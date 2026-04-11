EU – Armenia

Վերջին թարմ լուրը՝ Իրանի առաջնորդի առողջական վիճակի մասին

Իրանի նոր գերագույն առաջնորդ Մոջթաբա Խամենեին դեռևս ապաքինվում է ավիահարվածի հետևանքով ստացած դեմքի և ոտքերի ծանր վնասվածքներից, այն նույն հարձակման, որի հետևանքով զոհվել է նրա հայրը՝ ԻԻՀ նախկին գերագույն առաջնորդը։

Այս մասին, ինչպես պնդում է Reuters-ը, հայտնել են Իրանի գերագույն առաջնորդին մոտ կանգնած երեք անձինք։

Խամենեիի դեմքը խեղվել է Թեհրանի կենտրոնում գտնվող գերագույն առաջնորդի նստավայրի վրա հարվածի ժամանակ, և նա նաև լուրջ վնասվածքներ է ստացել մեկ կամ երկու ոտքերին, հայտնել են բոլոր երեք աղբյուրները։

Այնուամենայնիվ, 56-ամյա առաջնորդի ապաքինումը դրական է ընթանում և նա մնում է հոգեպես առողջ վիճակում, ըստ աղբյուրների, որոնք խնդրել են անանուն մնալ։ Նրանց խոսքով, Խամենեին մասնակցում է բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ հանդիպումներին տեսակապի միջոցով և ներգրավված է կարևոր հարցերի, այդ թվում՝ պատերազմի և Վաշինգտոնի հետ բանակցությունների որոշումների կայացման գործընթացում։

Խամենեիի գտնվելու վայրը, վիճակը և կառավարելու ունակությունը մնում են հանրային գաղտնիք. նրա ոչ մի լուսանկար, տեսանյութ կամ աուդիոձայնագրություն չի հրապարակվել օդային հարվածից և մարտի 8-ին նրա հոր իրավահաջորդ նշանակվելուց հետո։

Խամենեին վիրավորվել է փետրվարի 28-ին՝ ԱՄՆ-ի և Իսրայելի կողմից սկսված պատերազմի առաջին օրը՝ օդային հարվածի ժամանակ, որի հետևանքով զոհվել է նրա հայրը և նախորդը՝ այաթոլլա Ալի Խամենեին, որը կառավարում էր երկիրը 1989 թվականից։ Զոհված ընտանիքի մյուս անդամների թվում են Մոջթաբա Խամենեիի կինը, աներորդին և այլ հարազատներ։

Իրանական իշխանությունների կողմից պաշտոնական հայտարարություն չի եղել Խամենեիի վնասվածքների ծանրության վերաբերյալ։ Այնուամենայնիվ, պետական ​​​​հեռուստատեսության հաղորդավարը նրան անվանել է «ջանբազ», տերմին, որն օգտագործվում է պատերազմում ծանր վիրավորված մարդկանց նկարագրելու համար՝ նրա Գերագույն առաջնորդ նշանակվելուց հետո։

Հիշեցնենք, նախօրեին Խամենեին ուղերձով դիմել էր ժողովրդին, նրա ելույթը Թեհրանում ցուցադրվել էր մեծ էկրանով։ Հատկանշական է, որ ուղերձը կարդացվել է կանացի ձայնով՝ առաջնորդի լուսանկարի ուղեկցությամբ։

