ԵՄ չորս երկրներ կոչ են անում Բրյուսելին մեղմել ածխածնի շուկայի վրա ճնշումը արդյունաբերության վրա

Էստոնիան, Ֆրանսիան, Գերմանիան և Իսպանիան աջակցում են ԵՄ-ի կլիմայական քաղաքականության հիմնական գործիքը՝ Արտանետումների առևտրի համակարգը, սակայն ցանկանում են ավելի հստակ, պարզ և հնարավոր է՝ ավելի ճկուն կանոններ՝ արդյունաբերական մրցունակությունը պաշտպանելու համար, ըստ Euronews-ի տեսած փաստաթղթի։
Եվրոնյուզի տեսած փաստաթղթի համաձայն՝ Եվրամիության չորս երկրներ կոչ են անում Եվրոպական հանձնաժողովին վերանայել ածխածնի շուկայի իր նախատեսված բարեփոխումների մի մասը՝ զգուշացնելով, որ որոշ արդյունաբերություններ կարող են լուրջ մրցակցային ճնշման ենթարկվել 2026-2030 թվականների միջև ուժի մեջ մտնող ավելի խիստ արտանետումների կանոնների պայմաններում։
Խաղադրույքի տակ է գտնվում դաշինքի ածխածնի շուկան՝ Արտանետումների առևտրի համակարգը (ETS), որը պահանջում է, որ ծանր արդյունաբերության ընկերությունները վճարեն իրենց արտանետումների հետ կապված ածխածնի աղտոտման համար։ Հանձնաժողովը շուտով կվերանայի իր հիմնական կլիմայական քաղաքականության գործիքը, որը բազմիցս ենթարկվել է ԵՄ մի շարք երկրների և արդյունաբերության կողմից՝ էլեկտրաէներգիայի գների աճի և Չինաստանի և ԱՄՆ-ի նկատմամբ մրցունակության կորստի պատճառով։
Փաստաթղթում Էստոնիան, Ֆրանսիան, Գերմանիան և Իսպանիան զգուշացնում են, որ Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից առաջարկվող անվճար ածխածնային թույլտվությունների հաշվարկման նոր մեթոդը կարող է ստիպել ընկերություններին կրճատել արտանետումները ավելի արագ, քան շատ արդյունաբերություններ կարող են իրատեսորեն կառավարել։
Իտալիան կոչ է անում կասեցնել ԵՄ ածխածնային շուկայի գործունեությունը։
Նրանց արձագանքը ի պատասխան է Հանձնաժողովի վերջերս արդյունաբերությունների համար ավելի քիչ անվճար աղտոտման թույլտվություններ թույլատրելու մտադրության, որը ձեռնարկվել է նրանց օգնելու համար մրցունակ մնալ ավելի թույլ կլիմայական կանոններ ունեցող երկրների հետ։
«Սա վտանգում է արագացնել մեր արդյունաբերության ապատեղակայումը՝ հաշվի առնելով ներկայիս համատեքստը», – ասել է Ֆրանսիայի արդյունաբերության նախարար Սեբաստիան Մարտենը հինգշաբթի օրը Բրյուսելում արդյունաբերության նախարարների հանդիպման ժամանակ։
«Ես չեմ տեսնում, թե ինչպես կարող է քիմիական արդյունաբերությունը կլանել հարկերի 3 միլիարդ եվրոյի աճը՝ պայմանավորված այս չափանիշներով»։
Հանձնաժողովը կոչ է արել ԵՄ երկրներին ընդունել լրացուցիչ վճարը՝ նշելով, որ ETS եկամուտները կուղղվեն կառավարություններին՝ արդյունաբերական ապաածխածնացման մեջ ներդրումներ կատարելու համար։ Այնուամենայնիվ, ֆրանսիացի նախարարը պնդում է, որ ԵՄ գործադիր մարմինը չի տրամադրել «որևէ կոնկրետ ժամանակացույց» կամ «իրավական վերլուծություն»։
