ՆԱՏՕ-ի զորավարժություններ Ֆինլանդիա-Ռուսաստան սահմանին՝ անօդաչու թռչող սարքերի ներխուժման աճի հետ մեկտեղ

«Հյուսիսային աստղ» զորավարժությունը ներառում է ՆԱՏՕ-ի կողմից իր զսպման արդիականացման անհրաժեշտությունը, քանի որ Ուկրաինայի դեմ ուղղված ռուսական հարվածները խախտում են ՆԱՏՕ-ի տարածքը Ռումինիայում և այլուր։
ՆԱՏՕ-ն ռազմական զորավարժություններ է անցկացնում Ֆինլանդիա-Ռուսաստան սահմանից ընդամենը 30 կմ հեռավորության վրա՝ ՆԱՏՕ-ի տարածքում անօդաչու թռչող սարքերի ակտիվության մեծ աճի ֆոնին։
«Հյուսիսային աստղ» մարտավարական զորավարժություններին Ֆինլանդիայի կենտրոնական մասում գտնվող Կայաանիի Վուոսանկա զորավարժարանում մասնակցում են ՆԱՏՕ-ի յոթ դաշնակիցներ՝ Ֆինլանդիայի պաշտպանական ուժերը, ԱՄՆ-ն, Լեհաստանը, Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան, Իտալիան և Հունգարիան։ Մի քանի ամսվա ընթացքում մոտ 9000 անձնակազմ կմարզվի դժվարին հյուսիսային տեղանքում, որը բնակեցված է խիտ անտառներով, որտեղ ձմռանը ջերմաստիճանը հասնում է մինչև -20°C-ի։
Դաշնային զորքերը մոդելավորում են մարտական և արագ տեղակայման սցենարներ՝ իրական հրետանու, հետևակի և ուղղաթիռային զորավարժություններով, այդ թվում՝ ծանր բեռնատար ամերիկյան չինուկ ռազմական ուղղաթիռներով, որոնք աշխատում են մարտական տանկերի հետ միասին՝ զորքերն ու սարքավորումները տեղափոխելու համար անբարենպաստ պայմաններում։
Ավանդական ռազմական կարողությունների հետ մեկտեղ, «Հյուսիսային աստղի» հիմնական ուշադրության կենտրոնում է ՆԱՏՕ-ի «Արևելյան թևի զսպման նախաձեռնությունը» (EFDI), որը նախատեսում է «ինքնավար գոտի», որտեղ կարող են գործել անօդաչու համակարգեր, նման այսպես կոչված «անօդաչու թռչող սարքերի պատի» կամ «ցանցային անօդաչու թռչող սարքերի խմբերի» հայեցակարգին։
EDFI-ն նաև ներառում է զորքերի ուժեղ ներկայություն, այդ թվում՝ բազմազգ մարտական խմբեր, որոնք պետք է տեղակայվեն դարանակալման պահերին կամ լուրջ սպառնալիքի դեպքում։
ՆԱՏՕ-ի ուժեղացված զսպման ռազմավարությունը ձևավորվում է, քանի որ դաշնակից երկրները պայքարում են արձագանքելու իրենց արևելյան թևի կարողությունները արդիականացնելու անհապաղ անհրաժեշտությանը։ Անօդաչու թռչող սարքերի տեխնոլոգիայի առաջընթացը անընդհատ ի հայտ է գալիս Ուկրաինայի և դրա սահմաններից դուրս մարտադաշտում, և մինչ Ուկրաինան դառնում է անօդաչու թռչող սարքերի տեխնոլոգիայի առաջատար, ռուսական բանակը կարողանում է ավելի էժան մասշտաբավորվել՝ ավելի մեծ հեռավորություններից անօդաչու թռչող սարքերի հարվածներ հասցնելու հնարավորությամբ։
«Գլխավորը տարբեր անօդաչու թռչող սարքերի և անօդաչու թռչող սարքերի ինքնավար ոչնչացման ցանց ունենալն է», ինչպիսիք են հսկողությունը, սենսորները և ռադարները, Վուոսանկայում Euronews-ին ասում է ԱՄՆ բանակի մայոր Մեթ Բլուբոն։
Նա ասում է, որ դաշնակիցների սենսորային և տվյալների ցանցերը պետք է ավելի լավ ինտեգրվեն՝ արևելյան թևը ամուր պաշտպանված ունենալու համար։
«Այնպես որ, եթե դուք ներխուժումներ ունեք Էստոնիայում, բայց Լատվիայում կամ Լիտվայում համակարգեր, որոնք կարող են տեսնել դրանք, ապա ինչ-որ մեկը կարող է օգտագործել իր տեխնոլոգիան՝ այդ սպառնալիքները վերացնելու համար», – ասում է նա։
