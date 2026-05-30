30/05/2026

EU – Armenia

Բուլղարիան ԵՄ դեֆիցիտի ընթացակարգին է մոտենում եվրոգոտու անդամակցությունից մի քանի ամիս անց

infomitk@gmail.com 30/05/2026 1 min read

Ընթացակարգի պաշտոնական մեկնարկը սպասվում է հանձնաժողովի գարնանային տնտեսական փաթեթի շրջանակներում՝ հունիսի 3-ին:

ՍՈՖԻԱ – Բուլղարիան չորեքշաբթի օրը՝ եվրոգոտու անդամակցությունից ընդամենը մի քանի ամիս անց, կանցնի ԵՄ չափազանց դեֆիցիտի ընթացակարգին, ուրբաթ օրը հայտարարել է վարչապետ Ռումեն Ռադևը։

Ռադևը մեղադրել է նախկին կենտրոնամետ կառավարությանը ֆինանսական տվյալները մանիպուլյացիայի ենթարկելու մեջ՝ Բուլղարիայի եվրոգոտու անդամակցությունն ապահովելու համար 2026 թվականի հունվարի 1-ին՝ երկրի կոնվերգենցիայի չափանիշներին համապատասխանելու շուրջ դաժան քաղաքական պայքարից հետո։

«Նրանք ստեցին՝ Բուլղարիային եվրոգոտի մղելու համար», – լրագրողներին ասել է նա ուրբաթ օրը Բրյուսելից վերադառնալուց հետո։ Ռադևը իշխանության է եկել մայիսին, երբ նրա ձախակողմյան պոպուլիստական ​​«Առաջադեմ Բուլղարիա» կուսակցությունը հաղթել է ապրիլյան ընտրություններում՝ ապահովելով Բուլղարիայի առաջին միակուսակցական մեծամասնությունը երեք տասնամյակի ընթացքում։

ԵՄ չափազանց դեֆիցիտի ընթացակարգի համաձայն՝ դաշինքի ֆինանսական կանոնները խախտող երկրները պարտավոր են իրենց դեֆիցիտը որոշակի ժամանակահատվածում ՀՆԱ-ի 3%-ից ցածր պահել և ենթարկվել են Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից ավելի խիստ բյուջետային մոնիթորինգի։

Հանձնաժողովի գարնանային կանխատեսումը կանխատեսում է, որ Բուլղարիայի դեֆիցիտը 2026 թվականին կկազմի ՀՆԱ-ի 4.1%-ը, քանի որ երկիրը նաև պայքարում է եվրագոտու ամենաբարձր գնաճի մակարդակի դեմ, որն արդեն իսկ բարձրացնում է սննդամթերքի գները։

Եթե հաստատվի, Բուլղարիան կդառնա առաջին երկիրը, որը կմտնի եվրագոտի և կբախվի դաշինքի ուղղիչ հարկաբյուջետային թևի հետ անդամակցությունից մի քանի ամիս անց։ Սա նաև կնշանակի Սոֆիայի առաջին տնտեսական աճի տեմպը 2012 թվականին նախորդ ընթացակարգի ավարտից ի վեր։

Հանձնաժողովը հրաժարվել է մեկնաբանություն տալ հաջորդ շաբաթ Եվրոպական կիսամյակի փաթեթի հրապարակումից առաջ։

«Հանձնաժողովը կտրամադրի իր գնահատականը հաջորդ շաբաթ Եվրոպական կիսամյակի համատեքստում և այս փուլում լրացուցիչ մեկնաբանություններ չի անի», – Euractiv-ին ասել է խոսնակը։

Նախկին ֆինանսների նախարար Տեմենուժկա Պետկովան (GERB) մերժել է Ռադևի մեղադրանքները՝ պնդելով, որ Բուլղարիան 2025 թվականին մնացել է 3% սահմանի սահմաններում՝ շնորհիվ ԵՄ պաշտպանական ծախսերի ճկունության կետի։ Նա ասաց, որ ցանկացած վատթարացում կապված է ժամանակավոր վարչակազմի կողմից կայացված որոշումների և 2026 թվականի բյուջեի պլանավորման հետաձգման հետ։

Սպասվող տնտեսական աճի տեմպը (ՏՏԶ) տեղի է ունենում Բրյուսելի կողմից Բուլղարիայի համար սառեցված Վերականգնման հիմնադրամի 370 միլիոն եվրոյի բացումից մի քանի օր անց, մինչդեռ ևս 3 միլիարդ եվրոն սառեցված է մնում դատական ​​և կոռուպցիայի դեմ պայքարի բարեփոխումների պատճառով։

Հանձնաժողովի գարնանային փաթեթը, ինչպես սպասվում է, կներառի նաև թարմացումներ արդեն ընթացակարգի տակ գտնվող այլ անդամ պետությունների, այդ թվում՝ Ֆրանսիայի, Հունգարիայի, Իտալիայի և Լեհաստանի վերաբերյալ։

Բաց մի թողեք

1 min read

Նախարարները մի քանի թերություններ են հայտնաբերել EU Inc-ի՝ ԵՄ-ի մասշտաբով գործող բիզնես կազմակերպության առաջարկի մեջ

30/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հույն տղամարդը մեղադրվում է Մեծ Բրիտանիայում գտնվող պարսկական հեռուստատեսությանը լրտեսելու հարցում Իրանին օգնելու մեջ

30/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայացք ԵՄ-ից․ Ընդդիմությունը վախենում է, որ Էրդողանը կարող է արտահերթ ընտրություններ հրահրել

30/05/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Wizz Air-ը նոր հնարավորություն է բացում ՀՀ-ից ուղևորների համար

30/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ողբերգական դեպք՝ Ծաղկունքում․ Ազգականների միջև վիճաբանությունն ավարտվել է սպանությամբ

30/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նախարարները մի քանի թերություններ են հայտնաբերել EU Inc-ի՝ ԵՄ-ի մասշտաբով գործող բիզնես կազմակերպության առաջարկի մեջ

30/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հույն տղամարդը մեղադրվում է Մեծ Բրիտանիայում գտնվող պարսկական հեռուստատեսությանը լրտեսելու հարցում Իրանին օգնելու մեջ

30/05/2026 infomitk@gmail.com