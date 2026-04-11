Կրակոցներ են հնչել Վաղարշապատում․ կա ձերբակալված. տուժած քաղաքացիներ չկան

Ապրիլի 11-ին կրակոցներ են հնչել Վաղարշապատ քաղաքում՝ գլխավոր հրապարակում։
Տեղեկությունը հաստատել է ՆԳՆ մամուլի քարտուղար Նարեկ Սարգսյանը՝ նշելով, որ միջադեպի հետևանքով տուժած անձինք չկան։
«Տեղում համայնքային ոստիկանները ձերբակալել են մեկ անձի։ Դեքպի հանգամանքները պարզվում են»,- ասաց Սարգսյանը։