Չնայած պատերազմի վարման եղանակի էական փոփոխություններին, մասնավորապես Ուկրաինայում, որտեղ անօդաչու թռչող սարքերի տեխնոլոգիան գերիշխում է մարտադաշտում, զինված ուժերի և զորքերի տեղակայումը դեռևս կենսական նշանակություն ունի, նշում է Բլաբոն։
«Անկախ նրանից, թե ինչ է պատահում, ինչպես մենք տեսնում ենք այս ամբողջ տեխնոլոգիան, այս ամբողջ նորարարությունը անօդաչու թռչող սարքերի, արհեստական բանականության և մնացած ամեն ինչի հետ, դա չի փոխարինում ձեզ անհրաժեշտ բաներին, ինչպիսիք են իրական մարմինները», – ասաց նա։
«Ձեզ դեռևս անհրաժեշտ են զորքեր գետնի վրա, ձեզ անհրաժեշտ են տանկեր՝ իրական տարածքը պահպանելու համար»։
«Հյուսիսային աստղ» զորավարժությունները, որոնք ամենամյա են և պլանավորվում են մի քանի ամիս առաջ, տեղի են ունենում այն ժամանակ, երբ ռուսական ակտիվության շարունակական ներխուժումները անհանգստացնում են ՆԱՏՕ-ի անդամներին։
Ռումինական երկու F-16 կործանիչներ օդ բարձրացան ուրբաթ առավոտյան վաղ ժամերին՝ ի պատասխան Ռուսաստանի կողմից ՆԱՏՕ-ի օդային տարածքի խախտման, երբ ռուսական անօդաչու թռչող սարքը հարվածեց Գալացի քաղաքի արևելյան բնակարանային շենքին, որը գտնվում է Ռումինիայի և Ուկրաինայի արևելյան սահմանի մոտ, վիրավորելով առնվազն երկու մարդու։
Զելենսկին խոստանում է աջակցել Ռումինիային «անհրաժեշտ բոլոր միջոցներով»։
Ուրբաթ օրը Բուխարեստում տեղի է ունենում Ռումինիայի ազգային անվտանգության խորհրդի նիստ՝ որոշելու համար, թե ինչպես արձագանքել, օրինակ՝ արդյոք կառավարությունը որոշում է պաշտոնական գործողություններ ձեռնարկել ՆԱՏՕ-ում։
Շատ հավանական է, որ Բուխարեստը կարող է կիրառել ՆԱՏՕ-ի պայմանագրի 4-րդ հոդվածը, որը թույլ է տալիս տուժած պետությանը անվտանգության որոշակի հարց բարձրացնել Հյուսիսատլանտյան խորհրդում՝ ՆԱՏՕ-ի կենտրոնական քաղաքական որոշումներ կայացնող մարմնում, որը ներկայացնում է բոլոր 32 դաշնակիցներին։
Ուրբաթ օրվա արձագանքը, որը տեղի է ունեցել ՆԱՏՕ-ի «Արևելյան պահակ» գործողության հովանու ներքո՝ ստեղծված ՆԱՏՕ-ի արևելյան թևի երկայնքով տարածքը պաշտպանելու համար, ավելի լայն հարցեր է առաջացրել ՆԱՏՕ-ի պատրաստության և արձագանքելու պատրաստակամության վերաբերյալ, եթե ռուսական ավիահարվածները դառնան ավելի բռնի կամ լինեն մահացու դեպքեր։
Արևելյան պահակախումբը ստեղծվեց այն բանից հետո, երբ Լեհաստանը 2025 թվականի սեպտեմբերին ռուսական անօդաչու թռչող սարքի ներխուժման վերաբերյալ պաշտոնական վարույթ սկսեց 4-րդ հոդվածի համաձայն։
Ռումինիայում անօդաչու թռչող սարքի միջադեպին անդրադառնալով՝ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռուտտեն ասաց, որ «Ռուսաստանի անզգույշ վարքագիծը վտանգ է մեզ բոլորիս համար», մինչդեռ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը հայտարարեց, որ Ռուսաստանի «ագրեսիվ պատերազմը հատել է ևս մեկ սահման»։
ՆԱՏՕ-ի Եվրոպայի գլխավոր դաշնակից հրամանատար (SACEUR) Ալեքսուս Գրինկևիչը զրուցել է իր գործընկեր, Ռումինիայի պաշտպանության նախարար, գեներալ Գեորգիցա Վլադի հետ՝ նշելով, որ «քննարկվում են» Ռումինիայի և ՆԱՏՕ-ի կոլեկտիվ պաշտպանությունը ամրապնդելու լրացուցիչ միջոցառումներ, ըստ SACEUR-ի գրասենյակի։
«Նրանք նաև համաձայնել են մնալ միմյանց հետ հատկապես սերտ կապի մեջ, քանի դեռ շարունակվում է միջադեպի հետաքննությունը, և քննարկվում են հնարավոր լրացուցիչ պաշտպանական միջոցառումներ», – ասվում է ՆԱՏՕ-ի գնդապետ Մարտին Օ’Դոնելի հայտարարության մեջ։
