Բուլղարիան ԵՄ դեֆիցիտի ընթացակարգին է մոտենում եվրոգոտու անդամակցությունից մի քանի ամիս անց

Ընթացակարգի պաշտոնական մեկնարկը սպասվում է հանձնաժողովի գարնանային տնտեսական փաթեթի շրջանակներում՝ հունիսի 3-ին:
ՍՈՖԻԱ – Բուլղարիան չորեքշաբթի օրը՝ եվրոգոտու անդամակցությունից ընդամենը մի քանի ամիս անց, կանցնի ԵՄ չափազանց դեֆիցիտի ընթացակարգին, ուրբաթ օրը հայտարարել է վարչապետ Ռումեն Ռադևը։
Ռադևը մեղադրել է նախկին կենտրոնամետ կառավարությանը ֆինանսական տվյալները մանիպուլյացիայի ենթարկելու մեջ՝ Բուլղարիայի եվրոգոտու անդամակցությունն ապահովելու համար 2026 թվականի հունվարի 1-ին՝ երկրի կոնվերգենցիայի չափանիշներին համապատասխանելու շուրջ դաժան քաղաքական պայքարից հետո։
«Նրանք ստեցին՝ Բուլղարիային եվրոգոտի մղելու համար», – լրագրողներին ասել է նա ուրբաթ օրը Բրյուսելից վերադառնալուց հետո։ Ռադևը իշխանության է եկել մայիսին, երբ նրա ձախակողմյան պոպուլիստական «Առաջադեմ Բուլղարիա» կուսակցությունը հաղթել է ապրիլյան ընտրություններում՝ ապահովելով Բուլղարիայի առաջին միակուսակցական մեծամասնությունը երեք տասնամյակի ընթացքում։
ԵՄ չափազանց դեֆիցիտի ընթացակարգի համաձայն՝ դաշինքի ֆինանսական կանոնները խախտող երկրները պարտավոր են իրենց դեֆիցիտը որոշակի ժամանակահատվածում ՀՆԱ-ի 3%-ից ցածր պահել և ենթարկվել են Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից ավելի խիստ բյուջետային մոնիթորինգի։
Հանձնաժողովի գարնանային կանխատեսումը կանխատեսում է, որ Բուլղարիայի դեֆիցիտը 2026 թվականին կկազմի ՀՆԱ-ի 4.1%-ը, քանի որ երկիրը նաև պայքարում է եվրագոտու ամենաբարձր գնաճի մակարդակի դեմ, որն արդեն իսկ բարձրացնում է սննդամթերքի գները։
Եթե հաստատվի, Բուլղարիան կդառնա առաջին երկիրը, որը կմտնի եվրագոտի և կբախվի դաշինքի ուղղիչ հարկաբյուջետային թևի հետ անդամակցությունից մի քանի ամիս անց։ Սա նաև կնշանակի Սոֆիայի առաջին տնտեսական աճի տեմպը 2012 թվականին նախորդ ընթացակարգի ավարտից ի վեր։
Հանձնաժողովը հրաժարվել է մեկնաբանություն տալ հաջորդ շաբաթ Եվրոպական կիսամյակի փաթեթի հրապարակումից առաջ։
«Հանձնաժողովը կտրամադրի իր գնահատականը հաջորդ շաբաթ Եվրոպական կիսամյակի համատեքստում և այս փուլում լրացուցիչ մեկնաբանություններ չի անի», – Euractiv-ին ասել է խոսնակը։
Նախկին ֆինանսների նախարար Տեմենուժկա Պետկովան (GERB) մերժել է Ռադևի մեղադրանքները՝ պնդելով, որ Բուլղարիան 2025 թվականին մնացել է 3% սահմանի սահմաններում՝ շնորհիվ ԵՄ պաշտպանական ծախսերի ճկունության կետի։ Նա ասաց, որ ցանկացած վատթարացում կապված է ժամանակավոր վարչակազմի կողմից կայացված որոշումների և 2026 թվականի բյուջեի պլանավորման հետաձգման հետ։
Սպասվող տնտեսական աճի տեմպը (ՏՏԶ) տեղի է ունենում Բրյուսելի կողմից Բուլղարիայի համար սառեցված Վերականգնման հիմնադրամի 370 միլիոն եվրոյի բացումից մի քանի օր անց, մինչդեռ ևս 3 միլիարդ եվրոն սառեցված է մնում դատական և կոռուպցիայի դեմ պայքարի բարեփոխումների պատճառով։
Հանձնաժողովի գարնանային փաթեթը, ինչպես սպասվում է, կներառի նաև թարմացումներ արդեն ընթացակարգի տակ գտնվող այլ անդամ պետությունների, այդ թվում՝ Ֆրանսիայի, Հունգարիայի, Իտալիայի և Լեհաստանի վերաբերյալ։
