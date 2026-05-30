4 ուղի, որոնցով Եվրոպան ցանկանում է հրաժարվել ամերիկյան տեխնոլոգիաներից

Եվրոպական հանձնաժողովը ավարտում է մի փաթեթ, որը նպատակ ունի նվազեցնել դաշինքի կախվածությունը ամերիկյան տվյալների կենտրոններից, արհեստական բանականությունից, միկրոչիպերից և ծրագրային ապահովումից։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Եվրամիությունը ցանկանում է հրաժարվել օտարերկրյա տեխնոլոգիաներից՝ մտահոգությունների պատճառով, որ չափազանց կախվածությունը դարձել է ռիսկ Վաշինգտոնի հետ անկայուն առևտրային կապերում։
Եվրոպական հանձնաժողովը ավարտում է այսպես կոչված տեխնոլոգիական ինքնիշխանությունը խթանելու միջոցառումների փաթեթը, որը պետք է հրապարակվի հունիսի 3-ին։ Փաթեթը ներառում է առաջարկներ՝ դաշինքի խորը արմատացած արտաքին տեխնոլոգիաների նկատմամբ ազդեցության դեմ պայքարելու համար այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են ամպային տեխնոլոգիաները, արհեստական բանականությունը, միկրոչիպերը, ծրագրային ապահովումը և տվյալների կենտրոնները։
«Քանի որ աշխարհաքաղաքական մասնատումը խորանում է, և մատակարարման շղթաները ավելի ու ավելի են զենքի վերածվում, տեխնոլոգիական կախվածությունները դառնում են ռազմավարական պարտավորություններ», – զգուշացրել է ԵՄ գործադիր մարմինը POLITICO-ի կողմից ձեռք բերված ռազմավարության նախագծում։
Ռազմավարության նախագծի հավելված, ինչպես նաև ԵՄ-ի չիպերի մասին օրենքը վերանայելու ծրագրի նախագիծ։ Նախկինում այն ստացել է տվյալների կենտրոնների և արհեստական բանականության էներգիայի օգտագործման վերաբերյալ փաստաթուղթ, որը նույնպես փաթեթի մաս է կազմում։
Չնայած ծրագրերը կարող են փոփոխվել հրապարակվելուց առաջ և կուղեկցվեն ամպային տեխնոլոգիաների օգտագործումը կարգավորող առանձին օրենքով, դրանք մինչ այժմ ազդարարում են ամերիկյան տեխնոլոգիաների գերիշխանության դեմ պայքարի սահմանափակ հավակնությունների մասին՝ փոխարենը պատասխանատվությունը դնելով ԵՄ մայրաքաղաքների վրա՝ որոշելու, թե ինչ անել: Ծրագրերը նաև մեծապես կախված են ինչպես մասնավոր հատվածից, այնպես էլ ԵՄ բյուջեից ֆինանսավորումից, որը դեռևս չի ապահովվել:
Մենք վերլուծում ենք չորս լուծումներ, որոնք Բրյուսելը մտադրել է դաշինքը օտարերկրյա տեխնոլոգիաներից պակաս կախված դարձնելու համար:
1. Հանրային ամպի սթրեսային թեստավորում
ԵՄ երկրները պետք է ստիպեն պետական կառավարություններին գնահատել, թե արդյոք նրանք չափազանց կախված են օտարերկրյա ամպից՝ թվային ծառայությունները ԵՄ ինքնիշխանության չափանիշներին համապատասխան փորձարկելով:
Դա կփորձի ԵՄ կառավարություններին ավելի դիմացկուն դարձնել «սպանող անջատիչի» սցենարի նկատմամբ, որը գերիշխող դեր է խաղացել ԱՄՆ տեխնոլոգիական գերիշխանության վերաբերյալ մտահոգությունների մեջ:
Չնայած ԵՄ մայրաքաղաքներին չեն ասի, թե ինչպես մեղմել ռիսկերը, դա կառավարություններին լիազորություններ կտա ստուգել, թե որտեղ են խոցելիությունները և ձեռք բերել ավելի անվտանգ այլընտրանքներ՝ հնարավոր է՝ ԱՄՆ հսկաներին Եվրոպայում զգայուն պետական գնումներից դուրս մղելով:
Սակայն, ըստ ծրագրին ծանոթ երկու անձանց, Հանձնաժողովը կթողնի ԵՄ մայրաքաղաքներին որոշել, թե որ փոփոխությունները, եթե այդպիսիք անհրաժեշտ են, պետք է կատարվեն, ինչը նշանակում է, որ կառավարությունները կարող են ընտրել ոչինչ չանել։
«Եվրոպայի տեխնոլոգիական բազայի և թվային մատակարարման հիմնական շղթաներում անկախության ամրապնդումը, հատկապես այնտեղ, որտեղ գոյություն ունեն այլ տեխնոլոգիական հզորություններ, ստեղծում է ռազմավարական հակակշիռներ, որոնք մեծացնում են Եվրոպայի կարողությունը բաց մնալ աշխարհի համար՝ առանց վտանգելու իր շահերն ու արժեքները», – գրում է Հանձնաժողովը ռազմավարության նախագծում։
