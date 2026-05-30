Նախարարները մի քանի թերություններ են հայտնաբերել EU Inc-ի՝ ԵՄ-ի մասշտաբով գործող բիզնես կազմակերպության առաջարկի մեջ հինգշաբթի օրը Բրյուսելում կայացած Խորհրդի նիստի ժամանակ։
Հանձնաժողովը մարտին ներկայացրել է EU Inc նախագիծը՝ պնդելով, որ այն կհեշտացնի եվրոպական ստարտափների կյանքը։ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը բազմիցս նախագիծը ներկայացրել է որպես ԵՄ-ի դանդաղ տնտեսությունը արագացնելու ձգտման կենտրոնական մաս։
Սակայն, երբ Եվրախորհրդարանի պատգամավորներն ու մայրաքաղաքները սկսեցին խորանալ մանրամասների մեջ, մի քանի հիմնական կետեր առանձնացան, չնայած առաջարկի հիմնական գաղափարը լայնորեն տարածված է։
Նախարարները մատնանշեցին տեխնիկական փորձագետների միջև նախորդ բանակցություններում արդեն իսկ առաջացած խնդիրները՝ աշխատողների իրավունքների վրա վախենալու հետևանքները, հնարավոր է՝ անբավարար ստուգումները՝ նոր կորպորատիվ կազմակերպության չարաշահումը կանխելու համար, և վերանայված անվճարունակության դրույթները։
Մտահոգված աշխատողներ
Հարցը, թե ինչպես է EU Inc-ը ազդելու աշխատողների իրավունքների վրա, որոնք մեծապես տարբերվում են ԵՄ երկրներում, տեղափոխվել է նախագծի վերաբերյալ վաղ շրջանի քննարկումների կիզակետ։
Չնայած Հանձնաժողովը, ճիշտ է, պնդում է, որ առաջարկը չի սահմանում աշխատանքային օրենսդրությունը, այն որոշում է, թե որ երկրի օրենքը պետք է կիրառվի։
Միությունները վախենում են, որ ճշգրիտ մանրամասները կարող են հանգեցնել նման իրավունքների շրջանցմանը, և այս մտավախությունը կիսում են որոշ նախարարներ։
«Կան այս դրույթները շրջանցելու եղանակներ, որոնք պարտադիր են շատ անդամ պետություններում, և դա անընդունելի է», – հինգշաբթի օրը հայտարարեց Ավստրիայի արդարադատության նախարար Աննա Շպորերը։ Նա նշեց, որ Վիեննան այլ մայրաքաղաքների հետ համատեղ աշխատում է այս խնդրի «լուծման» վրա։
Բեռլինի և Լյուբլյանայի նախարարները նմանատիպ մտահոգություններ հայտնեցին։
Ոչ շատ շտապ
Հանձնաժողովը նոր ընկերությանը ներկայացրեց երկու հստակ վերնագրային համարներով։
Հիմնադիրները պետք է կարողանան ստեղծել EU Inc-ներ 48 ժամվա ընթացքում և 100 եվրոյից պակաս գնով։ Սակայն այս գրավիչ թվերը նաև զարմանք են առաջացրել որոշ մայրաքաղաքներում՝ առաջացնելով մտավախություններ, որ դրանք կարող են հեշտացնել խարդախության և փողերի լվացման ճանապարհը։
«Մենք կարծում ենք, որ կա խարդախության ռիսկ, և որ մենք պետք է ընտրենք 15 օրվա կարճ ժամկետ, որը կարող է երկարաձգվել, եթե անհրաժեշտ լինի լրացուցիչ հետաքննություններ», – ասաց Ֆրանսիայի ներկայացուցիչը հինգշաբթի օրվա հանդիպման ժամանակ։
Մի քանի մարդ քննադատաբար է մոտեցել նորարարական ընկերությունների համար արագացված սնանկության ընթացակարգի վերաբերյալ նախատեսված դրույթներին, որոնցից Ռումինիան «լուրջ վերապահումներ» է արձանագրել։
Ազգային փորձագետները նախկինում քննադատաբար էին մոտեցել դրանց, քանի որ դրանք մոտ էին թվում այն կանոններին, որոնք Հանձնաժողովը առաջարկել էր առանձին սնանկության առաջարկով, որոնք մայրաքաղաքները մերժել էին։
Հինգշաբթի օրվա հանդիպումը կարող է ազդանշան տալ փորձագետներին այս անգամ նույնը անելու համար, չնայած ԵՄ արդարադատության հանձնակատար Մայքլ ՄաքԳրաթը փորձեց պաշտպանել իր դիրքորոշումը՝ պնդելով, որ առաջարկվող կանոնները, ըստ էության, տարբերվում են նախկինում առաջարկվածներից։
Արդյո՞ք ամեն ինչ հիմնավոր է
Քննարկման հիմքում ընկած են հիմնարար հարցեր, թե արդյոք Խորհուրդը կընդունի Հանձնաժողովի իրավական ուղին EU Inc առաջարկի համար, որը թույլ է տալիս կանոնակարգ սահմանել առանց բոլոր մայրաքաղաքների համաձայնության։
Մինչ ՄաքԳրաթը երկու անգամ կրկնեց, որ Հանձնաժողովի իրավաբանական փորձագետները այս ուղին համարել են նպատակահարմար, որոշ մայրաքաղաքներ դեռևս, կարծես, հարցը լուծված չեն համարում։
Խորհրդի սեփական իրավաբանական փորձագետների գրավոր կարծիքը հարցի վերաբերյալ «անփոխարինելի» կլինի, ասաց Ավստրիայի Շպորերը, ով պնդում էր հիմնարար վերաշարադրման անհրաժեշտությունը։
Ֆինլանդիան և Չեխիան նույնպես պնդում էին «առողջ» իրավական հիմքի վրա։
