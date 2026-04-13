Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը ընդունել է պարտությունը երկրի ընտրություններում

Պարոն Օրբանը, որը իշխանության գլուխ էր 16 տարի, ասել է, որ երկրին կծառայի ընդդիմությունից, քանի որ կենտրոնամետ թեկնածու Պետեր Մագյարի «Տիզա» կուսակցությունը խորհրդարանական գերմեծամասնություն է ստանալու։
Քվեարկության 46 տոկոսի հաշվարկի արդյունքները ցույց են տվել, որ կենտրոնամետ, ԵՄ-ամետ Պետեր Մագյարի «Տիզա» կուսակցությունը 199 անդամից բաղկացած խորհրդարանում ստացել է 135 տեղ՝ կամ կարևորագույն երկու երրորդի մեծամասնությունը՝ առաջ անցնելով պարոն Օրբանի «Ֆիդես» կուսակցությունից։
«Ընտրությունների արդյունքները դեռևս վերջնական չեն, բայց իրավիճակը հասկանալի և պարզ է», – ասել է պարոն Օրբանը «Ֆիդես» կուսակցության նախընտրական շտաբներում։
«Ընտրությունների արդյունքը մեզ համար ցավոտ է, բայց պարզ։
«Կառավարելու պատասխանատվությունն ու հնարավորությունը մեզ չեն տրվել»։ Ես շնորհավորել եմ հաղթողին»։
Պարոն Օրբանի կառավարության ժամանակաշրջանի ավարտը նշանակալի հետևանքներ ունի ոչ միայն Հունգարիայի, այլև Եվրամիության, Ուկրաինայի և դրանից դուրս։
Դա, հավանաբար, կնշանակի Հունգարիայի հակառակորդական դերի ավարտը ԵՄ-ի ներսում, հնարավոր է՝ բացելով ճանապարհը պատերազմից տուժած Ուկրաինային 90 միլիարդ եվրոյի (150 միլիարդ դոլար) վարկի տրամադրման համար, որը պարոն Օրբանը արգելափակել էր։
ԵՄ հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը ողջունել է պարոն Մագյարի հաղթանակը՝ այն համարելով երկրի կողմից դեպի Եվրոպա քայլ։
«Եվրոպայի սիրտն այսօր երեկոյան ավելի ուժեղ է բաբախում Հունգարիայում», – ասել է ֆոն դեր Լեյենը X-ում գրառման մեջ։
«Հունգարիան ընտրել է Եվրոպան։ Երկիրը վերականգնում է իր եվրոպական ուղին։ Միությունն ավելի ուժեղ է դառնում»։
Բաց մի թողեք
