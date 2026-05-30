«Արսենալի» նախկին խաղացողը ձգտում է ԵՄ ամենակեղտոտ ոլորտները դարձնել կանաչ

Ֆուտբոլիստը, որը դարձել է քիմիական արդյունաբերության ղեկավար Մաթյո Ֆլամինին, կարծում է, որ կանաչ դառնալը Եվրոպայի մրցունակության խնդիրների լուծումն է։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — ԵՄ բնապահպանական քաղաքականությունը ոչնչացնելը՝ արտադրությունը խթանելու և Եվրոպան Չինաստանի և ԱՄՆ-ի հետ մրցունակ պահելու համար, սխալ է, ասում է «Արսենալի» նախկին խաղացող և Ֆրանսիայի միջազգային ֆուտբոլիստ Մաթյո Ֆլամինին։
Փոխարենը, մարզիկը, որն այժմ Ֆրանսիայում գործող քիմիական ընկերության գործադիր տնօրենն է, ասում է, որ ԵՄ-ն պետք է կրկնապատկի բրածո վառելիքից հրաժարվելու ջանքերը՝ պնդելով, որ ԵՄ արտանետումների առևտրի համակարգի նման կանոնների թուլացումը չի լուծի Եվրոպայի մրցունակության խնդիրը։
«Իրականությունն այն է, որ եթե մենք հավատում ենք, որ Եվրոպայում կվերացնենք ածխածնի հարկը և հանկարծ մրցունակ կլինենք Չինաստանի կամ այլ [տարածաշրջանների] հետ, մենք ստում ենք ինքներս մեզ», – հարցազրույցում ասել է Ֆլամինին։
Ֆլամինին համահիմնադրել է GF Biochemicals-ը 2013 թվականին, նույն թվականին, երբ նա վերադարձել է Հյուսիսային Լոնդոն՝ երկրորդ անգամ խաղալու «Արսենալի» կազմում՝ Իտալիայում «Միլանի» կազմում հինգ տարի աշխատելուց հետո։ Ընկերությունը գյուղատնտեսական թափոնները վերածում է կենսաբազմազան քիմիական նյութերի, որոնք օգտագործվում են առօրյա իրերի, ինչպիսիք են ներկերը, կոսմետիկան և մաքրող միջոցները, մեջ։
Ֆրանսիացին կարծում է, որ եվրոպական քիմիական արդյունաբերությունը, որն արդեն իսկ ճնշման տակ է էներգիայի գների աճի և աշխարհաքաղաքական ցնցումների, ինչպիսին է Իրանի ճգնաժամը, ճնշման տակ է, պետք է ընդունի իր անխուսափելի անցումը բրածո վառելիքի վրա հիմնված բաղադրիչներից կենսաբազմազան այլընտրանքների։
Բրածո վառելիքի դեմ փաստարկները երկակի են. դրանք աղտոտում են մթնոլորտը մոլորակը տաքացնող CO2-ով, և դրանք հիմնականում ներմուծվում են ԵՄ-ից դուրս գտնվող երկրներից՝ վտանգելով դաշինքի ռազմավարական ինքնավարությունը։
«Մենք պետք է ընդունենք և ընդունենք, որ կա էվոլյուցիա, ինչպես ցանկացած այլ արդյունաբերություն՝ այրման շարժիչից մինչև էլեկտրական շարժիչ, քիմիական արդյունաբերության մեջ՝ բենզինի վրա հիմնված արդյունաբերությունից մինչև կենսաբազմազանություն», – ասաց Ֆլամինին։
Բայց դա ավելի հեշտ է ասել, քան անել։ Օրենսդիրներն ու անդամ երկրներն արդեն փնտրում են ETS-ը թուլացնելու կամ նույնիսկ այն ամբողջությամբ վերացնելու եղանակներ։ Հինգշաբթի օրը Բրյուսելում կայանալիք նախարարների հանդիպման ժամանակ մի քանի անդամ երկրներ ԵՄ տնտեսության նախարարների հանդիպման ժամանակ կբարձրացնեն իրենց արդյունաբերության վրա ածխածնի գնագոյացման ազդեցության վերաբերյալ մտահոգությունները։
Եվրոպայի ծանր արդյունաբերության գրեթե ամբողջությունը կախված է ներմուծվող նավթից և գազից, և մատակարարումը առատ է։ Ավելի կլիմայական առումով բարեկամական օրգանական այլընտրանքների հասանելիությունը սահմանափակ է, և դրա դեմ արդեն պայքարում են սննդի, էներգիայի և նյութերի արտադրողները։ Կան նաև լուրջ հարցեր մշակաբույսերի զանգվածային օգտագործման կայունության վերաբերյալ, ինչպես ցույց է տվել SourceMaterial-ի կողմից իտալական Eni էներգետիկ ընկերության կենսավառելիքի մատակարարման շղթայի վերաբերյալ վերջերս անցկացված համատեղ հետաքննությունը։
