մեջ։
Մասնավոր հեռարձակողը, որը տեղակայված է Լոնդոնի արևմտյան մասում գտնվող խիստ պահպանվող շենքում, 2022 թվականին Թեհրանի կողմից որակվել է որպես «ահաբեկչական» կազմակերպություն՝ BBC-ի պարսկալեզու ալիքի հետ միասին։
2023 թվականին, բրիտանական հակաահաբեկչական ոստիկանության խորհրդով, այն ստիպված էր փակվել և յոթ ամսով ժամանակավորապես հեռարձակվել Վաշինգտոնից։
Մեկ տարի անց ալիքի լրագրողներից մեկը դանակահարվել էր իր լոնդոնյան տան մոտ, ինչը Սքոթլանդ Յարդի կողմից հետաքննություն էր սկսվել։
Այդինիդիսի դեմ մեղադրանք առաջադրվելուց հետո, CTP London-ի ղեկավար Հելեն Ֆլանագանը խոստովանել է, որ դա «կարող է մտահոգություն առաջացնել Մեծ Բրիտանիայում շատ մարդկանց մոտ, մասնավորապես՝ պարսկալեզու լրատվամիջոցներում աշխատողների մոտ»։
Ոստիկանությունը հայտարարել է, որ չի կարծում, որ հանրության համար ավելի լայն սպառնալիք կա։