«Մենք չենք կարող պարզապես խոստումներ ընդունել։ Մեզ անհրաժեշտ է ինչ-որ կոնկրետ բան», – ավելացրեց Սեբաստիենը։
Էստոնիայի արդյունաբերության նախարար Էրկի Կելդոն ընդգծեց, որ արդյունաբերական ապաածխածնացման համար նախատեսված ԵՄ միջոցները պետք է հաշվի առնեն ինչպես «աշխարհագրական հավասարակշռությունը», այնպես էլ «փոքր տնտեսությունների կարիքները»։
Կանաչ ընդդեմ արդյունաբերական հավակնությունների
ETS-ի վերաբերյալ բանավեճը ընդգծում է ԵՄ կանաչ օրակարգի առջև ծառացած մշտական մարտահրավերը՝ ինչպես պահպանել արտանետումների ագրեսիվ կրճատումները՝ միաժամանակ ապահովելով, որ եվրոպական ծանր արդյունաբերությունը մնա գլոբալ մրցունակ։
Չորս երկրների կողմից աջակցվող փաստաթուղթը հիմնականում կենտրոնանում է այն ոլորտների վրա, որոնք մեծապես կախված են ջերմության արտադրությունից և վառելիքի օգտագործումից՝ պնդելով, որ շատ ընկերություններ դեռևս չունեն առևտրային առումով կենսունակ ցածր ածխածնային տեխնոլոգիաներ կամ մատչելի այլընտրանքներ, որոնք անհրաժեշտ են Բրյուսելի կողմից սպասվող տեմպերով արտանետումները կրճատելու համար։
Չնայած ստորագրողներից ոչ մեկը չի ձգտում չեղարկել ETS-ը, փաստաթղթում նրանց հիմնական փաստարկները կենտրոնանում են այն ոլորտների վրա, որոնք արդեն պայքարում են էներգիայի բարձր գների դեմ՝ նշելով, որ անվճար թույլտվությունների բաշխման նոր մեթոդի վերաբերյալ քննարկումների արդյունքը կարող է զգալիորեն ազդել ներդրումային որոշումների և արտադրական ծախսերի վրա առաջիկա տասնամյակում։
«Եթե իրականացվի ըստ նախատեսվածի, որոշ ոլորտների համար անվճար բաշխումը կարող է անբավարար դառնալ ածխածնի արտահոսքը կանխելու համար», – նշվում է փաստաթղթում՝ անդրադառնալով այն մտավախություններին, որ արտադրողները կարող են արտադրությունը տեղափոխել Եվրոպայից դուրս՝ ավելի թույլ բնապահպանական կանոններ ունեցող երկրներ։
Չորս երկրները նաև խնդրում են Հանձնաժողովին արագ պարզաբանումներ տրամադրել այն մասին, թե ինչպես են հաշվարկվելու նոր անվճար աղտոտող թույլտվությունները և արդյոք դրանք կարող են տարբեր լինել՝ կախված տարբեր արդյունաբերական ոլորտների առջև ծառացած մարտահրավերներից։
Նրանք նաև կոչ են արել առանձին օրենսդրական առաջարկ ներկայացնել այն հաշվարկային արժեքների վերաբերյալ, որոնք օգտագործվում են 2027 թվականի հունվարից առաջ որևէ կոնկրետ տվյալ չունենալու դեպքում, այլ ոչ թե սպասել հուլիսի 15-ին նախատեսված ETS-ի ավելի լայն վերանայմանը։
Բացի այդ, կառավարությունները խնդրել են իրավական գնահատական այն մասին, թե արդյոք անվճար թույլտվությունների ծավալը սահմանելու նոր մեթոդը կարող է հետադարձ ուժով կիրառվել 2026 թվականի հունվարից։
Համակարգված քայլը մեծացնում է ճնշումը Հանձնաժողովի վրա՝ ԵՄ գործադիր մարմնի կողմից ԵՄ երկրների մասնակցությամբ առաջիկա բարձր մակարդակի հանդիպման նախաշեմին, որտեղ, ինչպես սպասվում է, քվեարկվելու են անվճար աղտոտող թույլտվությունների կանոնները։
