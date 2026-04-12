Կառուցելու է աշխարհի ամենամեծ «Հաղթանակի կամարը». Լուսանկար

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն իր սոցկայքի էջում ներկայացրել է Վաշինգտոնում «Հաղթանակի կամար» կառուցելու նախագիծը։
Այն, ըստ Սպիտակ տան գործող ղեկավարի, դառնալու է աշխարհի ամենամեծ ու ամենագեղեցիկ «Հաղթանակի կամարը»։
Կից հրապարակված լուսանկարում Harrison Design ընկերության կողմից ներկայացված նախագիծն է։ Այ ներառում է իր մեջ բաց գույնի քարից պատրաստված կամար՝ ոսկեզօծ բաղադրիչներով, որի կողամասերում երկու արծիվներ են մետաղագույն, իսկ մեջտեղում ոսկեզօծ արձան։