Ֆլամինին պնդում է, որ բրածո վառելիքի կայուն այլընտրանքների մատակարարումը մեծացնելու համար Եվրոպական հանձնաժողովը պետք է ավելին անի այսպես կոչված կենսատնտեսությանը աջակցելու համար՝ տերմին, որը վերաբերում է կայուն օրգանական նյութերի վրա հիմնված տնտեսական գործունեությանը՝ նավթի, գազի, պողպատի, ցեմենտի և մաքուր պլաստիկի նման կլիմայի աղտոտող արտադրանքի փոխարեն։
Մարսելում ծնված նախկին կիսապաշտպանը մատնանշեց ԵՄ կանոնները, որոնք պահանջում են, որ պլաստիկ շշերը պարունակեն ավելի շատ վերամշակված նյութեր՝ պնդելով, որ Բրյուսելը ճիշտ քաղաքականություն է վարել, երբ ապահովել է, որ վերամշակումը տեղի է ունենում Եվրոպայում, այլ ոչ թե ներմուծվում է Ասիայից։
«Սա ստեղծում է ներդրումներ Եվրոպայում, սա ստեղծում է բիզնես մոդել Եվրոպայում, և սա արագացնում է [միջազգային] ընկերությունների ներդրումները Եվրոպայում», – ասաց Ֆլամինին։
Սա այն կարծիքը չէ, որը կիսում են եվրոպացի քաղաքական գործիչների և արդյունաբերական լոբբիների աճող թիվը, ովքեր ԵՄ կանաչ քաղաքականությունը համարում են բյուրոկրատական բեռ և աջակցում են Եվրոպական հանձնաժողովի վերջին քաղաքականությանը՝ թուլացնելու «Կանաչ գործարքի» դարաշրջանի կանոնները։
Սակայն Ֆլամինին պնդում է, որ դրանք չհետաձգելու փոխարեն, Հանձնաժողովը պետք է ներդնի քիմիական նյութերի համար կանաչ քվոտաներ։
«Մենք պետք է ասենք՝ լավ. Եվրոպայում մեր ունեցած յուրաքանչյուր քիմիական արտադրանքի համար մենք պետք է ունենանք կենսաբազմազան բաղադրիչների 30 տոկոսը», – ասաց Ֆլամինին՝ նշելով, որ եթե ԵՄ-ն միջոցներ չձեռնարկի, կենսատնտեսությունը հաջորդ հինգ տարիների ընթացքում կգերակշռի Չինաստանը, ինչը արդեն տեղի է ունեցել էլեկտրական մեքենաների, արևային էներգիայի և մարտկոցների դեպքում։
«Մենք շատ լավ ենք պլանավորում, թե ինչ է լինելու 20 տարի հետո, բայց մենք միջոցներ չենք ձեռնարկում», – ասաց նա։
Այդ գործողությունը կարող է իրականացվել ԵՄ-ի «Կենսատեխնոլոգիական երկրորդ ակտի» միջոցով, որը, ինչպես սպասվում է, ուժի մեջ կմտնի այս տարվա վերջին և մշակվում է կենսաբանական նյութեր օգտագործող տեխնոլոգիաներին և արտադրությանը աջակցելու համար։ Դա օգուտ կբերի Ֆլամինիի GF Biochemicals-ի նման ընկերություններին։
Սակայն նա պնդում էր, որ դաշինքը պետք է խաղի կանոնները բոլորի համար արդար դարձնի, և դա կնշանակեր նաև քիմիական նյութերի ոլորտը ներառել ԵՄ ածխածնային սահմանային հարկի մեջ, ինչը կստիպի ներմուծողներին վճարել Եվրոպայում վաճառվող արտադրանքի հետ կապված արտանետումների համար։
«Անկախ նրանից, թե դուք արտադրում եք Եվրոպայում, թե Չինաստանում, դուք կիրառելու եք նույն կանոնակարգերը, ինչը նշանակում է, որ դուք վճարելու եք ածխածնային հարկի համար», – ասաց Ֆլամինին։ «Այսպիսով, առնվազն դուք ստեղծում եք արդար մրցակցություն, այլ ոչ թե պարզապես ոչնչացնում եք ձեր արդյունաբերությունները և ստիպում դրանք տեղափոխվել Չինաստան, Հնդկաստան և այլ [տարածաշրջաններ]»։
Նախկին ֆուտբոլիստը նաև կիսվեց իր կանխատեսումներով շաբաթ օրը կայանալիք ՈՒԵՖԱ-ի Չեմպիոնների լիգայի եզրափակչի՝ իր նախկին ակումբի՝ «Արսենալի» և իր մանկության ակումբի՝ «Մարսելի» մրցակից «Պարի Սեն Ժերմենի» միջև խաղի վերաբերյալ։
Նա ասում է, որ դա «զգացմունքային շաբաթավերջ» կլինի, քանի որ ֆրանսիացին խաղադաշտում էր 20 տարի առաջ, երբ «Արսենալը» պարտվեց եզրափակչում «Բարսելոնային»։ Բայց այս անգամ նա կարծում է, որ «Արսենալը» կհաղթի 11 մետրանոց հարվածաշարում։
