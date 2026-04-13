13/04/2026

Երևան-Գյումրի ավտոճանապարհին բшխվել են «Toyota Camry»-ն, «Volkswagen»-ը և «Mercedes Vito»-ն․ կա 5 վիրшվոր․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 13/04/2026 1 min read

Այսօր՝ ապրիլի 13-ին, ավտովթար է տեղի ունեցել Արագածոտնի մարզում։

Ժամը 13։30-ի սահմաններում Երևան-Գյումրի ավտոճանապարհի 52 կմ հատվածում բախվել են Շիրակի մարզի բնակիչներ 35-ամյա Բարսեղ Գ․-ի վարած «Toyota Camry» մակնիշի, 58-ամյա Գագիկ Բ․-ի վարած «Volkswagen» մակնիշի և 43-ամյա Էդուարդ Գ․-ի վարած «Mercedes Vito» մակնիշի ավտոմեքենաները։

Վթարի հետևանքով 5 հոգի տեղափոխվել են «Թալին» բժշկական կենտրոն։

Վթարի փաստով Թալինի քննչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որտեղ էլ պարզվում են ավտոմեքենաների սեփականատերերի և վիրավորների ինքնությունը։

1 min read

Ծաղկաձորում «Mercedes»-ը դուրս է եկել հանդիպակաց գոտի և բախվել Հրազդան-Ծաղկաձոր երթուղին սպասարկող միկրոավտոբուսին․ կան վիրավորներ, այդ թվում՝ անչափահասներ. Լուսանկար

13/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱԺ ընտրություններին մասնակցելու մտադրություն ունեցող քաղաքական ուժերը կարող են ներկայացնել իրենց հայտերը

13/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մարմնամարզիկ Արթուր Դավթյանը դարձել է աշխարհի գավաթի խաղարկության Օսիյեկի փուլի արծաթե մեդալակիր

12/04/2026 infomitk@gmail.com

1 min read

Ապրիլի 14-ի աստղագուշակ․ Հավանական են փոքր ուշացումներ գործերում

13/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Queen-ի Գարնան քամին և իշխանության փոփոխությունը Հունգարիայում․ Տեսանյութ

13/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մայր Աթոռը հայտարարություն է տարածել

13/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

