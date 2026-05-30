Հայացք ԵՄ-ից․ Ընդդիմությունը վախենում է, որ Էրդողանը կարող է արտահերթ ընտրություններ հրահրել

Ընդդիմությունը ամենամեծ ընդդիմադիր կուսակցության դեմ ուղղված ագրեսիվ միջոցները համարում է Էրդողանի նյարդայնության նշան։
Թուրքիայի գլխավոր ընդդիմությունը՝ Հանրապետական ժողովրդական կուսակցությունը (ԺՀԿ), վախենում է, որ երկրի ավտորիտար առաջնորդ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը պլանավորում է արտահերթ ընտրություններ՝ շրջանցելու իր իշխանության սահմանադրական սահմանափակումները և ապահովելու նախագահի պաշտոնում ևս մեկ ժամկետ։
ԺՀԿ-ի աղբյուրները Euractiv-ին հայտնել են, որ ընդդիմության առաջնորդական մրցավազքին դատական միջամտությունը Էրդողանի ռազմավարության մի մասն է՝ սկսելու այնպիսի ընտրություններ, որոնք կշրջանցեն սահմանադրական սահմանափակումները, որոնք նրան խոչընդոտում են երրորդ նախագահական ժամկետի համար։
«Սա հսկայական ազդանշան է, որ Էրդողանը գնում է արտահերթ ընտրությունների», – ասել են ԺՀԿ-ի բարձրաստիճան պաշտոնյաները։ «Նա կաթվածահար է անում գլխավոր ընդդիմությանը»։
Թուրքիայի քաղաքական դաշտը խառնաշփոթի մեջ է մայիսի 21-ին դատարանի կողմից նախկին նախագահի թեկնածու Քեմալ Քըլըչդարօղլուին ԺՀԿ-ի առաջնորդի պաշտոնում վերականգնելու որոշումից հետո։
Եվրոպական սոցիալիստների կուսակցությանը կից ԺՀԿ-ն աջակցում է աշխարհիկ պետությանը՝ ի տարբերություն Էրդողանի կրոնական պահպանողականության։ Կուսակցությունը պնդում է, որ դատարանի որոշումը քաղաքական դրդապատճառներ ուներ՝ Թուրքիայի նախագահի և նրա ԱԶԿ կուսակցության ճնշման ներքո՝ ընդդիմությանը անգործունակ դարձնելու համար։
2023 թվականի նոյեմբերին CHP-ի համագումարում մրցակից Օզգուր Օզելը հաղթել էր Քըլըչդարօղլուին առաջնորդության համար, այն բանից հետո, երբ վերջինս 2023 թվականի մայիսին նախագահական ընտրություններում պարտվել էր Էրդողանին։
Որոշումը չեղյալ համարելով՝ Անկարայի դատարանը չեղյալ հայտարարեց կուսակցության համագումարը և վերականգնեց Քըլըչդարօղլուին որպես CHP-ի առաջնորդ։ 2025 թվականի մարտին CHP-ի նախագահի թեկնածու և Ստամբուլի քաղաքապետ Էքրեմ Իմամօղլուն ձերբակալվեց, ինչը զանգվածային բողոքի ցույցեր առաջացրեց։ Մեղադրողները պահանջում են 2430 տարվա ազատազրկման համակցված պատիժ՝ «հանցավոր կազմակերպություն ստեղծելու» մեղադրանքով։
Քըլըչդարօղլուն այս շաբաթ հայտարարեց, որ կուսակցությունը համագումար կանցկացնի՝ պառակտման պատճառ հանդիսացող իրավական պայմանները բավարարելու համար։ Այն բանից հետո, երբ Օզելը և CHP-ի մյուս անդամները հրաժարվեցին կուսակցության գլխավոր գրասենյակը Անկարայում հանձնել Քըլըչդարօղլուին, ոստիկանությունը գրոհեց շենքը։
«Քաղաքական ընդդիմությունը պետք է ազատ լինի գործելու, կազմակերպվելու և մասնակցելու քաղաքական գործընթացներին՝ առանց ճնշումներից վախենալու», – ասվում է ԵՄ-ի հայտարարության մեջ։
Սահմանադրական բացը
Ընտրական օրացույցի համաձայն՝ խորհրդարանական և նախագահական ընտրությունները պետք է անցկացվեն ոչ ուշ, քան 2028 թվականի մայիսը։ Թուրքիայի սահմանադրության համաձայն՝ Էրդողանը չի կարող առաջադրվել երրորդ ժամկետով, եթե չփոխի սահմանադրությունը կամ չհայտարարի արտահերթ ընտրությունների մասին։ Սակայն դրա համար Թուրքիայի խորհրդարանը պետք է հաստատի այն, և նրան անհրաժեշտ է 600 տեղանոց խորհրդարանի 360 պատգամավորների աջակցությունը։
Գործնականում սա նշանակում է, որ նրան անհրաժեշտ կլինեն նաև ընդդիմության ձայները։ Անկարայում լայնորեն խոսվում է, որ Էրդողանի ԱԶԿ-ն, հավանաբար, կարող է ստանալ այդ ձայները։
Քաղաքական հարցումներ անցկացնողները ներկայումս Ժողովրդա-հանրապետական կուսակցությանը (CHP) մի փոքր առաջ են տեսնում իշխող ԱԶԿ-ից։ Ընդդիմությունը կարծում է, որ առավելությունը կարող է մեծանալ։ Պատճառներից մեկը մռայլ տնտեսական հեռանկարն է, քանի որ տնտեսագետները նշել են, որ Թուրքիայի կենտրոնական կառավարության բյուջեն 2026 թվականի ապրիլին գրանցել է 338.7 միլիարդ լիրայի (մոտավորապես 6.3 միլիարդ եվրո) դեֆիցիտ, «գրեթե կրկնապատկվելով նախորդ տարվա 174.7 միլիարդ լիրայի համեմատ, քանի որ ծախսերի աճը գերազանցել է եկամուտները»։
CHP-ի աղբյուրները հայտնում են, որ սահմանափակումները սահմանափակում են Էրդողանի «պոպուլիստական ծախսերի» հնարավորությունները ընտրություններից առաջ։
CHP-ի գործիչները մտահոգված են, որ ԵՄ-ն, ի վերջո, կհամաձայնվի Էրդողանի ծրագրի հետ։
Այնուամենայնիվ, ԵՄ-ն բաժանված է Թուրքիայի ապագա տեղի հարցում Եվրոպայում։
Մինչդեռ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը ապրիլին Թուրքիային դասեց Ռուսաստանի և Չինաստանի կողքին՝ որպես բացասական ազդեցության աղբյուրներ, այնպիսի երկրներ, ինչպիսիք են Իսպանիան և Բելգիան, ավելի ու ավելի են Անկարային համարում Եվրոպայի պաշտպանական ճարտարապետության կենտրոնական դերակատար։ Էրդողանը պատրաստվում է հուլիսին հյուրընկալել ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը։
«Նրանք կգան հուլիսին Անկարայում կայանալիք գագաթնաժողովին, կսեղմեն նրա ձեռքը և ոչ մի բառ չեն ասի այդ մասին», – ասել է CHP-ի աղբյուրը։
