Ռուսաստանը հարձակում է սկսել Օդեսայի մարզում՝ հազարավոր մարդկանց էլեկտրաէներգիան անջատելով

Ռուսաստանը լայնածավալ հարձակում է սկսել Ուկրաինայի Օդեսայի մարզի, ինչպես նաև Սև ծովում գտնվող երեք առևտրային նավերի վրա, որոնք շարժվում էին ուկրաինական ծովային միջանցքով։
Ռուսաստանը լայնածավալ հարձակում է սկսել Օդեսայի մարզի վրա ուրբաթ առավոտյան, հայտնել են տեղական իշխանությունները։
Ուկրաինայի ՀՕՊ ուժերը կարողացել են որսալ գրեթե բոլոր անօդաչու թռչող սարքերը, սակայն մոտավորապես 4000 մարդ մնացել է առանց էլեկտրաէներգիայի տարածաշրջանի հարավում՝ էլեկտրահաղորդման գծերի վնասման պատճառով, Telegram-ում գրել է տարածաշրջանի ղեկավար Օլեգ Կիպերը։
«Էներգետիկները արդեն աշխատում են էլեկտրաէներգիան վերականգնելու ուղղությամբ», – գրել է Կիպերը։ Վիրավորների մասին տեղեկություններ չկան։
Ռուսական անօդաչու թռչող սարքերը նաև հարվածել են Վանուատուի, Կոմորյան կղզիների և Պանամայի դրոշներով երեք առևտրային նավերի Սև ծովում, որոնք շարժվում էին ուկրաինական ծովային միջանցքով, ասել է Կիպերը։
«Հարվածների հետևանքով հրդեհներ են բռնկվել, որոնք մարվել են անձնակազմի կողմից», – գրել է նա՝ հավելելով, որ մեկ նավի վրա անձնակազմի երկու անդամ վիրավորվել են, բայց հոսպիտալացման կարիք չի եղել։
Ռումինիայի Գալացի քաղաքից այն կողմ գտնվող Իզմայիլ նավահանգիստը նույնպես ուրբաթ առավոտյան հարձակման է ենթարկվել անօդաչու թռչող սարքերի կողմից, հայտնել են տեղական իշխանությունները։
Ռուսական անօդաչու թռչող սարքը, որը մասնակցել է Ուկրաինայի վրա գիշերային հարձակմանը, բախվել է Ռումինիայի արևելյան քաղաքում գտնվող բնակելի շենքի, ինչի հետևանքով հրդեհ է բռնկվել բնակարանային շենքի տանիքում։
Շենքը տարհանվել է, և երկու մարդ վիրավորվել է, ասել է Ռումինիայի արտաքին գործերի նախարար Օանա Տոյուն։
ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրում հարձակումը լայն քննադատության է արժանացել ամբողջ Եվրոպայի և դաշինքի կողմից։ Սա առաջին դեպքը չէ, որ խախտվում է ՆԱՏՕ-ի անդամի օդային տարածքը, քանի որ վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում Եվրոպայում անօդաչու թռչող սարքերի հետ կապված մի շարք միջադեպեր են գրանցվել։
Ուկրաինայի երրորդ խոշորագույն քաղաք Օդեսան՝ իր նավահանգիստներով հանդերձ, վերջերս ենթարկվել է Ռուսաստանի կողմից շարունակական հարձակումների, որոնք ուղղված են Ուկրաինայի մուտքը Սև ծով սահմանափակելուն և նրա տնտեսությանը վնասելուն։
Միևնույն ժամանակ, երկրի հարավ-արևելքում գտնվող Զապորոժիեն նույնպես ուրբաթ օրը ենթարկվել է Ռուսաստանի կողմից կրակի, հայտնել է Պետական արտակարգ իրավիճակների ծառայությունը։
Հարձակման հետևանքով վնասվել են բնակելի շենքեր և վիրավորվել մեկ կին։
Ուկրաինայի ՀՕՊ-ի տվյալներով՝ ռուսական ուժերը գիշերը Ուկրաինայի շրջանների վրա արձակել են 232 անօդաչու թռչող սարք, որոնցից 217-ը խափանվել են։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին գրել է, որ երկիրը պատրաստվում է ռուսական մեկ այլ լայնածավալ հարձակման։
«Մենք ունենք հետախուզական տվյալներ, որոնք ցույց են տալիս, որ Ռուսաստանը պատրաստվում է նոր զանգվածային հարձակման», – գրել է նա X-ում։ «Կարևոր է, որ մեր բոլոր գործընկերները իմանան, թե ինչ է կատարվում, և որ Ռուսաստանը շարունակի հույսը դնել հրթիռների և հետագա պատերազմի վրա, այլ ոչ թե դիվանագիտական քայլերի վրա»։