2. Եվրոպան չիպերի ծարավ դարձնելը
Բրյուսելը չիպերի մասին օրենքի իր առաջարկած վերանայման միջոցով դիտարկում է նոր, մեծածավալ միկրոչիպերի նախագծեր։ Նման նախագծերը կստանան հանրային աջակցության ավելի հեշտ հասանելիություն, ավելի արագ թույլտվություններ և փորձնական գծերի արտոնյալ հասանելիություն։
Օրենքը կհիմնվի 2023 թվականին ընդունված «Չիպերի մասին» սկզբնական օրենքի վրա, բայց ուշադրությունը տեղափոխում է արդյունաբերական հզորությունների ընդլայնման, ճգնաժամային պատրաստվածության բարելավման և պահանջարկի խթանման վրա՝ նախազգուշացումների ֆոնին, որ տնտեսական իմաստ չունի նոր չիպերի գործարաններ կառուցել՝ առանց նախապես պահանջարկ ստեղծելու։
«Վերջերս կիսահաղորդիչների պակասը վառ ապացույց է այն բանի, թե որքանով են մատակարարման խափանումները շոշափելիորեն ազդում եվրոպացիների կյանքի վրա՝ ազդելով մեքենաների, առողջապահական սարքավորումների, էներգետիկ ենթակառուցվածքների և սպառողական ապրանքների արդյունաբերական արտադրության վրա ամբողջ Միությունում», – գրում է հանձնաժողովը։
3. Խաղադրույք կատարել բաց կոդով տեխնոլոգիաների վրա
ԱՄՆ-ի գերիշխանությունը կոտրելու իր ջանքերում ԵՄ գործադիր մարմինը նաև ցանկանում է օգտագործել բաց կոդով տեխնոլոգիաները՝ ծրագրային ապահովում, որի կոդը հանրայնորեն հասանելի է, ինչը հեշտացնում է տվյալների և համակարգերի վերահսկողությունը, մատակարարների միջև անցումը և մեկ մատակարարի հետ կապվածությունից խուսափելը։
Հանձնաժողովը կբարձրացնի եվրոպական առաջատար ընկերությունների տեսանելիությունը, կաջակցի երկրների միջև համագործակցությանը՝ բաց կոդով տեխնոլոգիաներ մշակելու և ներդնելու համար, և կստեղծի նոր «պահպանման գործիք»՝ ամրապնդելու դաշինքի կարողությունները՝ աջակցելու տեղական լուծումների պահպանմանը, որը բաց կոդով համայնքի առջև ծառացած խոչընդոտներից մեկն է։
«Այս էկոհամակարգը կարևոր է Եվրոպայի մրցունակության բարձրացման համար՝ արագացնելով նորարարությունները, իջեցնելով տեխնոլոգիական ծախսերը, նվազեցնելով կախվածությունը օտարերկրյա մատակարարներից և հնարավորություն տալով տեղական ընկերություններին, հետազոտողներին և կառավարություններին ստեղծել անվտանգ, հարմարեցվող և համաշխարհային մասշտաբով մրցունակ թվային լուծումներ», – ասվում է ռազմավարության նախագծում, որտեղ ընդգծվում է, որ ԵՄ-ն ներկայումս տարեկան ծախսում է 264 միլիարդ եվրո՝ հիմնականում ԱՄՆ սեփական լուծումների վրա։
4. (Մասնավոր) միջոցների ներգրավում
ԵՄ թվային կարողությունների խթանումը կունենա իր գինը։ Հանձնաժողովը ռազմավարության մեջ գնահատում է, որ մինչև 2036 թվականը դաշինքի տվյալների կենտրոնների հզորությունը ընդլայնելու համար անհրաժեշտ է մոտ 200 միլիարդ եվրո։ Եվս 2 միլիարդ եվրո անհրաժեշտ է այդ ոլորտում հետազոտությունների և նորարարությունների համար, մինչդեռ էներգետիկայի ոլորտում թվայնացման և արհեստական բանականության ծրագրերը կյանքի կոչելու համար անհրաժեշտ կլինի 20 միլիարդ եվրո պետական և մասնավոր միջոցներ։
Բրյուսելը հիմնականում հույսը դնում է մասնավոր ներդրողների, ինչպես նաև Եվրոպայի թվային ենթակառուցվածքները ավելի գրավիչ վայր դարձնելու առաջարկների վրա՝ գումար ներդնելու համար։
«Հանձնաժողովը կմշակի ԵՄ մակարդակի խթանման նախաձեռնություն, որը նպատակաուղղված կլինի ներդրումային կարիքների և պատրաստվածության վերաբերյալ տեղեկատվության հեշտացված հասանելիությանը, որը հասանելի կլինի ինչպես ԵՄ-ի, այնպես էլ երրորդ երկրների ներդրողների համար», – ասվում է ռազմավարության նախագծում՝ մեջբերելով «կիսահաղորդչային գերազանցության տարածաշրջաններ» և «տվյալների կենտրոնների արագացման գոտիներ», որոնք կներդրվեն օրենսդրական առաջարկով։
